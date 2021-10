Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie lässt sich der Kreis Miltenberg wohnortnah mit Tests versorgen? Vorschläge eines Amorbacher Apothekers

Problem 1: die Erreichbarkeit

Das Schnelltest-Zentrum in Wörth am Wika-Kreisel ist nicht für alle Bürger gut zu erreichen, sagt Clemens Hock. Für Menschen von den Rändern des Kreises wie Kirchzell sei es eine weite Strecke dorthin. Für weniger mobile Menschen sei das ein Hindernis: »Ohne eigenes Auto ist der Weg für viele nahezu unmöglich.« Das treffe ältere Menschen oder Familien mit Schnupfenkindern, die ein Anrecht auf kostenlose Tests haben. Der Apotheker müsse sie aber wegen bürokratischen Hürden nach Wörth verweisen.

Problem 2: bürokratische Hürden

Hock sagt: »Ich darf Kinder mit leichten Symptomen nicht testen und muss sie nach Wörth schicken.« Warum lässt der Freistaat nicht auch Apotheken Schnupfenkinder testen? Das Gesundheitsministerium antwortete auf diese Nachfrage unseres Medienhauses bis Redaktionsschluss nicht. Das Landratsamt Miltenberg steht angesichts unterschiedlich lautender Anordnungen von Ministerien vor der gleichen Frage, teilt Pressesprecherin Susanne Seidel mit. Es habe ebenfalls eine bislang unbeantwortete Nachfrage laufen.

Eine zweite Hürde sind für den Apotheker kostenfreie Schnelltests für Besucher von Altenheimen. Dafür erhalten sie laut Hock Gutscheine der Heime, die das Siegel des Freistaats tragen. Die Gutscheine müssen sie allerdings in den - vom Freistaat finanzierten - Testzentren einlösen. Diesen Weg wolle sich manch einer sparen und komme in die Apotheke mit dem Gutschein. Hock sagt: »Mich fragen dann erboste Bürger: Warum müssen sie bei mir trotz Gutscheins für den Test zahlen?«

Problem 3: der Zeitverlust

Diese Hürden können für Schnupfenkinder, deren Eltern und Altenheim-Besucher einen großen Zeitverlust bedeuten. Hock beschreibt das beispielhaft für Menschen aus Amorbach: Sie müssen erst etwa eine halbe Stunde über die mit Baustellen übersäte Straße nach Wörth fahren, dort womöglich eine halbe Stunde warten, dann zurück nach Amorbach. »Alles nur für eine halbe Stunde im Altenheim.« Schnupfenkinder verpassten so die ersten Schulstunden. Zudem können Eltern erst später auf die Arbeit gehen, wenn sie ihre Kinder nach Wörth fahren.

Problem 4: Umstände im Alltag

Für das Schnelltest-Zentrum lässt sich nur online ein Termin ausmachen, moniert Hock. Das bestätigt das Landratsamt, verweist aber darauf, dass es bei der Anmeldung gerne telefonisch hilft. Björn Bartels, der die Bereiche Impfen und Tests in der Behörde koordiniert, sagt: »Vor Ort gibt es kaum mehr Beschwerden über die Online-Anmeldung.« Hock kritisiert aber, dass der Betreiber Ecolog in Wörth erst Termine ab 9 Uhr morgens vergibt. Tests vor Schulbeginn seien so nicht möglich.

Problem 5: die Umweltbilanz

Wenn viele Menschen den weiteren Weg nach Wörth mit dem Auto fahren, stoßen sie mehr CO2 aus, sagt der Apotheker. Weil das nicht nur für den Kreis, sondern hochgerechnet für viele ländliche Regionen in Bayern gelte, falle das ins Gewicht.

