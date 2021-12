Wie Roland Lebert und Volker Kriewald in Hausen ein altes Handwerk am Leben erhalten

Schmieden, wenn das Eisen glüht

Filigrane Eigenkreation: eine Drachenzange. Schmieden, dass die Funken fliegen: Roland Lebert (links) und Volker Kriewald bei der Arbeit.

Schwere Werkzeuge wie Zangen und Hammer aller Größen und Gewichte hängen an den Wänden. Eine alte Schleifmaschine mit Transmission rauscht am Übergang zum Nebenraum. Dort steht eine wuchtige, alte Biegemaschine. Die 100 Jahre alte Schmiedeschürze von Johann Mayer - seine Originalwerkstatt wurde einige Straßen weiter wiederaufgebaut - hängt daneben. Vom Amboss fliegen die Funken, das Schmiedefeuer flackert und die Eisen glühen, die Schmiedehämmer klingen rhythmisch über die Gemeinde im Tal.

Keine Auftragsarbeiten

Zu dem ungewöhnlichen Zeitvertreib kam Roland Lebert bei einem Besuch an Allerheiligen auf dem Friedhof, als er die Kindergräber betrachtete. Im Gedankenaustausch mit seinem Freund Volker Kriewald, der selbst eine Erfahrung mit einem Sternenkind hat, wurde der Entschluss zu einer gemeinsamen Skulptur gefasst: eine Symbiose von Schmiedeeisen und Sandstein für Sternenkinder in Form von Engelsflügel und gebrochenem Herzen.

Die beiden Hobbyschmiede widmen sich aber nicht nur kunsthandwerklichen Projekten. So waren schon zahlreiche Kindergartengruppen und Schulklassen, aber auch Betriebsgemeinschaften bei ihnen zu Gast. Die Besucher dürfen auch gerne einmal selbst zum Schmiedehammer greifen. Auftragsarbeiten lehnen sie grundsätzlich ab. Lediglich Kunstobjekte für Ausstellungen und soziale Zwecke verlassen die Schmiede im Garten am Waldrand.

Rosen für Denkmal in Norwegen

Nach dem Ende der gemeinsamen Schulzeit hatten sich Lebert und Kriewald aus den Augen verloren. Nach einigen Jahren trafen sie sich zufällig wieder. Dabei stellte sich heraus, dass Volker Kriewald, der jetzt in Roßbach wohnt und als Diplomingenieur im Kundendienst arbeitet, den Beruf des staatlich geprüften Hufschmieds hat. Auch Roland Lebert, heute als leitender Angestellter in der Geschäftsführung eines großen Unternehmens tätig, kommt aus einem technischen Beruf. So entstand im Jahr 2008 die Idee, das alte Handwerk des Schmiedens an den Nachwuchs weiterzugeben. Eine erste große Bestätigung erfuhren sie 2013, als zwei von ihnen geschmiedete Rosen in ein Denkmal für die Opfer der Anschläge in Norwegen integriert wurden.

2014 nahmen Lebert und Kriewald an der Schmiede-Biennale in Kolbermoor bei Rosenheim teil. In dem Wettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet, geht es um die Harmonie innerhalb der Teams. Die beiden schmiedeten damals eine Zange mit Drachenkopf. Rücken an Rücken, ohne Blickkontakt, fertigte jeder ein Teil, beim Zusammensetzen passten beide perfekt zusammen - wie ein Symbol für die Harmonie und das menschliche Verständnis der beiden Hobbyschmiede untereinander.

