Wie steht es um die Integration in Erlenbach, Frau Holzinger?

Beirat gegründet

Er­len­bach ist die ers­te Stadt im Kreis Mil­ten­berg mit ei­nem In­te­g­ra­ti­ons­bei­rat. Er soll Men­schen aus Min­der­hei­ten ei­ne Stim­me ge­ben, die zum Bei­spiel kei­nen Ver­t­re­ter im Stadt­rat sit­zen ha­ben. Bi­an­ca Hol­zin­ger stell­te nun als In­te­g­ra­ti­ons­be­auf­trag­te die Mit­g­lie­der des Bei­rats vor. Re­por­ter Ke­vin Zahn will von ihr wis­sen, wie es um die In­te­g­ra­ti­on in Er­len­bach steht - und was zu tun ist.