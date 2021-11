Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie sich Eltern von Schnupfenkindern verhalten sollten

Auch Landratsamt wartet auf Auskunft

Bürgstadt 05.11.2021

Schon bei leichten Erkältungssymptomen wie Schnupfen oder Husten dürfen die Kinder erst wieder in die Schule, wenn sie vor Unterrichtsbeginn ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können. Waren sie krank, ist die Wiederzulassung zum Schulbesuch erst möglich, wenn sie sich in einem guten Allgemeinzustand befinden. In jedem Fall muss aber vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt werden. Ein Antigen-Selbsttest reiche nicht aus.

Ohne negative Testergebnisse ist ein Schulbesuch erst wieder möglich, wenn keine Krankheitssymptome mehr vorliegen und die Schule ab Auftreten der Krankheitssymptome mindestens sieben Tage nicht besucht worden war. Haben die Schüler allerdings Schnupfen oder Husten mit allergischen Ursachen, etwa Heuschnupfen, oder haben sie eine verstopfte Nasenatmung ohne Fieber oder gelegentliches Husten, Halskratzen oder Räuspern, dürfen sie die Schule auch ohne Vorlage der genannten Tests besuchen, müssen aber an den Selbsttestungen teilnehmen.

Das gelte auch für Geimpfte oder Genesene, da bei ihnen trotzdem eine Infektionsübertragung möglich sei. Sie benötigen ebenso einen PCR- oder Antigen-Schnelltest, ausgestellt von einem lokalen Testzentrum, einem Arzt oder anderen geeigneten Stellen. Bis zum Jahresende sind die Tests für Minderjährige kostenlos, Schüler über 18 Jahre müssen die Tests bezahlen, es sei denn, es lägen Symptome einer Corona-Infektion vor.

Unsere Leserin machte darauf aufmerksam, dass zu dieser Jahreszeit wahrscheinlich Hunderte oder Tausende grippeähnliche Symptome haben, auch ihre Kinder hätten sie gehabt. Der Hausarzt habe gewusst, dass die Streptokokken umgehen. Trotzdem durften die Kinder nicht in die Schule, sondern mussten erst einmal nach Wörth gefahren werden, wo sich aktuell das einzige Schnelltestzentrum im Landkreis befindet. »Da müssen jetzt alle, auch den ganzen Winter über hin, sollten leichte Symptome vorhanden sein«, empörte sich die Leserin.

Keine Stellungnahme

Unser Medienhaus hat beim Landratsamt in Miltenberg nachgefragt, ob es vonseiten der Leserin korrekt wiedergegeben sei, wie sich Eltern in einem solchen Fall verhalten sollen und was sie tun müssen, um alles richtig zu machen. Müssen jetzt wirklich alle »Schnupfenkinder« vor dem erneuten Schulbesuch nach Wörth?

Susanne Seidel von der Pressestelle hatte uns auf Nachfrage darüber informiert, dass dieser Sachverhalt kompliziert sei und die Behörde deshalb selbst um Aufklärung bei der Regierung von Unterfranken gebeten habe. Auch sie würden mit Spannung auf eine Antwort warten. Seither sind zwei Wochen vergangen. Seitens der Regierung von Unterfranken ist bisher allerdings noch keine Stellungnahme eingegangen, wie es aus der Pressestelle heißt.

Hans-Jürgen Freichel