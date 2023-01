Wie Reinhold Büttner vom Metallbauer zum Weinbauer wurde

Bei dem Hausener begann alles mit einem Geburtstags-Gutschein

Nostalgie? Ein Foto der beliebten Büttner-Häcke in Kleinwallstadt Reinhold Büttner, im Bild mit Ehefrau Irene und Tochter Bianca, setzt die Flaschenabfüllanlage des Maschinenrings ein.

Den Gutschein verfallen zu lassen war für den Hausener keine Option - und so nutzte er seinem Urlaub 2001 in Spanien, um mit den Planungen zu beginnen. »Zunächst ging es darum, welche Rebsorten ich mir anschaffen sollte, wo ich meine Rebstöcke setzen und wie ich die vorhandene Fläche anlegen könnte.« Sein Wiesengrundstück in Hausen war ausreichend groß und geeignet für den Weinbau. »Ich hatte am Anfang nichts als ein Stück Land zum Bepflanzen. Ich wollte Trauben ernten, zu einem ordentlichen Wein selbst ausbauen und ihn auch verkaufen.«

Bei seinen Planungen merkte er aber recht schnell, dass er, um seinen geplanten Weiß- und Rotwein rentabel ausbauen zu können, weitere Rebstöcke benötigte. Insgesamt pflanzte er mit der Familie im April 2002 dann 50 Stöcke der Sorte Müller-Thurgau und 49 der Sorte Portugieser an. Die Anzahl 99 deshalb, weil er vom Weinbauverein die Auskunft bekam, so viele Stöcke dürfe man als Privatperson ohne Genehmigung setzen. Eine Auskunft, die sich später dann aber als falsch herausstellen sollte. Die damalige Gesetzeslage war so, dass die Zahl 100 nicht die mögliche Anzahl der Weinstöcke, sondern die maximale Quadratmetergröße der Weinbaufläche sein durfte. Deshalb wurde 2015 nach einer gerichtlichen Anordnung schweren Herzens die Rebfläche gerodet, weil dort laut der bayerischen Weinverordnung keine Reben gesetzt werden durften. Unmittelbar danach hätten aufgrund einer geänderten Regelung dort 1000 Quadratmeter wieder bestockt werden können. Angepflanzt wurde dann aber nicht mehr.

Drei Lern-Jahre

Nach dem Anlegen des Weinberges dauert es drei Jahre, bis eine erste Ernte erfolgen kann. Diese Zeit nutzte Büttner, um sich das notwendige Fachwissen über alle Schritte der Weinerzeugung aus der Fachliteratur oder auch mithilfe der Weinbaufaxe anzueignen. Konkrete Fragen wurden ihm auch vom Winzerverein Großwallstadt beantwortet, denn dort hatte er parallel im Februar 2004 einen weiteren Weinberg, der mit Portugieser und Dornfelder bestückt war, erworben. In diesem Jahr wurden dann die Rotweintrauben und Müller-Thurgau aus den Weinbergen in Hausen und Großwallstadt gelesen und von ihm selbst ausgebaut. Die dazu notwendige Ausstattung hatte er sich gekauft.

Da die Qualität der Weine aus Hausen deutlich besser war als in Großwallstadt, die Erntemenge aber für einen separaten Ausbau von Müller-Thurgau und Portugieser nicht ausreichte, baute er den Rotling »Bianca« aus. Der Name seiner Tochter wurde deshalb gewählt, weil sie dort die Stockarbeit erledigte. Nach und nach wurden dann in Großwallstadt weitere elf kleine Parzellen über den kompletten Lützeltaler Berg verteilt erworben, so dass die Anbaufläche sich bis 2017 auf einen Hektar vergrößerte. Einige Flächen wurden neu angepflanzt, aber allen war gemeinsam, dass die Arbeiten in Handarbeit ausgeführt werden mussten. Später reduzierte er seine Fläche auf aktuell einen halben Hektar. Die Weinberge werden konventionell bewirtschaftet, aber schon immer ohne Einsatz von Herbiziden. An den anfallenden Arbeiten beteiligt sich die Familie oder saisonal auch Aushilfskräfte. Für den Weinverkauf ist seine Frau Irene zuständig.

Häcke im eigenen Garten

Wesentliche Entwicklungen hat Reinhold Büttner seit Beginn seiner Weinbau-Tätigkeit dokumentiert und durch seine konkreten Aufzeichnungen wusste er genau, was er anlassbezogen unternehmen musste, um die Qualität des Weines zu verbessern. Seine Tochter Bianca erinnert sich noch an die Anfänge der Häcke: »Wir haben so gute und ausreichend Weine und einen schönen Garten, da muss man doch einfach auch eine Häckerwirtschaft machen.« Mit der Erlaubnis ihres Vaters führte sie dann ab 2009 bis zu Coronazeiten jährlich im August eine allseits beliebte Häcke mit der gesamten Familie durch.

Durch die vielen Auflagen und Vorschriften wird eine Häckerwirtschaft immer arbeitsintensiver, deswegen soll es vorerst keine Fortsetzung geben. Doch jedes Jahr um Christi Himmelfahrt gibt es eine Weinpräsentation im Betriebsgebäude in Kleinwallstadt in der Hofstetter Straße, wo auch weitere kleine Events stattfinden. Weinbau Reinhold Büttner ist auch jährlich beim Weihnachtsmarkt in Kleinwallstadt mit einem Stand vertreten und beim Churfranken Genussfestival. Zum Jubiläum »100 Jahre Müller-Thurgau in Franken« gab es 2013 im Schloss Johannisburg in Aschaffenburg eine Präsentation mit den besten Müller-Thurgau-Weinen von 40 Winzern und Weinhändlern aus Churfranken. Dazu wurde auch der Weinbau Reinhold Büttner ausgewählt.

Christel Ney

Hintergrund: Der Autodidakt Reinhold Büttner hat sich all sein Weinwissen aus Büchern angeeignet, hat viel bei Winzern in Großwallstadt und beim Winzerverein nachgefragt und hat sein eigenes Lehrbuch geschrieben. Viel gelernt hat er auch bei den Jungweinproben des Winzervereines, die von Stefan Kraus von der Fachberatung für Kellerwirtschaft beim Bezirk Unterfranken durchgeführt werden. Die hat vor allem die Aufgabe, den fränkischen Weinbau zu fördern und zu unterstützen und bietet so eine sehr wertvolle Hilfe für die Winzer, wenn es darum geht, wie etwa beim Ausbau der Weine die Qualität noch verbessert werden könne. Bis zu 60 Weine gilt es da manchmal bei einer Veranstaltung zu verkosten und zu bewerten. Wichtig sind dabei seine Tipps, wie Fehler vermieden und das Qualitätsziel auch erreicht werden kann. Wie in einem gut geführten Berichtsheft hat Büttner von Anfang an alles dokumentiert, was wichtig ist, was wann gemacht werden muss, wie alles funktioniert. Exakt ist da nachzulesen und mit Zeichnungen bebildert, wie zum Beispiel geschnitten, wie erzogen wird. Für jeden Monat des Jahres gibt es genaue Anleitungen, was gemacht wird und wurde. Angefangen hat Büttner im Keller seines Wohnhauses in Hausen: selbst gekeltert, abgefüllt, ausgebaut, verkorkt. Er hat immer versucht, die Arbeit zu verbessern, die Weine bei der Weinprüfstelle in Würzburg kontrollieren lassen und aus den Ergebnissen gelernt. Heute weiß er genau, wie der Wein gemacht wird. Seine Aufzeichnungen lesen sich wie ein Kochrezept.