Wie lassen sich Radwege im Kreis Miltenberg verbessern?

Leser haben Ideen

Miltenberg 14.10.2021

Die beiden Leser wandten sich an unser Medienhaus, weil sie bezweifeln, dass das Radwegenetz im Kreis Miltenberg für allzu viel Verkehr taugt. Hain fragt sich, wie auf den Radwegen das Miteinander unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer gelingen kann. Und Zöller wünscht sich mehr und bessere Radwege.

Doch von vorne: Bürger sollen künftig häufiger auf ihr Rad steigen. Das ist eine Forderung, die auch immer wieder von politische Parteien zu hören ist. Mit dem Fahrrad sollen sie zum Arbeitsplatz kommen oder Einkäufe erledigen können. Demnach soll das Rad auf kürzeren Wegstrecken das Auto weitestgehend ersetzen. Aber ist dafür überhaupt die Infrastruktur vorhanden?

Zweifel an der Tauglichkeit

Alfons Hain zweifelt die Tauglichkeit des Radwegenetzes im Kreis für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen an. Es brauche gravierende Verbesserungen, sonst sei ein geordnetes Miteinander oft nicht möglich. Auf den Radwegen tummelten sich Fahrradfahrer mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten: Da sind die Spazierfahrer und Eltern mit Kinder, die schnellen E-Biker und - oft noch schneller - Radsportler auf Rennrädern. Hin und wieder kommt ein Lastenrad dazu, das bis zu 1,20 Meter Platz beanspruche. Doch Räder sind nicht alles: Wenn Rollstuhlfahrer, Spaziergänger, Mofafahrer oder Menschen mit Hunden an bis zu 20 Meter langen Leinen diese Wege ebenfalls nutzen, wird es unübersichtlich, sagt Hain.

Werner Zöller aus Großheubach ist selbst viel mit dem Fahrrad in der Region unterwegs. Die Defizite beschreibt er anhand mehrerer Beispiele. Er bemängelt, dass besonders die Kommunen die Straßen für Fahrzeuge bauen und Fahrradfahrer weniger beachten. Er wünscht sich Radschnellwege, breitere Wege, Mittelstreifen auf Radwegen, eine bessere Beleuchtung mit Bewegungsmeldern. Auch die Lücken im Radwegenetz sollten die Kommunalpolitiker endlich schließen und die Regeln auf Radwegen besser überwachen.

Das Landratsamt nimmt auf unsere Nachfrage zu den Ideen unserer Leser Stellung: Demnach gebe es bereits ein landkreisweites Konzept für den Radverkehr. Darin enthalten ist ein Maßnahmenkatalog mit Einzelprojekten. Diese umfasse sämtliche vorhandene und zukünftig möglicherweise auszubauende Radwege. Alle Städte, Gemeinden, Ortsteile seien darin eingebunden.

Dem Konzept zufolge sollen die Kommunen ihre Wege nach einen neuem Standard 2,50 Meter breit bauen, damit sie in beiden Richtungen befahrbar seien, teilt das Landratsamt weiter mit. Dabei handele es sich in der Regel um gemeinsame Geh- und Radwege. Die Fußgänger seien also gleichberechtigt. Auch landwirtschaftliche Fahrzeuge seien dort dann in Teilen zugelassen. Die Radwege sollen ebenso nach einem Standard beschildert werden. Beleuchtet müsse ein Radweg hingegen nicht sein, es werde aber nicht ausgeschlossen.

Mittelstreifen als Lösung?

Auch Mittelstreifen sieht das Konzept nicht prinzipiell vor. Susanne Seidel, Pressesprecherin des Landratsamts, sagt: »Mittelstreifen auf dem gesamten Streckenverlauf anzubringen ist weder wirtschaftlich noch ressourcenschonend.« Daher würden sie nur dann angelegt, wenn diese einen Beitrag für die Sicherheit der Nutzer leisten, etwa wenn durch baulich bedingte enge Kurven verhindert werden soll, dass es zu Kollisionen mit dem Gegenverkehr kommt.

Auch auf Straßen selbst kann die Lage für Radfahrer laut Seidel verbessert werden: Sind keine Radwege vorhanden, habe der Kreis bereits auf einigen Landstraßen Tempo 70 versuchsweise ausgewiesen. Damit dort Radfahrer besser geschützt sind.

Der Kreis verweist auch darauf, dass Bau und Unterhalt der Wege jeweils Aufgabe unterschiedlicher Ebenen sind. Dazu zählt der Freistaat, der Kreis oder die jeweilige Kommune.

Hintergrund: Wie der Verkehrsclub die Radwege sieht Noch breitere Radwege als im Konzept des Kreises vorgesehen fordert Hans Jürgen Fahn, Vorsitzender des Verkehrsclub Deutschland (VCD) im Bereich Aschaffenburg-Miltenberg: Bei Begegnungsverkehr brauche es eine Breite von drei Metern. Aus Fahns Sicht sollen Wege nur an gefährlichen Stellen beleuchtet sein; wegen der Lichtverschmutzung und der Probleme für Insekten. Als Belag ist für ihn Feinsplit akzeptabel, besser sei Asphalt. Fahn hält Mittelstreifen für sinnvoll. Wichtig sei zudem eine gute Beschilderung. Der VCD wolle künftig die Arbeit des neuen Mobilitätsbeauftragten im Landratsamt, Tim Haas, unterstützen. Dafür habe er bereits eine Arbeitsgruppe eingerichtet, ein Radlerstammtisch sei geplant. ()