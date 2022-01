Wie Gundula Fleckenstein und Klaus Zengel ein altes Fachwerkhaus in Elsenfeld saniert haben

Vom Schusterhaus zum Schmuckstück

Elsenfeld 05.01.2022

Eingespieltes Fachwerk-Team: Klaus Zengel und Gundula Fleckenstein. Die neue Außenansicht des Eckhauses "No3" in der Elsenfelder Jahnstraße. Beginn der Entkernungsarbeiten in der Jahnstraße.

Vor fast zehn Jahren hatte das Paar schon einmal ein altes Haus gekauft, in Obernburg in der Badgasse. Mit viel Liebe zum Detail wurde dieses wieder hergerichtet und ist heute als Boardinghouse »MainHaus Obernburg« bekannt. Zum damaligen Zeitpunkt wurden die beiden allerdings noch tatkräftig noch von Handwerkern unterstützt. Offensichtlich hatten sie damals Blut geleckt, denn als sie 2018 die Gelegenheit bekamen das Eckhaus in Elsenfeld zu kaufen, griffen die beiden sofort zu. Ihr Plan: Auch in diesem Gebäude sollte, ebenso wie in Obernburg, ein Boardinghouse entstehen.

Doch diesmal lief alles etwas anders als beim Vorgängerprojekt. Denn fast alles, ausgenommen die Dacharbeiten, Heizung und Sanitär, den Außenputz, die Begradigung der Böden im Erdgeschoss und den Abriss des Asphalts vor der Haustür, hat das Paar komplett eigenhändig erledigt. Das hatte zwei Gründe. Zum einen war es eine Kostenfrage, denn gerade alte Häuser haben die Angewohnheit, sich zu »Pfenniggräbern« zu entwickeln. Zum anderen waren Handwerker auch 2018 schon schwer zu bekommen.

Retten, was geht

»Uns reizt es, kreativ zu sein«, sagt Gundula Fleckenstein. Außerdem lohne es sich, ein altes Haus zu retten, wenn es die Substanz noch hergibt. Fleckenstein und Zengel haben das »Eckhaus No3« quasi einmal auf links gedreht. Das Gebäude wurde entkernt und von Grund auf saniert. »In der Zeit sind wir fast dreimal täglich zum Baumarkt in der Nähe gefahren«, lacht Gundula Fleckenstein. Natürlich waren die Arbeiten kein Spaziergang. Die Treppe musste beispielsweise Stück für Stück mit dem Hammer von der alten Verkleidung befreit werden.

Schon während der Entkernung kamen die Ideen, wie die fertigen Appartements einmal aussehen könnten. Fast alle Möbel sind entweder Sperrmüllfunde oder wurden über Kleinanzeigenportale erworben. Außerdem gibt es sehr viel Upcycling. Aus den alten Dielenbrettern ist beispielsweise ein Tisch entstanden, aus alten Türen der Kopfteil eines der Betten. Unter dem Bitumenasphalt vor der Haustür wartete eine kleine Überraschung auf die beiden. Darunter waren immer noch die alten Pflastersteine. Diese wurden gesäubert und neu verlegt und runden die Außengestaltung von »Eckhaus No3« ab.

»Viele Elsenfelder haben Verbindungen zu dem Haus«, berichtet Fleckenstein, »wir sind auch schon angesprochen worden.« Tatsächlich war das etwa 120 Jahre alte »Eckhaus No3«, bevor es die Malschule und jetzt das Boardinghouse beherbergte, das Schusterhaus Schlett. Eine Hommage an den Handwerker findet man im Eingangsbereich. Dort hängt eine Schusterleiste, die an den früheren Eigentümer des Hauses erinnert.

Miriam Weitz