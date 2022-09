Jugend forscht: JEG-Schülerinnen aus Dammbach berichten über ihre Erfolge und das Europafinale

Seit drei Jah­ren for­schen die Damm­ba­cher Zwil­lin­ge Le­na und Han­na Fries so­wie Han­nah Am­r­hein rund um den Pflan­zen­nähr­stoff Phos­phor. Beim dies­jäh­ri­gen Bun­des­wett­be­werb "Ju­gend forscht" in Lü­beck sieg­ten die drei, die der­zeit die 11. Jahr­gangs­stu­fe des Ju­li­us-Ech­ter-Gym­na­si­ums (JEG) in El­sen­feld be­su­chen. Auch an der Eu­ro­pa­meis­ter­schaft für jun­ge For­scher im nie­der­län­di­schen Lei­den durf­ten die 17-Jäh­ri­gen teil­neh­men.