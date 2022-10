Wie geht es weiter mit dem Baugebiet "Tafeläcker II?"

Gemeinderat: Kontroverse Diskussion in Niedernberg - Erst städtebauliches Konzept festlegen

Niedernberg 05.10.2022 - 13:26 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bereits im Dezember 2015 hatte der Gemeinderat den Beschluss gefasst, weitere Flächen im Baugebiet Tafeläcker als Bauland auszuweisen. Daraufhin wurden im Juni 2016 alle damaligen Eigentümer zu einer Infoformationsveranstaltung eingeladen, über die geplante Umlegung in Kenntnis gesetzt und die Rahmenbedingungen der Umlegung bekannt gegeben. Das Büro Fache Matthiesen hatte einen ersten Planentwurf für die Aufteilung der Fläche erstellt. Peter Matthiesen erläuterte die Details noch einmal in der aktuellen Sitzung.

Über die weitere Entwicklung seit 2016 gibt es große Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen CSU-Fraktion und Verwaltung sowie den Gemeinderäten von SPD und Freien Wählern. Letztere warfen der Verwaltung Untätigkeit vor, da seit über sechs Jahren die Erschließung nicht vorankomme. Sie hatten in der Sitzung im Juli mit der Mehrheit ihrer Stimmen erreicht, dass deshalb ein anderes Verfahren für die Entwicklung zum Baugebiet zum Einsatz kommen soll: das gesetzliche Umlegungsverfahren.

"Das ist ein Verfahren, das erst dann zum Einsatz kommen sollte, wenn vorher alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind", erklärte Reindl, der die vier möglichen Verfahren detailliert erläuterte. Das gewählte Verfahren habe den Vorteil, dass eine Realisierung nicht von der Zustimmung der Eigentümer abhänge, öffentliche Flächen vorab separiert würden, keine notarielle Beurkundung notwendig sei und keine Grunderwerbsteuer anfalle. Trotzdem müssten auch hier die vorgesehene Zuteilung den Betroffenen in Einzelgesprächen erläutert und ihre Rechte beachtet werden, um gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Denn ein gravierender Nachteil des Verfahrens sei, dass es dabei einen deutlichen Eingriff in die Eigentumsrechte der Beteiligten gebe. Der Experte empfahl, zunächst einmal die städtebaulichen Ziele für das Gebiet festzulegen und dann das Verfahren zu wählen, das am geringsten in das Eigentumsrecht der Grundstückseigentümer eingreife und gleichzeitig die Ziele der Baulandbereitstellung entsprechend der Festsetzungen im Bebauungsplan erreichen könne. Nur wenn eine private oder eine vereinbarte amtliche Umlegung nicht machbar sei, sollte die gesetzliche Variante in Erwägung gezogen werden.

Bürgermeister Jürgen Reinhard legte Wert auf die Feststellung, dass die Verwaltung keineswegs untätig gewesen sei. Sie habe die Anwohner mit ins Boot genommen und die hätten 2020 signalisiert, dass ein freiwilliges Umlegungsverfahren realisierbar sei. Gestoppt worden sei die Initiative lediglich durch Corona, da seien dann vorübergehend andere Aktivitäten in den Vordergrund gerückt. Parallel dazu sei aber an dem Energiekonzept für das Gebiet gearbeitet worden. Das jetzt gewählte Verfahren sei gänzlich ungeeignet für Niedernberg.

Josef Scheuring (SPD) begründete die Sicht seiner Fraktion. Sechs Jahre seien vergangen, ohne dass ein Bebauungsplan im Gremium vorgestellt und debattiert worden sei. Da gehe es auch darum, was realisiert werden soll. Es sollten nicht nur Einfamilienhäuser und Doppelhäuser, sondern aus Kostengründen auch Reihenhäusern oder alternative Wohnformen oder Sozialbauten ermöglicht werden. Bevor der Bebauungsplan erstellt werde, solle erst einmal darüber debattiert werden. Dass alle Anwohner bei einer freiwilligen Umlegung mitgemacht hätten, sei ihm bis zur letzten Sitzung nicht bekannt gewesen. Darüber hätte das Gremium informiert werden sollen. Jetzt gehe es darum, die mögliche Bebauung des Geländes festzusetzen. Welches Umlegungsverfahren dann gewählt werde, könne später immer noch entschieden werden. Peter Reinhard (Freie Wähler) ergänzte, dass dabei auch noch einmal über das Energiekonzept geredet werden müsse und wie dafür die notwendige hohe Akzeptanz erreicht werden könne.

Aus der Bürgerversammlung liegt ein Antrag vor, alternative Wohnformen möglich zu machen. Bei der Beratung in einer der nächsten Sitzungen kann dann über das städtebauliche Konzept für das Gebiet beraten und auf dieser Basis ein Bebauungsplan entworfen werden. hjf

hjf