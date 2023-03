Wie Planer die Bürgstadter Verkehrsknoten lösen wollen

Gemeinderat in Kürze

Odenwald-Allianz: Die Marktgemeinde hatte im September einen Antrag gestellt, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in die Odenwald-Allianz aufgenommen zu werden. Bei der Aufnahmeprüfung waren nun noch einige Fragen aufgekommen, die Bürgermeister Thomas Grün am Dienstag im Rat vorstellte. Der Rat entschied zunächst, dem Verein Bayerischer Odenwald nicht beitreten zu wollen, nachdem geklärt war, dass diese Entscheidung kein Ausschlusskriterium für die Aufnahme in die Allianz ist. Der Markt werde bereits durch die "Drei am Main" und Churfranken touristisch gut vertreten und der Odenwald sei für Bürgstadt kein primäres Vermarktungsziel, stellte sich in der Diskussion heraus. Zudem belaufe sich der Jahresbeitrag auf 4000 Euro. Positiv stand der Rat einer Mitgliedschaft in der Genossenschaft Campus Go gegenüber, die die Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Einzugsbereich der Mitgliedskommunen zum Ziel hat. Hier beläuft sich der Geschäftsanteil auf einmalig 1000 Euro. Im ebenfalls befürworteten Projekt "b.BIG" geht es um Bewegungsangebote für Frauen in schwierigen Lebenslagen. Die Kosten hierfür beliefen sich im vergangenen Jahr auf 500 Euro pro Kommune. Die Odenwald Allianz plant zudem deine Klimaschutzkoordination und ein kommunales Energiemanagement einzurichten. Die zwei Stellen sollen zu 90 Prozent gefördert werden, sodass der Eigenanteil der Kommunen recht gering ist. Matthias Helmstetter (CSU) wollte wissen, ob Kommunen, die sich von diesen Fachleuten beraten lassen, dann eine Rechnung bekommen. Das sei alles in den Beitrag an die Allianz enthalten, versicherte Grün: "Wir wären dumm, wenn wir uns da nicht anschließen würden." Das sah das Gremium genauso.

Mainspielplatz: Anna-Lena Meder (UWG) wies darauf hin, dass am Mainspielplatz in Höhe des Trampolins ein Trampelpfad zur Leitplanke entstanden ist und warnte vor der Gefahrenstelle für Kinder. Thomas Grün erklärte, dass der vorgesehene Zaun an der Leitplanke im März aufgebaut werden soll, will aber prüfen, ob in de Zwischenzeit ein Bauzaun für die nötige Sicherheit sorgen kann.

Schulsanierung: Burkhard Neuberger (CSU) wies auf das große Interesse der Bevölkerung an der Schulsanierung hin und fragte, ob man nicht einen "Tag der offenen Baustelle" veranstalten könne. Grün war ein wenig skeptisch und wies auf die Gefahren hin. Er will aber mit der Schulleitung und der Bauleitung abklären, ob man die bereits fertiggestellten Räumlichkeiten bei einem Tag der offenen Türe zeigen kann. Aus nichtöffentlicher Sitzung gab Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann bekannt, dass das Gewerk Verglasung und Metallbau im Zusammenhang mit der Schulsanierung an die Firma Schölch aus Hardheim zum Angebotspreis von 410.500 Euro vergeben wurde.

Stellplatz: Nils Berberich (UWG) ärgerte sich darüber, dass ein Kfz-Unterstellplatz erst gebaut und dann der Bauantrag zur Genehmigung vorgelegt wurde. Dem pflichtete auch Klaus Elbert (CSU) bei. Die beiden Räte sprachen sich dafür aus, in Zukunft einmal ein Exempel zu statuieren, um dieser "Unsitte" Einhalt zu gebieten. Der Antrag wurde trotzdem genehmigt.

Museum: Die Umgestaltung des Bürgstadter Museums weitet sich auf das Erdgeschoss aus. Der Rat stimmte zu, dass die örtliche Firma Herrmann und die Firma Grimm aus Freudenberg für insgesamt 38.000 Euro die erforderlichen Arbeiten erledigen.