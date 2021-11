Wie sich der Kreis Miltenberg im dritten Katastrophenfall rüstet

Überlastung der Klinik befürchtet

Die Lage überblicken: Im ersten Katastrophenfall entstand in Miltenberg das Test-Zentrum (links), im zweiten das Impf-Zentrum (rechts oben). In diesem dritten Katastrophenfall steht insbesondere die Helios Klinik (Mitte) und die Überlastung ihrer Intensivstation in Erlenbach im Fokus.

Landrat Scherf hält diesen dritten K-Fall für "selbst verschuldet" - und richtet seine Kritik an die Gesundheitsministerien im Bund und im Freistaat. Nicht nur seien insgesamt zu wenige Menschen in Deutschland geimpft. "Die Kampagne für Drittimpfungen ist komplett misslungen", ärgert er sich. Dadurch gebe es zu wenig Impfschutz in der Bevölkerung, eine zu hohe Zahl an schweren Verläufen und eine zu große Belastung für Kliniken in diesem zweiten Corona-Herbst.

Der von der bayerischen Regierung ausgerufene Katastrophenfall kann dem nur bedingt entgegen wirken: Praktische Auswirkungen werden im Kreis Miltenberg kaum zu sehen sein, sagt Scherf. Für das Landratsamt und Organisationen wie Rettungsdienst, Feuerwehr und THW bedeutet er: Die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FÜGK) kommt am Montag erstmals wieder zusammen, Beratungen gab es aber auch zwischendurch. Scherf sagt: "Der K-Fall ist für uns traurige Routine geworden."

Zu Beginn der Pandemie im März 2020 hatte die FÜGK noch im Keller des Landratsamts getagt - sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Der Ort hatte etwas von einem Katastrophenfilm. Fensterscheiben teilten ihn in zwei Bereiche ein. Vor den Scheiben saßen Mitarbeiter des Landratsamts, die am Bürgertelefon Fragen der Kreisbewohner beantworteten. Hinter den Glasscheiben lag das Kernstück der FÜGK: ein Tisch mit mehreren Computern. Dahinter standen auf einer großen Schiefertafel aktuelle Leitlinien geschrieben.

Im Keller des Landratsamts kommt die Führungsgruppe Katastrophenschutz zusammen. Am Dienstagmittag waren anwesend (von hinten): Landrat Jens Marco Scherf, Bianca Amsel (Katastrophenschutz), Gerald Rosel (Sicherheit und Ordnung), Désirée Semmling (Katastophenschutz).

Am Tag unseres Besuches behielten der Landrat, zwei Frauen vom Katastrophenschutz sowie Gerald Rosel - zuständig für die Abteilung Sicherheit und Ordnung in der Behörde - an den PCs die Lage im Blick. In dieser kleinen Runde kam die FÜGK täglich zusammen. Große Lagebesprechungen mit mehr Beteiligten fanden vor allem per Videoschalte statt, um direkten Kontakt zu vermeiden.

In diesem ersten Katastrophenfall der Pandemie ging es um die Beschaffung und Verteilung knapper Materialien wie Schutzkittel, Desinfektionsmittel, medizinischen Masken und den Aufbau des PCR-Testzentrums in Miltenberg. Auch mit dem zweiten Katastrophenfall ging viel Bewegung einher: In Herbst und Winter fiel der Aufbau des Impfzentrums sowie der Ausbau der Kontakt-Nachverfolgung im Gesundheitsamt.

Jetzt sieht Scherf nur noch einen Grund für den dritten Katastrophenfall, der aber über die gesamte Pandemie kaum an Bedeutung verloren hat: "die extrem hohe Auslastung der Klinik-Kapazitäten und Betten auf Intensivstationen". Scherf ergänzt, es gehe nicht nur um die Zahl der belegten Betten. "Das medizinische Personal ist nach eineinhalb Jahren Höchstleistung einfach durch."

Sandra Kern, Pressesprecherin der Helios Klinik, sagt: "Die Pandemie ist an keinem von uns spurlos vorbeigegangen - auch nicht an unserem Klinikpersonal." Die geringen Infektionszahlen im Sommer seien "eine kurze Verschnaufpause" gewesen. "Die hohe Arbeitsbelastung, die mit der steigenden Zahl an Covid-Patienten zunimmt, ist aber nicht zu unterschätzen." In der Helios Klinik Erlenbach gibt es aktuell 13 Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, vier davon intensivmedizinisch, teilt Pressesprecherin Kern mit (Stand 12. November).

