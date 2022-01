Wie Jürgen Kubitza den "Hirschen" in Großheubach rettete

Ein Herz für alte Fachwerkhäuser

Die Hausmadonna wurde von Christoph Betzwieser liebevoll restauriert. Der "Hirschen" in Großheubach nach der Sanierung. Der "Hirschen" in Großheubach vor der Sanierung.

Eigentlich war das Schicksal des alten Gasthauses schon besiegelt gewesen. Ursprünglich sollte das Gebäude, mehr oder weniger eine Bauruine, abgerissen werden und einem Parkplatz und einer öffentlichen Toilette weichen. Doch zum Glück kam alles ganz anders. Jürgen Kubitza sollte als Architekt in einem Vortrag das Sanierungskonzept des alten Hauses umreißen. Schon während der Vorbereitungen dazu keimte in ihm und bei seinem damaligen Bauleiter Gerhard Dauber die Idee, den Hirschen zu retten. »Da könnte man was Schönes draus machen«, waren sich beide einig. Also kaufte Kubitza kurzerhand als Privatmann den Hirschen der Gemeinde Großheubach ab und machte sich gemeinsam mit Gerhard Dauber daran, dem Gebäude neues Leben einzuhauchen. Die Sanierungsarbeiten begannen im Januar 2017, natürlich unter den wachsamen Augen des Denkmalschutzes.

Überall tote Tauben

»Es war dann doch nicht alles so dramatisch wie am Anfang gedacht«, gibt Kubitza schmunzelnd zu. Er erinnert sich allerdings noch lebhaft daran, wie das Dachgeschoss vor der Sanierung aussah. Dort lagen überall tote Tauben und deren Hinterlassenschaften. Die Wände waren schwarz und der Gestank seiner Aussage nach unbeschreiblich. »Es war schon ein bisschen gruselig« schmunzelt der Architekt. Blickt man sich heute in den gemütlichen hellen Räumen um, mag man das kaum glauben. Auch der Stuck an der Decke des ersten Stocks sollte unbedingt gerettet werden. Leider fand sich kein Unternehmen. Also legten Bauleiter Gerhard Dauber und sein Sohn kurzerhand selbst Hand an und restaurierten den Stuck in mühseliger Handarbeit.

Wo es möglich war, wurden Naturbaustoffe verwendet, wodurch ein wohngesundes Gebäude entstand. Schon während der Bauarbeiten wurde Kubitza immer wieder von Großheubachern angesprochen. Bürger erzählten ihm die ein oder andere Anekdote im Zusammenhang mit dem ehemaligen Hirschen. So wurden in dem Gasthof schon einige Ehen gestiftet. »Jeder hat eine Geschichte, die er mit dem Hirschen verbindet«, so Kubitza. Der letzte Bestandteil des Hauses, der wieder einzog, war die restaurierte Hausmadonna, die dank des Künstlers Christopher Betzwieser im neuen Glanz erstrahlt.

Haus mit Charakter

Entstanden ist ein Haus mit Charakter, bei dem es wie es für viele Fachwerkhäuser typisch ist, die Wände nicht so ganz gerade sind und die alten Dielenböden knarzen. Diese wurden, soweit es möglich war, erhalten. Der Hirschen hat seinen eigenen gemütlichen Charme. Ursprünglich sollte das Gebäude nach der Fertigstellung vermietet werden. Zwei Wohnungen und eine Gewerbeeinheit waren geplant.

Doch wie heißt es so schön, es kommt immer anders als man denkt. Der neue Hausherr hatte von Anfang an sein Herz an das altehrwürdige Gebäude verloren. Durch eine Verkettung mehrerer Umstände zog er schließlich selbst ein und hat die Entscheidung noch keinen Tag bereut. »Manchmal denke ich darüber nach, wer schon alles hier zu Gast war«, sagt er. Bestimmt habe der Hirschen schon viel gesehen, das Gebäude sei bereits um 1600 erbaut worden und sei damit älter als das Rathaus. Übrigens: Auch die alte Theke des Hirschen hat eine zweite Chance bekommen. Jürgen Kubitza hat sie dem Kloster Engelberg gespendet.

