Wie Klaus-Peter Albert aus Faulbach Hilfe in die Ukraine bringt

Schon als Fluthelfer im Ahrtal aktiv

Faulbach 01.03.2022 - 17:24 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Klaus-Peter Albert lädt die Sachspenden für die Ukraineflüchtlinge in sein Wohnmobil. Foto: Thilo Winkelmann Klaus-Peter Albert lädt die Sachspenden für die Ukraineflüchtlinge in sein Wohnmobil. Foto: Thilo Winkelmann

Bereits im Sommer 2021 hat Klaus-Peter Albert, damals Präsident des LionsClub Wertheim, bereits über 250.000 Euro für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt und vor Ort verteilt. Als er die Bilder der Flüchtlinge aus der Ukraine im Fernsehen sah, wusste er sofort, dass er auch hier helfen muss. Seinem Spendenaufruf am vergangenen Montag folgten in kürzester Zeit wieder Viele und gaben Sachspenden wie Babynahrung, Windeln, Lebensmittel und Medikamente bei der Sammelstelle in der Firma Konzept in Faulbach ab.

Klaus-Peter Albert (links) und Christian Wachtel laden die Sachspenden für die Ukraineflüchtlinge in ein Wohnmobil. Foto: Thilo Winkelmann

Schon am frühen Abend konnten Klaus-Peter Albert und Christian Wachtel das Wohnmobil beladen und am frühen Dienstagmorgen startete Albert in Richtung polnisch/ukrainische Grenze. Es können weiterhin Sachspenden bei der Faulbacher Firma abgegeben werden, da weitere Transporte geplant sind.

Über den Verlauf seiner Aktion berichtet Klaus-Peter Albert auf seinem Facebook-Kanal

Thilo Winkelmann

Hintergrund: Spendenannahme Geldspenden können auf das Spendenkonto "Ukraine", IBAN: DE90 6739 0000 0055 0332 26, BIC: GENODE61WTH, bei der Volksbank Main-Tauber überwiesen werden. Jeder Euro kommt 1:1 bei den geflüchteten Frauen und Kindern aus der Ukraine an.