Auch Sandra Kern sagt, dass der Katastrophenfall die Abläufe in den Krankenhäusern nur bedingt beeinflusse. Kurzfristige Änderungen will sie dabei nicht ausschließen. Es gebe nun wieder einen engeren Austausch über die pandemische Lage im Kreis. Zudem lägen Notfallpläne für den Fall vor, dass die Klinik stärker ausgelastet wird oder gar massenweise Patienten ins Krankenhaus kommen.

Beim Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) nimmt die Belastung stark zu, teilt Björn Bartels mit, Leiter des Rettungsdiensts im Kreisverband. Durch die hohe Belegungszahl in den Kliniken müssten Patienten mitunter weit transportiert werden. Das binde die Rettungsmittel länger. Die wachsende Zahl an Infektionstransporten führe außerdem dazu, dass häufiger desinfiziert werden müsse. Um dies zu leisten, seien auch mehr Ehrenamtliche im Einsatz gefordert.

Impfzentrum Miltenberg: Impfkoordinator Björn Bartels sucht verzweifelt den versprochenen Impfturbo.

Bartels hält den Katastrophenfall für "absolut nachvollziehbar". Er führe auch dazu, dass der Einsatzstab des BRK Kreisverbands seit Freitag seine Arbeit wieder aufgenommen habe. Es zeige sich zwar mittlerweile eine "gewisse Routine", sagt er, aber: "Die Lage ist dynamisch genug, um den Einsatzstab erneut zu fordern."

Für Andre Stark vom THW in Obernburg kann ein Katastrophenfall nie wirklich zur Routine werden: "Für jede Organisation in der Gefahrenabwehr ist ein Katastrophenfall ein Alarmzeichen", sagt der stellvertretende Ortsbeauftragte, der sich zum Anlass auch mit dem THW auf Landesebene beriet. "Die Lager sind aktuell noch gut gefüllt", sagt Stark. Nottransporte in Hotspots hält er derzeit für unwahrscheinlich, will sie je nach Verlauf aber nicht ausschließen. Dem Obernburger THW könnte mit dem neuen Logistikzentrum in Erlenbach eine besondere Bedeutung bei der Verteilung von Gütern zukommen.

Aktuell ist beim THW in Obernburg wie auch in Miltenberg die Einsatzlage aber ruhig. Der Miltenberger THW-Ortsbeauftragte Stefan Wolf sagt: "Für uns gilt gerade: Abwarten und Tee trinken." Nachdem das THW sich stark beim Aufbau des Impfzentrums engagiert hatte, rechnet Wolf mit neuen Anforderungen im dritten Katastrophenfall und hofft, dass es nicht zum Äußersten kommt.

Die Feuerwehren im Kreis können den dritten Katastrophenfall aktuell auch noch mit Ruhe angehen. Laut Kreisbrandrat Meinrad Lebold liefen wieder Transporte vom und ins zentrale Lager für Warenumschlag im Kreis an. "Masken für Schulen werden zum Beispiel zentral beschafft, angeliefert und dann verteilt." Das bewältige derzeit die Kreisbrandinspektion alleine. Zudem achte Lebold darauf, dass die Wehren einsatzfähig bleiben. "Wir sagen allen, dass sie sich ein Stück zurücknehmen sollen." Also: keine Weihnachts- oder Faschingsfeiern planen.

Julie Hofmann, Kevin Zahn

Hintergrund: Kostenlose PCR-Tests Ab sofort können sich Personen, die sich aufgrund medizinischer Gründe nicht impfen lassen können, wieder kostenlos im Miltenberger PCR-Testzentrum testen lassen. Das teilt Björn Bartels in seiner Eigenschaft als Verwaltungsleiter des Testzentrums Miltenberg mit. Als Nachweis sei eine entsprechende Bescheinigung des behandelnden Arztes oder des Hausarztes erforderlich. Darüber hinaus könnten auch Schwangere bis zum 31. März 2022 kostenlose PCR-Tests in lokalen Testzentren und in Arztpraxen machen lassen. Als Nachweis sei der Mutterpass vorzulegen. juh