Wie "LaLeLu a cappella-comedy" das Publikum in Amorbachs Zehntscheuer in den Bann zieht

Nordlichternde Lautmalereien

Amorbach 04.04.2022 - 14:25 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Jan Melzer, Frank Valet, Sanna Nyman und Tobias Hanf von "LaLeLu a cappella-comedy" begeistern in der Amorbacher Zehntscheuer mit ihrer besonderen Bühnenshow.

Mit einer perfekt abgestimmten Mischung aus wilden und fetzigen, groovigen und jazzigen, gefühlvollen und leidenschaftlichen, lustigen und gnadenlos ehrlichen Stücken, umgarnt von einem mannigfaltigen Repertoire an stimmlichen Lauten, sorgte das Quartett für gleich mehrere Gänsehautmomente. Bei so manchen rein durch Stimmfertigkeiten hervorgebrachten Trompeten-, Saxofon-, E-Bass- oder Schlagwerkklängen dürften einige Instrumentalmusiker neidisch werden.

Ausnahmen bestätigen die Regel und so schaffte es auch ein Altsaxofon auf die Bühne. Jan Melzer servierte nicht nur voller Gefühl den groovigen Song "Eiskonfekt" aus eigener Feder, sondern ließ dabei auch gleich seine Finger locker und zackig nur so über die Saxofonklappen fliegen. Mit "Isländisch Moos", einer Komposition von Tobias Hanf, gönnte man sich eine träumerische Verschnaufpause. Ganz ohne Worte, nur getragen von Vokalen und musikalischen Toneffekten, eingebettet in mehrstimmig an- und abschwellende, sachte dahinfließende Laute, zogen malerische Bilder aus dem hohen Norden vor dem geistigen Auge vorbei.

Koffer-Klopfer

Dass es für einen fetzigen Rhythmus und Trommeleskapaden nicht immer das typische Schlagwerk benötigt, bewiesen die Hamburger kurzerhand mit vier Koffern auf der Bühne. Die "wild boys" und das "wild girl" trommelten, was das Zeug hielt. Ob mit einzelnen Soli, abgestimmten Beats auf dem Kofferdeckel oder auf den Griffen zum Ziehen, mit ihrer Percussiondarbietung der etwas anderen Art brachte "LaLeLu" das Zehntscheuer-Publikum nicht nur zum Mitklatschen, sondern regelrecht zum Toben.

Insgesamt 18-mal sorgten die Nordlichter für ein wahres Wechselbad der Gefühle und ließen die Zeit im Flug vergehen. 18-mal bewiesen die vier, dass "LaLeLu" für musikalische Leidenschaft, für schöne sonore Bass- und feine hohe Sopranklänge, für Individualität und ein perfekt harmonisches Miteinander, für gesangliche und körperliche Ausdrucksstärke, für Varietät und doch auch Einzigartigkeit und für jede Menge Humor steht. jel

Jennifer Lässig