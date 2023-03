Hallenhelden: Wie Luise Kluger beim Roten Kreuz in Amorbach Spaß an Bewegung vermittelt

Zur Person: Luise Kluger

Luise Kluger begann 1977 ihre Ausbildung zur Übungsleiterin für Seniorengymnastik beim Landesverband des BRK. 1979 erweiterte sie ihr Angebot mit einer neuen Gruppe »Tanzen mit Senioren«. Von 1981 bis 1983 absolvierte sie die Ausbildung zur Lehrbeauftragten für die Aus- und Fortbildung von Übungsleiterinnen für Seniorengymnastik.

Luise Kluger nutzte viele Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote und war schließlich als Lehrbeauftragte 25 Jahre in Bayern und 20 Jahre in Sachsen für das Deutsche Rote Kreuz tätig. Darüber hinaus war sie acht Jahre als Dozentin an der Schule für Krankenpflege in Erlenbach im Fach »Gymnastik in der Altenpflege«. In den Lebenshilfe-Werkstätten Großheubach gab sie ihr Wissen als Fachkraft für Sport und Gymnastik weiter.