Lösung 1: Apotheken besser einbinden

Aus Sicht von Clemens Hock ließen sich Schnelltests problemlos wohnortnah anbieten. Nur müsste dazu der Freistaat die bürokratischen Hürden fallen lassen und ihm Schnelltests für Schnupfenkinder erlauben. Die Apotheke vor Ort sei dann der kürzere Weg. Hock öffne für Schnelltests schon vor 8 Uhr, damit Kinder pünktlich zur Schule können. Und: »Bei mir geht's auch ohne Termin.«

Tests als ertragreiches Geschäft für Apotheken stehen für Hock dabei nicht im Vordergrund, wie er sagt. Es gebe aktuell vom Staat eine Pauschale von 8 Euro pro Test. Da die Zahl der Tests zurückgegangen ist, er für kleinere Mengen beim Einkauf mehr zahle, sei da kein Gewinn zu machen. Es gehe ihm darum, in der Pandemie mit anzupacken und sich für den ländlichen Raum stark zu machen. Darauf lege der Freistaat sonst auch wert, indem er zum Beispiel Notdienste an Sonn- und Feiertagen von Apotheken in Wohnortnähe vorschreibt; auch dadurch sei seine Apotheke häufiger im Dienst als Apotheken in Städten.

Lösung 2: Schnelltests im Testzentrum Miltenberg anbieten

Eine zweite Lösung schlägt er außerdem vor: Kann der Kreis seinen südlichen Bereich nicht besser versorgen, wenn er kostenlose Schnelltests in Miltenberg an der Helios Klinik anbietet? Dort sind aktuell nur PCR-Tests möglich. Warum eigentlich? Laut Susanne Seidel, Pressesprecherin des Landratsamts, schreibt das die bayerische Regierung so vor: Er finanziert nur noch je ein Testzentrum für PCR- und Schnelltests. Würde der Kreis ein zweites anbieten, müsse er selbst zahlen.

Die Trennung in Miltenberg und Wörth habe logistische Gründe: »PCR- und Schnelltests sind von der Handhabung völlig unterschiedlich«, sagt Seidel. PCR-Tests müssen etwa ins Labor. Auch die Abrechnung ist verschieden: entweder über Bund oder Freistaat. Zudem gebe es zwei Betreiber, die bei der Vergabe jeweils das bessere Angebot vorlegten: das BRK in Miltenberg, die Firma Ecolog aus Düsseldorf in Wörth.

Die Testzahlen sind übrigens seit der Umstellung gesunken, wie Seidel und Bartels berichten. Die Zahl der PCR-Tests sank von 200 bis über 300 Anfang Oktober auf aktuell weniger als 100 Tests pro Tag. Für Schnelltests kommen 130 bis 150 Menschen täglich nach Wörth, davon etwa 80 Prozent Schulkinder. Das sind im Schnitt etwa 30 bis 40 Menschen pro Tag weniger als noch Anfang Oktober.

Hintergrund: Jugendliche brauchen in der Regel keinen Testnachweis Eine Leserin aus Freudenberg hat unser Medienhaus darauf hingewiesen, dass Test-Regeln für Veranstaltungen Jugendliche ausschließen könnten. Veranstalter könnten statt nur eines Schnelltests auch mit der 3G-Plus-Regel den höherwertigen PCR-Test vorschreiben. Der Kreis Miltenberg biete für Unter-18-Jährige zwar kostenfreie Schnelltests an. Aber: An PCR-Tests kommen Jugendliche nicht, moniert die Mutter. Das bayerische Gesundheitsministerium antwortet auf unsere Nachfrage: 3G-Plus-Regel gelten nur bedingt für Jugendliche. Demnach können Veranstalter Kinder unter zwölf Jahren bei 3G-Plus und selbst bei 2G nicht ausschließen. Auch für Schüler über zwölf Jahren gelte bei 3G-Plus eine Ausnahme: Da sie regelmäßig in der Schule getestet werden, »sind sie von Testnachweiserfordernissen befreit«. Sie müssen keinen negativen Test vorlegen, aber ihren Schülerausweis, ein Schülerticket mit Ausweis oder eine Bestätigung der Schule. Auch wenn das Ministerium das nicht schreibt: Gehen Unter-18-Jährige nicht mehr zur Schule, greifen die Regeln für Erwachsene. ()