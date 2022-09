Wie Städte und Gemeinden im Kreis Miltenberg Energie sparen

Lichter aus, Heizungen gedrosselt

Miltenberg 12.09.2022 - 13:20 Uhr 2 Min.

Beleuchtete Werbeschilder und Reklametafeln bleiben nicht nur in Miltenberg seit Anfang September dunkel. Energiesparen ist in vielen Kommunen im Landkreis derzeit oberstes Gebot.

In Miltenberg befinde sich die Energieeinsparung im Spannungsfeld zwischen dem attraktiven Erscheinungsbild der Stadt sowie der Notwendigkeit zur Energieeinsparung, heißt es sinngemäß im Stadtratsprotokoll der öffentlichen Sitzung vom Juli.

Mildenburg im Dunkeln

Laut Auskunft eines Mitarbeiters der Stadtverwaltung wird die Anstrahlung der Mildenburg von der Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) gesteuert, während die Innenbeleuchtung der Burg und des Innenhofs von der Stadtverwaltung mittels Zeitschaltuhr geschaltet wird. Derzeit sind die Uhren auf Null gestellt. Dies gilt ebenso für die Beleuchtung des Mainzer Torturms, die Treppe am Tor sowie das Jugendzentrum.

Nach Absprache mit der EMB hat der Miltenberger Stadtrat beschlossen, die Anstrahlung der Burg mit den Bodenscheinwerfer vom Marktplatz aus auszuschalten. Auch das Würzburger Tor und der Zwillingsbogen sind von diesen Maßnahmen betroffen.

Die allgemeine Straßenbeleuchtung in Miltenberg und Breitendiel wurde auf 50 Prozent der Gesamtanschlussleistung reduziert (Halbnachtschaltung). An der Churfrankenhalle aber wurde die Beleuchtung aus Sicherheitsgründen nicht deaktiviert.

18 Grad in Klassenzimmern

Laut Landrat Jens Marco Scherf hat ihn das Herman-Staudinger- Gymnasium in Erlenbach angesprochen und selbst vorgeschlagen, die Raumtemperatur in der Schule im Winter auf 17 bis 18 Grad einzustellen. Außerdem hat das Landratsamt eine Gebäudemanagement-Taskforce eingerichtet, die die Einsparpotenziale in den jeweiligen Kreiseinrichtungen feststellt.

Auch von verschiedenen Firmen im Landkreis wurde Scherf angesprochen, die befürchten, dass die Situation in den kommenden Monaten äußerst angespannt sein wird. Aus der Bundeshauptstadt habe er erfahren, dass es außergewöhnlich wichtig sei, die Struktur der Energieversorgung neu zu ordnen, da das Problem nur durch Sparen nicht gelöst werden kann.

Im Landratsamt selbst werden zehn Maßnahmen unmittelbar umgesetzt, beispielsweise die Reduzierung der Raumtemperatur, Einschränkungen bei der Beleuchtung und Verzicht der Mitarbeiter auf Nutzung des Aufzugs - soweit zumutbar. Heilfroh ist Scherf darüber, dass es gelungen sei, die Heizanlage im Landratsamt auf Holzpellet umzustellen, und dass man so jetzt vom Gaspreis unabhängig sei. Zudem profitiere der Landkreis von der 2018 beschlossenen PV-Anlage auf dem Wertstoffhof in Burgstadt und der Erweiterung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Landratsamts. Bei der Sanierung der Berufsschule Miltenberg ist geplant, die Gasheizung durch ein nachhaltiges Heizsystem zu ersetzen.

Heizkraftwerk abgeschaltet

In Klingenberg ist die gesamte Objektbeleuchtung ausgeschaltet worden. Das bedeutet, dass auch die Klingenburg nicht mehr angestrahlt wird, so eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Martin Müller, Vorstand Stadtwerke Klingenberg, teilt mit, das Blockheizkraftwerk, das das Freibad mit Warmwasser versorgt, sei ebenfalls ausgeschaltet worden, auch weil die Freibadsaison in Klingenberg am 18 September endet. Weiterhin mache es keinen Sinn mit dem Blockheizkraftwerk Strom zu produzieren, da die Gestehungskosten für diesen Strom wegen der hohen Gaspreise unwirtschaftlich seien.

Das Blockheizkraftwerk verfügt über einen Gasmotor, der einen Generator zur Stromerzeugung antreibt. Die dabei anfallende Abwärme wird zur Beheizung des Schwimmbads genutzt.

In Bürgstadt wurde die Beheizung im Erftalbad in diesem Jahr gar nicht eingeschaltet wegen der hohen Gaspreise, so Schwimmmeister Fabian Kappes. Trotzdem sei die Wassertemperatur im Moment bei 24,3 Grad, was einen angenehmen Badebetrieb ermögliche. Das Miltenberger Hallenfreibad ist im Moment geschlossen wegen Revisionsarbeiten und öffnet wieder am 12. September.

Hintergrund: Energiesparregeln der Bundesregierung seit 1. September Die Bundesregierung hat aus Sorge vor einem Energie-Engpass kurzfristige Regeln erlassen, die seit dem 1. September in Kraft sind und bis 23. Februar 2023 gelten. Ziel ist, möglichst wenig Gas zur Stromerzeugung zu verbrauchen und die Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland zu verringern. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hofft, mit dem Maßnahmenbündel den Gesamtgasverbrauch um bis zu zweieinhalb Prozent reduzieren zu können. So sollen unter anderem Beleuchtungen von Gebäuden und Denkmalen aus ästhetischen oder repräsentativen Gründen sowie beleuchtete Reklametafeln von 22 bis 16 Uhr ausgeschaltet bleiben. Schaufenster sowie Beleuchtungen, die für die Sicherheit notwendig sind, sind ausdrücklich ausgenommen. Auch Heizungen sollen deutlich heruntergedreht werden. In öffentlichen Gebäuden sollen die Temperaturen auf zwischen 20 Grad bei sitzender Tätigkeit und zwölf Grad bei schwerer körperlicher Arbeit abgesenkt werden. Private Pools dürfen nicht mehr mit Gas und Strom beheizt werden. bam