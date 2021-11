Wie sieht der Wald der Zukunft aus? - Experten stellen Projekte in Kleinheubach vor

Zahlreiches Publikum

Kleinheubach 14.11.2021

Anika Weisbrod und Uwe Halbach stellten im Kleinheubacher Hofgartensaal ihre regionalen Wald-Projekte vor.

Im Rahmen der "Initiative Zukunftswald Bayern" der bayerischen Forstverwaltung - sie ist eine von drei regionalen Waldinitiativen und setzt landesweit Projekte um - werden aktuell zwei Projekte am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt mit der Außenstelle Miltenberg (AELF) umgesetzt. Unter dem Titel "Gemeinsam für einen Wald mit Zukunft" stellten die Projektmanager am Samstag im Kleinheubacher Hofgartensaal mit Gastrednern und Rahmenprogramm ihre Projekte vor.

"Wissensaustausch und neues Handeln"

Das Ziel dieser beiden Projekte ist es, die Waldbesitzer über Waldumbaumöglichkeiten zu informieren, damit landesweit ein klimastabiler Wald besteht. »Wir befinden uns in einer Situation, die Wissensaustausch und neues Handeln erfordert. Die Klimakrise hat uns ausgebremst«, leitete Ludwig Angerer, der Behördenleiter des AELF, den Nachmittag ein. Benedikt Speicher, der Abteilungsleiter am Forstamt Miltenberg, moderierte die Veranstaltung.

Bevor die beiden Projekte vorgestellt wurden, kamen zwei Gastredner zu Wort. Einer von ihnen war Ralf Petercord. Er ist Referatsleiter am Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Petercord referierte zum Titel "Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald und notwendige Anpassungsmaßnahmen der Forstwirtschaft".

In seinem Vortrag beschrieb er die historische Entwicklung des Waldes und erklärte, dass in Deutschland der Wald seit 1975 geregelt genutzt wird, was im Bundeswaldgesetz festgehalten wurde. Auch erfuhr das zahlreich erschienene Publikum, dass es hierzulande keinen Urwald gibt, dass folglich alle Wälder von Menschen gestaltet wurden. Außerdem sei der Wald im Schnitt 75 Jahre alt, was eben nicht alt sei. Der Redner verwies darauf, dass die Geschwindigkeit des Klimawandels die Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme übertreffe, und dass Klimaneutralität nicht ausreiche.

40 häufigste Baumarten

Im Anschluss richtete sich Christian Kölling, Bereichsleiter am AELF Fürth-Uffenheim, Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim, mit seinem Vortrag "Klimazukunft und Zukunftswald: Was man als Waldbesitzer jetzt tun sollte?" an die Zuhörer. Kölling stellte darin die Ergebnisse aus einem Projekt des Waldklimafonds vor. Unter anderem informierte er über die technische Methode, für jeden beliebigen Standort eine Zukunftsprognose für die 40 häufigsten Baumarten zu berechnen. Auch beschrieb Kölling den Dreischritt, der dabei hilft, die Anreicherungskultur - also das Hinzufügen von neuen zu alten Baumarten - erfolgreich umzusetzen. Kölling appellierte an ein Umdenken jenseits der Erfahrung und tradierter Leitbilder des Waldmanagements.

Nach den jeweils halbstündigen Vorträgen folgte eine kurze Pause, in der bei geselligem Austausch Speisen und Getränke für die Gäste zur Verfügung standen. Dann präsentierten Anika Weisbrod und Uwe Halbach die beiden regionalen Projekte: Das Projekt "MainEichenwald", welches Halbach betreut, behandelt die regionale Problematik im Spessart. Es hilft, die kaputten Fichtenwälder der Privatwaldbesitzer wieder aufzuforsten. »Es gibt einen großen Handlungsbedarf, den die bayerische Forstverwaltung erkannt hat,« erklärte Halbach. Das Projekt "Zukunftswald Odenwald" für das Weisbrod zuständig ist, fokussiert den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Kurzer Film

Im Anschluss an den kurzen Film "Auf dem Weg zum Zukunftswald" teilten sich die Besucher in einer Waldwerkstatt in die vier Interessensgruppen Naturschutz, Erholung, Forstwirtschaft und Jagd auf und diskutierten die Fragestellung: "Wie soll für uns der klimastabile Wald der Zukunft sein?". Vor allem die Ergebnisse transportierten die Botschaft, dass die Zukunft kein Schicksal ist, sondern dass es Zeit ist zu handeln.

Hintergrund: Zwei regionale Projekte stellen sich vor Die Projekte "MainEichenwald" und "Zukunftswald Odenwald" sind Unterprojekte der "Initiative Zukunftswald", die seit 2015 Bestandteil der großen "Umbauinitiative 2030" ist. Die regionalen Projekte sind auf zwei Jahre begrenzt, zielen auf die Wiederaufforstung ab und beinhalten auch die Privatwaldberatung. Beim Projekt "Zukunftswald Odenwald" geht es darum, die Öffentlichkeit über Themen wie Klimawandel, Waldumbau, Treibhauseffekt und klimastabile Mischwälder zu informieren. Das Ziel ist es, die gut angepassten Baumarten Eiche, Kastanie und Elsbeere zu etablieren. Das Projekt "MainEichenwald" verfolgt das Ziel, auf den durch den Borkenkäfer, Sturm oder Schneebruch entstandenen Kahlflächen vor allem auf heimische und erst zuletzt auf exotische Baumarten zurückzugreifen. Besonders die Stieleiche und die Traubeneiche sollen gepflanzt werden. Dabei bleibt die Waldpflege unerlässlich, da die Eiche kein Schattenbaum, sondern eine Lichtbaumart ist. Der Vorteil bei der Pflanzung heimischer Baumarten ist, dass das Ökosystem bereits an diese angepasst ist. (jomi)

Hintergrund: Umfrage Ministerialrat Ralf Petercord. Ralf Petercord, Ministerialrat: »Das Nichtstun ist keine Option. Das dauert zu lange. Wir müssen gezielt Mischbestände aufbauen und versuchen, die Wälder zu verjüngen und anpassungsfähig zu halten. Die alten Wälder werden sterben, das ist überhaupt keine Frage.« Anika Weisbrod, Projektmanagerin "Zukunftswald Odenwald": »Neben dem Waldumbau und dem Einbringen von exotischen Arten müssen die Wälder, die wir schon haben, mit unseren heimischen Baumarten fit für die Zukunft gemacht werden. Sie sollen sich naturverjüngen können, was auch einen guten Pflegeansatz und eine gute Bejagung bedeutet.« Uwe Halbach, Projektmanager "MainEichenwald": »Es ist wichtig, die wissenschaftlichen Erkenntnisse nahe zu bringen und die Waldbesitzenden zu informieren, dass ihnen für die Förderung die bayerische Forstverwaltung zur Seite steht.« Forstdirektor Christian Kölling. Christian Kölling, Forstdirektor: »Wir bekommen ein fremdes Klima. Es kommt dann darauf an, dass wir Baumarten pflanzen, die zu diesem Klima passen. Das heißt, wir müssen in Länder schauen, wo Baumarten wie die Edelkastanie oder die Zerreiche wachsen.« (jomi)