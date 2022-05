Wie Miltenberger Nahrung vor der Abfalltonne retten

Lebensmittelverschwendung: Lieber dreimal ans Buffet

Miltenberg 01.05.2022 - 12:00 Uhr 3 Min.

Jeden Abend übergibt Nina Müller vom Bioladen Sonnenkorn in Niedernberg ein Päckchen mit nicht mehr ganz so gutem Obst und Gemüse an Mitglieder von Foodsharing.

Nach Geschäftsschluss gibt es bei Nina Müller vom Bioladen "Sonnenkorn" in Niedernberg gratis, was am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden könnte. "Wir sind seit Kurzem der Initiative Foodsharing angeschlossen", erzählt die Einzelhändlerin. An jedem Nachmittag um 17 Uhr gibt Nina Müller durch, was sie heute an Obst, Gemüse, Molkereiprodukten und Backwaren abzugeben hat. Gegen 18 Uhr kommt jemand vorbei, meist mit dem Rad, um die Waren entgegenzunehmen. Die Lebensmittelretter seien nicht wählerisch: "Manchmal habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, weil sie selbst Gemüse, das wirklich nicht mehr schön ausschaut, ohne Weiteres akzeptieren."

Auch verwertbar: Grünabfall

Selbst aus einem leicht angebräunten Brokkoli könne man noch etwas Leckeres kreieren, versichern ihr die Foodsharing-Mitglieder. Ihre eigenen Kunden seien ebenfalls nicht allzu pingelig, so Nina Müller. Wer im Bioladen einkauft, für den ist Nachhaltigkeit wichtig. Drum wird auch der Apfel mitgenommen, der eine kleine Delle oder einen braunen Fleck hat. Nina Müller achtet darauf, dass sogar der Grünabfall vom Gemüse sinnvoll verwertet wird: "Um uns herum leben nette Nachbarn, die Gemüseblätter zum Füttern ihrer Hühner und Kaninchen nehmen."

Normalerweise meiden Kunden zermatschtes Obst, auch wollen sie keine zerbeulten Dosen. Das allerdings ist kein Grund, die Produkte einfach wegzuwerfen, findet Hubert Eckert, Einkaufsleiter beim Bauer-Markt in Elsenfeld. Leicht beschädigte, abgelaufene oder nicht mehr ganz so schöne Ware, eingedrückte Dosen und unansehnliche Packungen werden an den "Martinsladen" gespendet. Das gilt auch für Lebensmittel, die saisonal bedingt nicht mehr abgesetzt werden können. Etwa Schoko-Osterhasen. "Darüber hinaus pflegen wir Kontakte zu Landwirten, die Salat- und Kohlblätter, Blumenkohlabschnitte oder angeschlagenes Obst für ihre Tiere abholen", so Eckert.

In Frankreich sind große Lebensmittelhändler bereits seit Februar 2016 unter Strafandrohung verpflichtet, unverkäufliche Waren zu spenden. Hubert Eckert fände ein entsprechendes Gesetz auch für Deutschland gut. "Allerdings müssten zuvor gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden", gibt er zu bedenken.

Derzeit ist zum Beispiel die Haftungsfrage noch nicht geklärt. "Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum steht aktuell der Hersteller in der Haftung, ist ein Produkt danach noch verkehrsfähig, trifft die Haftung den Händler", erläutert dazu Volker Wedde, Geschäftsführer des unterfränkischen Einzelhandelsverbands. Dies gelte auch bei der unentgeltlichen Weitergabe von Waren an eine soziale Einrichtung.

Viele Vorschriften in der Gastronomie

Alles, was bei der Verarbeitung von Karotten, Brokkoli und Kartoffeln übrig bleibt, kommt im Laudenbacher Wirtshaus "Goldener Engel" in den Biomüll. "Früher durfte man damit Schweine füttern, doch das ist nicht mehr erlaubt", erklärt Gastwirt Udo Meisenzahl. Überhaupt sei es in der Gastronomie aufgrund vieler Gesetze und Vorschriften schwierig, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. "Was der Gast nicht aufisst und zurückschickt, darf grundsätzlich nicht wiederverwendet werden", so Meisenzahl. In Corona-Zeiten sei dieses Gesetz noch strenger als sonst. Der "Goldene Engel" bietet reduzierte Portionen an, damit nicht so viel auf dem Teller liegen bleibt: "Das ist jedoch nicht immer willkommen, da sich der Gast dann als 'Senior' abgestempelt fühlt."

Abgelaufene Waren dürfen laut Udo Meisenzahl nicht verwendet werden. Dabei seien gerade Molkereiprodukte wie Joghurt oder Sahne weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum gut. "Wenn man das über die Jahre beobachtet, schrumpft der Zeitpunkt der Mindesthaltbarkeit immer mehr", stellt der Gastwirt fest.

Dem Gros der jungen Menschen ist es nach Meisenzahls Beobachtung nicht bewusst, wie wertvoll Lebensmittel sind. "Man muss den jungen Leuten sehr mühsam beibringen, dass man sich nur das nimmt, was man tatsächlich isst", sagt er. Ähnlich verhalte es sich beim Kochen. Die Jugend weiß laut Meisenzahl heute oft nicht mehr, wie man sparsam schält. Oder wie man Speisen von vornherein so zubereitet, dass möglichst wenig Abfälle entstehen.

Feedback zum Speiseplan

Das Küchenteam des Jugendhauses St. Kilian in Miltenberg liefert warme Mittagsessen an die Werkstätten der Lebenshilfe im Landkreis, an fünf Schulen sowie an drei Kitas. Manche Speisen schmecken besser. Andere munden nicht ganz so gut. Für das Jugendhaus ist es wichtig, zu wissen, was ankommt und was nicht, sagt Hausleiter Lukas Hartmann. Das Feedback helfe, den Speiseplan zu optimieren und Essensabfälle zu vermeiden.

Dass in Deutschland gigantische Mengen an Lebensmitteln weggeworfen werden, treibt das Team des Jugendhauses um. Damit im eigenen Haus möglich wenig Essensmüll anfällt, werden die Gäste laut Lukas Hartmann für die Problematik sensibilisiert. Gerade, wenn der Speisesaal voll ist, gibt es dem Hausleiter zufolge mitunter den Hang, sich den eigenen Teller möglichst vollzuladen - denn wer weiß, ob später am Buffet noch was da sein wird. Die Servicemitarbeiter versichern den Gästen, dass ganz bestimmt alle satt werden. Sie animieren, lieber dreimal ans Buffet zu gehen, statt sich beim ersten Mal zu viel aufzuladen und dann die Hälfte wegzuwerfen.

Pat Christ

Hintergrund: Lebensmittelverschwendung Laut der Studie "Fortlaufende Erfassung von Lebensmittelverlusten in Bayern" gehen im Freistaat mehr als 1,3 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr vermeidbar verloren. Fast die Hälfte, nämlich 544.000 Tonnen, entfällt auf private Haushalte. Damit wirft jeder bayerische Bürger derzeit im Schnitt 43 Kilogramm an Lebensmittel pro Jahr weg. pat