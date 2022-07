Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie Kommunen Energie managen

Berater Paulus stellt Weilbacher Räten Maßnahmenkatalog vor

Weilbach 28.07.2022 - 16:32 Uhr 1 Min.

Ergänzt werden soll das eigentliche Thema um den Bereich Mobilität in ländlichen Gemeinden und Klimaanpassung. »Der Klimawandel kann nicht mehr aufgehalten werden, wir können uns nur noch anpassen an die Hitzerekorde, Trockenheit und Flutereignisse«, schildere Paulus die derzeitigen Verwerfungen. Hinzu kämen die drohende Explosion der Energiepreise und die steigenden Kosten für Lebenshaltung, was vor allem Menschen mit geringen Einkommen treffen werde.

Dem kommunalen Energiemanagement mit der Reduzierung der CO2-Werte komme eine zentrale Rolle zu, denn ein Drittel der Energie werde für das Heizen der Gebäude benötigt. Als Ziel nannte Paulus, diesen Wert etwa durch bessere Dämmung und nachhaltige Energieerzeugung zu halbieren. Um Vergleichszahlen einzelner Gebäude zu bekommen, soll deren Energieverbrauch pro Quadratmeter oder der CO2-Ausstoß errechnet werden. Auf dieser Basis wird ein Maßnahmenkatalog über mögliche Verbesserungen erstellt, so Paulus, auch um ein Ranking zu erhalten, was in den Gebäuden mit dem geringsten finanziellen Aufwand umgesetzt oder womit die größten Einsparungen erzielt werden können.

Mehr Wärmepumpen

Der Energieberater erklärte weiter, dass für Elektrofahrzeuge eine neue Lade-Infrastruktur geschaffen werden muss und Wärmepumpen verstärkt zum Einsatz kommen werden. Dazu seien stärkere und intelligentere Stromnetze notwendig. Der öffentliche Personennahverkehr müsse verbessert und vernetzt, Radwege müssten ausgebaut werden. Den Kommunen komme dabei eine Schlüsselrolle zu.

Die Kanalisation und Regenrückhalte müssen nach Ansicht von Paulus auf die Leistungsfähigkeit bei Starkregen auch hinsichtlich des zeitlichen und kontrollierbaren Ablaufes überprüft werden. Flächen müssen entsiegelt und renaturiert werden, mehr Bäume gepflanzt, Fassaden und Dächer begrünt werden. Auch die Landwirtschaft und der Forst kann einiges tun, um einen schnellen Wasserabfluss zu vermeiden.

Zum Abschluss erläuterte Paulus noch das weitere Vorgehen nach der öffentlichen Auftaktveranstaltung mit den geplanten drei Experten-Workshops zu den Themen Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Grundwasser-Neubildung sowie mit dem Thema Gesundheit, wie etwa mit der Hitze im Sommer umzugehen sei. Zu weiteren Themen wird es Abendveranstaltungen geben.

Hans-Jürgen Freichel