Wie kann man Müll im Kreis Miltenberg vermeiden?

Abfallwirtschaft befragt Anlieferer in Erlenbach, Bürgstadt und Guggenberg

Miltenberg 31.05.2022 - 12:13 Uhr < 1 Min.

Zwei Mitarbeiterinnen der Kommunalen Abfallwirtschaft befragten am Samstag die privaten Anlieferer am Eingang der Müllumladestation Erlenbach nach ihren Methoden der Abfallvermeidung.

Deshalb wurden am Samstag die privaten Anlieferer an der Müllumladestation in Erlenbach, am Wertstoffhof Bürgstadt und an der Kreismülldeponie Guggenberg befragt, wie sie im Alltag Abfall vermeiden.

Ideen, Vorschläge, Wünsche

Gestellt wurden beispielsweise Fragen nach der besten persönlichen und nach gewünschten Maßnahmen zur Abfallvermeidung. Unter den Augen von Landrat Jens Marco Scherf, der in Erlenbach vor Ort war, wurden zudem Ideen und Vorschläge zur Abfallvermeidung gesammelt. Auch wollten die Befrager wissen, ob die Anlieferer die Abfall-App des Landkreises nutzen. Die ausgefüllten Zettel werden anonymisiert ausgewertet.

Als kleines Dankeschön bekamen die Befragten die neuen Mehrwegtaschen des Landkreises, die aus recyceltem PET-Material angefertigt und deren Motive von Schülerinnen und Schülern des Julius-Echter-Gymnasiums Elsenfeld entwickelt wurden.

Mit Freude nahm Landrat Scherf zur Kenntnis, dass schon einige private Kunden auf die ausgedruckte Terminbuchung verzichten und stattdessen den QR-Code auf dem Smartphone bei der Anlieferung vorzeigen. Die Nutzung dieser Möglichkeit ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung, denn laut der Kommunalen Abfallwirtschaft können dadurch große Mengen Papier eingespart werden. Die Nutzung des QR-Codes ist einfach: Am Ende der Onlinebuchung für private Anlieferungen unter der Adresse https://www.terminland.de/abfallwirtschaft-miltenberg wird ein solcher Code mit allen benötigten Daten auf Wunsch ausgegeben und dann bei der Anlieferung vorgezeigt.

Auch in den beiden anderen Einrichtungen des Landkreises wurden die Anlieferer am Samstag befragt, meldet das Landratsamt weiter. Vor allem in Bürgstadt hätten sich die Bürger sehr interessiert am Thema Abfallvermeidung gezeigt, so dass die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft rege Gespräche führten.

