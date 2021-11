Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie Gaststätten die 3G-Regel kontrollieren

Leser äußert Bedenken an Einhaltung der Corona-Maßnahmen

Miltenberg 02.11.2021

Der Leser gehe gerne in die Restaurants und Gaststätten, auch außerhalb seiner Heimatgemeinde und sei deshalb froh gewesen, als die Besuche dort nach dem Lockdown wieder vom Gesetzgeber ermöglicht wurden. Dass eine strenge 3G-Regel vorgegeben wurde, sei für ihn ein wichtiges Kriterium für die dortigen Aufenthalte, denn dann fühle er sich relativ sicher vor einer Corona-Ansteckung.

Soweit die Theorie. Aber seine Erfahrung sei eine andere. Es gäbe nämlich Gastronomiebetriebe, und das seien nicht wenige, die zwar 3G forderten, dies aber nicht kontrollierten. Er wisse selbst von einem Betreiber, dass dieser die 3G-Regel nicht einhalte, aber täglich seine Gäste bediene. Der Leser fühle sich unwohl. Auch deshalb, weil er trotz häufiger Besuche in unterschiedlichen Lokalen noch keine Behörden-Kontrolle erlebt habe. Auch das würde dazu beitragen, dass die Regeln immer lascher eingehalten würden.

Das Landratsamt teilte uns auf Anfrage mit, dass sich aus der Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweises die Identität des Vorzeigenden nicht ableiten lasse. Es sei gleichzeitig ein amtliches Lichtbilddokument notwendig und vorzuzeigen. Eine Kontrolle von Seiten des Ordnungsamtes erfolge durch die Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe. Die Polizei würde gegebenenfalls Anzeige erstatten. Da bisher noch keine Notwendigkeit zur Prüfung auf Einhaltung der 3G-Regeln erforderlich gewesen sei, habe es auch noch keine Kontrollen im Landkreis gegeben. Sollte ein solches Vergehen angezeigt werden, werde dem aber zuverlässig nachgegangen.

Das Landratsamt hat sich auch dazu geäußert, wie die Bestimmungen für Beschäftigte ausseheni. Soweit in einem Betrieb lediglich die 3G-Regel angewendet werde, genüge die zweimalige Testung pro Woche an verschiedenen Tagen seitens des Personals beziehungsweise des Betreibers als Mindestvoraussetzung. Bestehe kein Kontakt zu den Gästen, müsse auch kein Test gemacht werden. In Betrieben, die 3G-plus oder 2G anwenden, sind ausnahmslos entweder alle mindestens periodisch mit PCR-Testverfahren getestet oder nachweislich geimpft oder genesen.

Schwierig werde es, wenn Dokumente vorgelegt werden, die gefälscht sind. Vom Betreiber abzulehnen sind solche, die offensichtlich falsch sind. Inwieweit es dem Betreiber zuzumuten ist, die Prüfung der Dokumente intensiv anzugehen, ist nicht vorgegeben. Insbesondere mutmaßliche digitale Fälschungen seien nur schwer zu erkennen.

Dass einigen Worten keine Taten folgten, haben wir selbst erfahren. Der Leser hatte den Namen eines Lokals genannt, in dem er nicht kontrolliert wurde. Auf Nachfrage unseres Medienhaus, wie und ob kontrolliert werde, gab der Betreiber an, sich natürlich die entsprechenden Dokumente vorlegen zu lassen. Bei einem Besuch ein paar Tage später war dies allerdings nicht der Fall.

Hans-Jürgen Freichel