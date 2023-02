Wie Roman Benzmüller die Turmuhr in Obernburg im Takt hält

500 Jahre alt und minutengenau

Obernburg 03.02.2023 - 00:00 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

500 Jahre alt: Die Obernburger Turmuhr von 1523 ist ein Stück Stadtgeschichte.

Die Zifferblätter könnten, wie es auch heute noch in anderen Städten am Main der Fall ist, zuerst am Mauerwerk angebracht gewesen sein, bevor sie an der Dacharchitektur befestigt worden sind, weiß Roman Benzmüller, der die Turmuhr seit sieben jahren betreut. Die mit Schiefer gedeckte markante Turmhaube mit dem abgewalmten Satteldach, der achteckigen Laterne, an der heute die Uhr angebracht ist und der haubenartigen Kuppel, wurde 1586 errichtet. Der Turm wird gekrönt von einem vergoldeten Doppeladler. Je ein großes vergoldetes Zifferblatt zeigt die Zeit stadteinwärts und stadtauswärts an.

Was die Obernburger Turmuhr zu etwas ganz Besonderem macht, ist für den Betrachter von außen nicht sichtbar. Dafür muss er sich schon von Roman Benzmüller über den engen Einstieg von der Stadtmauer hinein in den Turm führen lassen. Dort verbirgt sich im raum über der Durchfahrt ein kleines technisches Wunderwerk: Das mechanische Uhrwerk, 1925 von der Turmuhrfabrik Georg Rammensee in Gräfenberg/Oberfranken gebaut, ist von der Bauform sehr ungewöhnlich und hat eine besondere Regulierungseinrichtung. Das rund zehn Kilogramm schwere Pendel wird nur von einem kleinen, etwa 200 Gramm schweren Gewicht angetrieben. Das große, viel schwerere Gewicht bewegt die Zeiger und zieht das kleine Gewicht minütlich wieder auf. Daher drehen sich die Zeiger jede Minute um eine Minute vorwärts. Die ausgetüftelten Zahnradsysteme und Zeigerwerke ermöglichten eine Zeitmessung mit bisher nicht erreichter Genauigkeit. Gekoppelt mit Glocken signalisierten sie den Bürgern in der Stadt wie auch den Bauern auf dem Feld, welche Stunde es geschlagen hatte.

1159 Goldmark

Das Uhrwerk kostete seinerzeit 1159 Goldmark und wurde unter Bürgermeister Kommerzienrat Heinrich Wörn angeschafft. Da das Rammensee-Uhrwerk um 400 Jahre jünger ist als die Zifferblätter, könnte es das dritte oder vierte Uhrwerk sein, das die alten Uhrzeiger antreibt. Das Uhrwerk steht in einem Raum unmittelbar über der Durchfahrt. Der Antrieb der wesentlich höher angeordneten Uhrzeiger erfolgt über Wellen und Kardangelenke. Die Gewichte dienen für den Uhrwerkantrieb, den Viertelstunden- und den Stundenschlag. Einmal in der Woche müssen sie jeweils 15 Meter hochgezogen werden. Die Glocken befinden sich in der Turmlaterne. Die große Glocke für den Stundenschlag wiegt 50 Kilogramm, die kleine Glocke für den Viertelstundenschlag wiegt 15 Kilogramm.

Uhrenspezialist Roman Benzmüller mit der von ihm entwickelten Konstruktion, mit welcher der Glockenschlag der Turmuhr nachts abgeschaltet wird.

Als der Güterverkehr auf den Handelsstraßen immer mehr zunahm, die Fuhrwerke immer größer wurden, musste auch um 1841 die Tordurchfahrt vergrößert werden. Ein Abriss des Oberen Tores, wie beim Unteren Tor, wurde verhindert, denn historisch wertvolle Gebäude durften zu dieser Zeit nicht mehr abgebrochen werden. Ein Erlass des Bayernkönigs Ludwig I. hatte dafür gesorgt.

Zweimal pro Woche

Roman Benzmüller hat das Amt des Turmuhrwärters von Edmund Ripperger übernommen, der von 1945 bis 1956 und von 1976 bis 2016 ehrenamtlich auf den historischen Zeitmesser aufgepasst hatte. Er war sehr stolz darauf, die Abweichung der Uhrzeit mit Geschick und Fachkenntnis auf kleiner als zehn Sekunden pro Woche halten zu können. Heute steigt Benzmüller zweimal pro Woche in den Turm, zieht die Uhr auf und die Gewichte, die für den Glockenschlag sorgen, hoch.

2017 differierten die beiden Zeiger um etwa eine Minute. Durch das richtige Einstellen der Zeigerwelle gehen die Zeiger seitdem synchron. Auch die Lautstärke der Schläge während der Nachtzeit wurden damals gemindert. Anstatt der bisherigen Drähte wurden Metallseile eingebaut. Diese sorgen für ein sanftes Auslösen der Hebel des Glockenhammers und schonen das historische Uhrwerk. Der Schallpegel kann nun exakt reduziert und eingestellt werden. Der Viertelschlag und der Stundenschlag misst derzeit weniger als 60 Dezibel. 2018 hatte die alte Turmuhr nach über hundert Jahren zwei neue Gewichte bekommen. Die beiden Gewichte für die Schlagauslösung waren eigentlich zu schwer für das historische Uhrwerk. Bisher sorgte ein 115 Kilogramm schweres Gewicht für den Viertelstundenschlag, ein 138 Kilogramm war für den Stundenschlag verantwortlich. Die beiden neuen Gewichte wiegen jeweils nur noch 80 Kilogramm und können nun flexibel mit zwei, drei und vier Kilogramm schweren Stahlscheiben variiert werden. Das ist schonender für das Uhrwerk und verlängert außerdem die Lebensdauer der Uhr.

