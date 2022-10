Müllentsorgung in Miltenberg: Wie man Probleme künftig vermeiden will

Hau­fen­wei­se gel­be Sä­cke, her­um­ste­hen­der Sperr­müll und nicht ge­leer­te Ton­nen: Die Mül­l­ent­s­or­gung war im Som­mer Auf­re­ger­the­ma im Kreis Mil­ten­berg. Be­son­ders in den Mo­na­ten Ju­li und Au­gust blieb der Ab­fall in den Land­k­reis­ge­mein­den wo­chen­lang an den Stra­ßen­rän­dern lie­gen - weil die Ent­s­or­gungs­fir­ma Re­mon­dis, die seit De­zem­ber 2021 den Müll im Kreis ein­sam­melt, eben dies we­gen Per­so­nal­man­gel und Fahr­zeu­g­aus­fäl­len nicht zu­ver­läs­sig und re­gel­mä­ß­ig leis­ten konn­te.