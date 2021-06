Wie geht es im Südspessart weiter?

Regionale Allianz stellt Ergebnisse von Bürgerbefragung vor - Workshop in Dorfprozelten

Collenberg 17.06.2021

Collenberg ist Sitz der Allianz Südspessart (unser Bild zeigt den Ortsteil Fechenbach). In einer Umfrage hat die Allianz die Bewohner der Region dazu aufgefordert, sich Gedanken über die Zukunft des Südspessarts zu machen. Archivfoto: Axel Häsler

Vier Wochen lang lief die Befragung, 208 Bürger reichten ausgefüllte Bögen ein. Auch in einem Workshop der Allianz in Klosterlangheim sowie in Interviews wurden Eindrücke zu diesen Fragen gesammelt.

Die Ergebnisse sollen am Dienstag, 22. Juni, um 18 Uhr auf dem Dorfplatz in Dorfprozelten in Form eines Ideen-Workshops vorgestellt werden. »Kommen Sie mit Ihren Ideen vorbei, bringen Sie sich ein und gestalten Sie die Zukunft des Südspessarts mit«, heißt es im aktuellen Mitteilungsblatt.

Nach einer kurzen Einführung soll eine Arbeitsphase an drei Stationen mit unterschiedlichen Themen beginnen, wie Allianzmanagerin Lena Batrla unserer Redaktion mitteilt. An den Stationen sollen bereits bestehende Projektideen angepinnt sein. Die Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, diese zu ergänzen. »Alle Teilnehmer können ihre Ideen zu allen Themen einbringen und sich frei von Station zu Station bewegen«, erläutert Batrla. »Anschließend werden die Ergebnisse kurz präsentiert und das weitere Vorgehen vorgestellt.«

Evaluiert und fortgeschrieben

Der Anlass für die Aktion: Die Zusammenarbeit der Kommunen Altenbuch, Collenberg, Dorfprozelten, Faulbach und Stadtprozelten beruht auf dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK). Dieses Konzept wird nach den mittlerweile über sieben Jahren, in denen die Allianz besteht, evaluiert und fortgeschrieben. Die Allianz hat uns bereits vorab eine Zusammenfassung der wichtigsten Antworten aus der Umfrage zukommen lassen.

Die Teilnehmer wurden dazu aufgefordert, bestimmte Schlagworte für die Zukunft der Allianz auf einer Skala von »weniger wichtig« bis »sehr wichtig« einzuordnen. Ganz nach vorne schaffte es hier das Thema der medizinischen Versorgung, wie aus der Zusammenfassung hervorgeht. Als fast gleich wichtig schätzten die Bürger Nahversorgung, Digitalisierung, Wirtschaft sowie den Bereich »Verkehr - Infrastruktur - Mobilität« ein.

Darüber hinaus gingen über 120 Hinweise für zukünftige Ideen, Projekte und Themen ein. Auch hier wurden Gesundheitsangebote genannt, wie etwa der Aufbau eines Ärztehauses. Manche wünschen sich einen Einkaufsmarkt in Dorfprozelten oder einen Geldautomaten in jedem Ort. Den Bürgern ist auch die Verbesserung des digitalen Netzes sowie die Förderung von Existenzgründern ein Anliegen. Andere würden die Stärkung des ÖPNV begrüßen, wie etwa eine bessere Taktung der Westfrankenbahn.

Mehr Kommunikation

Eine weitere Frage lautete: »In welche Richtung soll sich die Allianz Südspessart entwickeln?« Hierzu gingen 85 Hinweise ein. Manch einer forderte ein »besseres Wir-Gefühl« und dass die Allianz »für die Bürger ein Identitätsbegriff« werden solle. Andere wünschen sich mehr Kommunikation nach außen und eine Erhöhung des Bekanntheitsgrads. »Bei wichtigen regionalen Themen nach außen hin gemeinsam und geschlossener auftreten«, kommentierte ein Teilnehmer. Ebenfalls genannt wurde »mehr Transparenz und Kommunikation zu den Planungen der Allianz.« Denn dies ginge - so ein Befragter - »viel zu oft an den Einwohnern vorbei«. Und eine weitere Stimme forderte: »Mehr Bürgertransparenz leben, Stimmen der Bürger deutlich wahr- und ernst nehmen«.

Aus der Zusammenfassung ging außerdem hervor, dass für 96 Prozent der Befragten die Allianz Südspessart ein Begriff ist. Nur zwei Prozent gaben an, den kommunalen Zusammenschluss nicht zu kennen. Eine weitere Frage zielte darauf ab, welche Vorteile die Menschen in der Zusammenarbeit der Kommunen sehen. Den größten Vorteil erkannten die Bürger in der gemeinsamen Entwicklung der Infrastruktur. Sehr wichtig ist den Befragten auch das Thema »Synergien nutzen« sowie die touristische Positionierung. Darüber hinaus wurde deutlich, dass die Südspessart-Bewohner Begriffe wie »Natur«, »Heimat« und »gemeinschaftlich« mit der regionalen Allianz assoziieren.

»Wohlfühlzone«

Die Befragten wurden zudem gebeten, die Allianz in einem Satz zu beschreiben. Laut Zusammenfassung hat es viele positive Assoziationen gegeben. So habe ein Bürger geschrieben: »Wir sind die Wohlfühlzone zwischen starken Zentren.« Es habe aber auch Hinweise auf Probleme gegeben, wie: »Allianzgemeinden sind manchmal stur und zu sehr auf sich fixiert.« Ein anderer kommentierte: »Eine Allianz und die Allianz Südspessart ist für den Einzelnen nicht spürbar vorhanden.«

Workshop auf dem Dorfprozeltener Dorfplatz, 22. Juni, 18 Uhr. Anmeldung: Tel. 09376/971022, mail@suedspessart.de

JULIE HOFMANN

Stichwort: Allianz Südspessart Allianzmanagerin Lena Batrla nennt wissenswerte Informationen rund um die Südspessart-Allianz: o Die Allianz gibt es seit 7. Mai 2013 (An diesem Tag wurde das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) vorgestellt.) o Es werden circa 10 000 Einwohner repräsentiert. o Der Sitz ist in Collenberg, dort arbeitet auch die Allianzmanagerin Lena Batrla. o Allianzsprecher ist seit 14. Mai 2020 der Collenberger Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU). Faulbachs Bürgermeister Wolfgang Hörnig (SPD) wurde als Stellvertreter gewählt. o Wichtige Projekte in der Vergangenheit: gemeinsames Amts- und Mitteilungsblatt, Allianz-Südspessart-Fest, Wald erFahren - Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Bikes und Pedelecs, Berufs- und Ausbildungsmesse, gemeinsame Anschaffung einer Drehleiter und Feuerwehrschläuche, Förderprogramm für Investitionen zur Innenentwicklung, gemeinsame Ferienspiele und Veranstaltungskalender, touristische Broschüren in Zusammenarbeit mit Churfranken e.V. und Spessart-Mainland e.V., Watch My City (virtuelle 360 Grad-Panoramen vom Südspessart), Sprechstunde der Beratungsstelle für pflegende Angehörige und Senioren, Energieberatungen. (juh)