Das mechanische Uhrwerk aus dem Jahr 1925 von der Turmuhrfabrik Georg Rammensee in Gräfenberg/Oberfranken ermöglicht mit einem ausgetüftelten Zahnradsystem und Zeigerwerken die exakte Zeitmessung. Roman Benzmüller prüft zweimal wöchentlich die Seilzüge, die Kipphebel und die Umlenkrollen.

Anwohnerklage

Doch die alte Turmuhr in Obernburg hat nicht nur Freunde. 2016 hatten Anwohner gegen den nächtlichen Glockenschlag geklagt. Das Landgericht Aschaffenburg entschied, dass die Stadt Obernburg eine technische Lösung finden muss, damit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nicht mehr als 65 dB(A) am Anwesen der Kläger ankommen. Bei Verstoß wäre ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro fällig gewesen. Im November 2017 hatte der Ausschuss für Wirtschaft und Soziales entschieden, in das Schlagwerk der Turmuhr eine Nachtabschaltung einbauen zu lassen. Mit Kosten von 550 Euro konnte das Problem vergleichsweise günstig gelöst werden. Der Einbau erfolgte ehrenamtlich. Heute herrscht nachts Ruhe und tagsüber ist wieder ein kräftiger und würdiger Glockenschlag zu hören.

Martin Roos

Zahlen und Fakten: Turmuhr im Oberen Tor Am Zifferblatt der Obernburger Turmuhr steht die Jahreszahl 1523. Wahrscheinlich handelt es sich um die erste mechanische Turmuhr, die einst auf dem Turm installiert wurde. Akten über den Einbau oder die Herstellung sind keine mehr vorhanden. Ein am heutigen Uhrwerk angebrachtes weißes Emailschild mit schwarzen Buchstaben erzählt, dass die Uhr von der 1823 gegründeten Turmuhrenfabrik Georg Rammensee aus Gräfenberg in Oberfranken gebaut wurde. Die Fabrik existiert heute nicht mehr. Aus den Akten des Stadtarchivs ist zu ersehen, dass die Uhr damals 1159 Goldmark gekostet hat. Die Gewichte fertigte die Kleinheubacher Eisengießerei Ripperger & Co. an. Die Uhrzeiger wurden mit einer 23,75-karätigen Dukatengoldauflage versehen. Diese zusätzlichen Arbeiten, die innerhalb von zehn Tagen getätigt werden mussten, kosteten einschließlich der neuen Lagerung aus Bronze weitere 156 Reichsmark. Im Jahre 1976 wurde die Turmuhr generalüberholt. Auf Initiative des Obst- und Gartenbauvereines unter dem damaligen Vorsitzenden Gustl Reis wurde die Uhr restauriert. Josef Pelzer, Alois Görl und Edmund Ripperger reparierten das Uhrwerk, Tobias Reis vergoldete das Zifferblatt und die Zeiger. In den Akten des Stadtarchivs kann man von der Bedeutung der Turmuhr lesen. Sie zeigte mit ihrem Klang den Bauern und Handwerkern auf den Feldern und am Main, in der Stadt, am Brückenfeld und im Niederfeld an, wenn es Mittag war und dass es beim Abendläuten Zeit wurde nach Hause zu fahren. Wenn die Uhr auch heute nicht mehr diese Bedeutung hat, so ist sie doch ein Stück erhaltenswerter Stadtgeschichte geblieben und vielen Obernburgern ans Herz gewachsen.

Drei Fragen Roman Benzmüller. Roman Benzmüller (58) kümmert sich seit 2016 um die Turmuhr im Oberen Tor. Er hatte das Amt von Edmund Ripperger übernommen. Herr Benzmüller, welche Aufgaben haben Sie als Turmuhrbetreuer? "Die mechanische Uhr wird zweimal wöchentlich von mir aufgezogen und gewartet. Dabei achte ich auf Ganggenauigkeit und justiere gegebenenfalls nach. Das Überprüfen der Seilzüge, der Kipphebel und Umlenkrollen ist ebenso Bestandteil der Wartung." Was reizt Sie an ihrem Hobby und an Turmuhren wie der im Oberen Tor? "Eine mechanische Uhr ist mehr als ein Stück Zeitgeschichte. Sie läuft klaglos und stetig und ruhig. Für mich ist sie, gerade in der heute hektischen Zeit, ein Ruhepol." Was halten Sie von der Nachtabschaltung der Turmuhr? "Die Nachtabschaltung hat sich bewährt. So kann das historische Geläut am Tag wieder würdevoll klingen."