Wie Firmen im Landkreis Miltenberg die neue 3G-Regelung am Arbeitsplatz umsetzen

Die meisten Beschäftigten melden ihren Impfstatus

Miltenberg 23.11.2021

Beschäftigte dürfen nur noch dann ins Büro oder die Fabrik, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die gleichen Vorschriften gelten auch für Besucher, Monteure oder das Reinigungspersonal. Entsprechende Nachweise muss dieser Personenkreis mit sich führen. Damit keine Personen auf das Betriebsgelände kommen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen die Unternehmen den Zutritt zum Betrieb effizient kontrollieren, indem sie eine lückenlose Umsetzung und Dokumentation der Nachweispflicht zum Status »Geimpft, Genesen oder Getestet« sicherstellen. Für nicht Geimpfte beziehungsweise nicht Genesene ist eine tägliche Überprüfung ihres negativen Teststatus Voraussetzung für den Zugang zum Gelände beziehungsweise zum Arbeitsplatz.

Nicht alle angefragten Firmen waren bereit, darüber Auskunft zu geben. Sie argumentieren, dass die Vorschriften sich permanent ändern und die gegebene Auskunft morgen schon nicht mehr gelten könne. »Wir fahren derzeit auf Sicht« war da zu hören. Aber es gibt auch Unternehmen, die offen über ihre Maßnahmen Auskunft geben.

Die Firma Fripa in Miltenberg sieht keine großen Probleme dabei, die neuen Vorschriften umzusetzen. Susanne Specht ist in dem Unternehmen für die Umsetzung der Vorgaben zuständig. »Wir haben die Mitarbeiter gefragt, ob sie freiwillig ihren Impfstatus hinterlegen möchten.« Die meisten Arbeitnehmer seien der Bitte gefolgt und haben ihren Impfstatus, bei Genesenen auch die Gültigkeitsdauer des Zertifikates hinterlegt. Die übrigen etwa 15 Prozent, für die keine Dokumentation vorliegt, ob sie geimpft oder genesen sind, werden täglich vor Betreten des Gebäudes unter Aufsicht kontrolliert. Für diese Tests werden zwei spezielle eingerichtete Räume bereitgestellt.

»Nur eine Handvoll Leute«

Eine höhere Nachweisquote des Impfstatus gibt es bei der Firma Robur-Automation in Niedernberg. »Bei uns sind es lediglich etwa eine Handvoll Leute, von denen wir den Impfstatus nicht kennen«, erläutert Sabine Rachor. Die wenigen, die nicht zur grundsätzlichen Auskunft bereit waren, ob sie geimpft oder genesen sind, werden täglich vor Betreten des Gebäudes unter Aufsicht kontrolliert. Das gehe ganz unspektakulär. Für Betriebsfremde, die das Unternehmen aufsuchen, gelten die gleichen Regelungen wie für die Mitarbeiter.

Über einen umfangreichen Katalog an Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen verfügt schon seit den Anfängen der Corona-Pandemie die Alcon/Ciba Vision aus Grosswallstadt. »Wir setzen zeitnah alle allgemeingültigen Regelungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung um, unter anderem natürlich auch die 3G-Regelung am Arbeitsplatz«, erklärt Karin Schnoedt für ihr Unternehmen. Beschäftigte ohne 2G-Status machen einen kostenlosen Selbsttest vor dem Werkseingang und erhalten dann einen Passierschein. Auch Besucher und Lieferanten gelangen nur mit überprüftem 3G-Status auf das Firmengelände. Sollte der Test positiv verlaufen, darf weder der Betriebsfremde noch der Mitarbeiter das Gelände betreten. Für den Mitarbeiter orientiert sich das weitere Vorgehen dann an den gesetzlichen Vorgaben.

