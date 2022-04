Wie in der Steinzeit: Macht ist Männersache, Jagen auch

Randnotizen von Renate Ries

Der Mann als Jäger: In der Höhle von Lascaux in Frankreich gibt es Wandmalereien aus der Jungsteinzeit, die solche Szenen darstellen. Unsere Abbildung zeigt eine Illustration der historischen Wandmalereien von Klaus Hausmann.

Kommentar

Vor allem in traditionell männlichen dominierten Branchen lassen sich Platzhirsche ungern vertreiben. Zum Beispiel in der katholischen Kirche. Frauen machen Seelsorge, Bürodienst, putzen und dekorieren Gotteshäuser und arbeiten ehrenamtlich in Pfarrgemeinderäten. Bei den Wahlen im März ist der Frauenanteil in Bayern sogar von 62 auf bemerkenswerte 67 Prozent gestiegen - bei sehr niedriger Wahlbeteiligung von 12,8 Prozent.

Jetzt könnte man ketzerisch sagen: Machtzirkel waren Pfarrgemeinderäte noch nie. Nur so lässt sich wohl auch der hohe Frauenanteil erklären. In den Stadt- und Gemeinderäten und in den Parlamenten werden wir eine solche Quote nie erreichen. Da schiebt man(n) sich gerne die Macht gegenseitig zu. Der Landtagsabgeordnete Berthold Rüth (CSU) indes kann sich neuerdings vorstellen, »ganz ungefragt« auch eine Frau für seine Nachfolge ins Rennen zu schicken. Eine unbedachte Formulierung, die letztlich zeigt, dass Machtverteilung Männersache ist. Solche Themen werden gerne mal auf der Jagd vorbesprochen. Und die Frauen? Spielen das Spiel mit. Jeder getreu seiner Rolle. Jagen ist Männersache, die Frau hütet das Feuer. Auch im Jahr 2022.

Aktuelles Beispiel: Von 9. bis 15. April gastiert in der Volkshalle Großwallstadt die Wanderausstellung »Frauen und Wald«. Mit der Ausstellung soll gezeigt werden, wie sich das Verhältnis Frauen und Wald im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Trifft sich gut, denkt sich die Redaktion, war doch ohnehin ein Beitrag über Frauen und Jagd geplant. Dann die überraschende Wende: Der örtliche Jagdverband als Organisator macht einen Rückzieher. Um Frauen und Jagd dürfe es ausdrücklich nicht gehen. Es gibt Telefonate und Mails hin und her. Unverständnis bei der Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbundes, die die Wanderausstellung konzipiert hat. »Frauen und Jagd« sei doch ausdrücklich auch ein Thema, so eine Sprecherin.

Letztlich ist das Thema »Frauen und Jagd« den Organisatoren vor Ort zu heiß, die Berichterstattung übers Jagen »sehr gefährlich«. Jagen ist Männersache. Genauso wie Konflikte austragen (oder aussitzen). War schon immer so. Schon in der Steinzeit.

re