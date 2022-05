Wie Festwirt Mathias Hofmann sich auf die Michaelismesse vorbereitet

Noch 95 Tage bis zum Bieranstich

Miltenberg 23.05.2022 - 17:15 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Einige der Biergartenzeit-Mitarbeiter vom vergangenen Jahr kommen auch wieder ins Team Lechnerwirt zur Michaelismesse. Ben Bantschow, der Caterer der Michaelismesse Miltenberg. Er ist zuversichtlich und freut sich sehr auf die Herausforderung Lechnerwirt Mathias Hofmann vor der im Moment noch dekolosen Eingangstüre zum Messezelt.

»Für mich war klar, dass es dieses Jahr stattfindet«, freut sich Festwirt Mathias Hofmann. Er darf jetzt erstmals sein großes hölzernes Zelt aufzustellen, das viele schon im Modell vorab gesehen haben. Einen kleinen erfolgreichen Probelauf hatte es vergangenes Jahr mit dem sechswöchigen Biergarten in den Mainanlagen gegeben.

Seit dem Tag, an dem es grünes Licht für den Lechnerwirt gab, geht es richtig rund bei der Firma Homat und alle Rädchen, die ineinander greifen müssen, beginnen sich zu drehen. Die Teile für das hölzerne Festzelt liegen schon lange in den Lagerhallen bereit. Die »Hardware« war ja vor dem Beginn der Pandemie fertig. 2020 und 2021 gab es wegen Corona aber keine Michaelismesse, sondern nur den Biergarten mit teilweise noch strengen Corona-Auflagen, der aber über sechs Wochen erfolgreich lang lief.

Feilen an Details

»Durch diesen Probelauf im Biergarten sind mir kleine Dinge aufgefallen, die man besser oder schöner gestalten kann. Daran feile ich im Moment noch«, so Hofmann. Es seien Kleinigkeiten, aber die kosteten nochmals Zeit. Jeder Tag ist organisatorisch fest durchgeplant, es gibt eine große To-do-Liste, die es abzuhaken gilt. Es geht zum Beispiel um Bestellungen von Ware, lange Gespräche mit verschiedenen Beteiligten, Zulieferern, Künstlern. Es wird jede Menge Technik getestet, neue Dinge ausprobiert und vieles anderes mehr. Hofmann arbeitet seit Wochen wieder jeden Tag, selbst am Wochenende, von früh bis spät.

Ehefrau Karoline hat derweil auch jede Menge zu tun. Während ihr Mann sich mit Zelt, Logistik und Details in den Homat-Hallen beschäftigt, kümmert sie sich im Büro ein Stockwerk weiter oben um Werbung, um die Social-Media-Kanäle, koordiniert die Personalplanung und vieles mehr. Sie muss derzeit vor allem viel telefonieren und besprechen. Ihr stehen bald wieder etliche Bewerbungsgespräche bevor. Vergangenes Jahr hat sie für den Biergarten auch schon viele neue Servicekräfte gewinnen können »Einige von ihnen kommen wieder in diesem Jahr, da freuen wir uns sehr.«

Suche nach Mitarbeitern

Allerdings seien selbst manche in der Corona-Zwangspause zur Untätigkeit verdammten Profis aus der Volksfestszene inzwischen ganz woanders untergekommen, schränkt die Festwirtin ein. Aber sie gibt sich zuversichtlich: Vor allem in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram habe sie Stellenangebote ausgeschrieben, auch kämen viele Mitarbeiter über Mundpropaganda oder aus dem großen Netzwerk aus Freunden und Bekannten.

Der Aschaffenburger Benjamin Bantschow ist der Caterer der Michaelismesse. Auch seine Vorbereitungen sind schon lange gestartet und auch er sucht noch Personal für alle Bereiche der Messe. Sein Team wird bei der Messe in zwei Schichten arbeiten, pro Tag benötigt er rund 40 Leute. Er sucht deshalb auch Leute über Flyer und tritt auch an Hochschulen und Schulen heran. Bantschow, der gerade in die Aschaffenburger Fasanerie mit eingestiegen ist, sieht in Bezug auf die Lebensmittelbeschaffung keine Engpässe. Allerdings sei die derzeitige Preisentwicklung für ihn unfassbar: »Ich hoffe stark, dass sich das wieder beruhigt.«

Anja Keilbach

Zahlen und Fakten: Holz-Festzelt Sitzplätze: 3600Bankabstand: 30 ZentimeterStehtischplätze: 880Lounge-Plätze 3. Etage: 200Hauptbar-Plätze Obergeschoss: 220Sonnenbar-Plätze im Obergeschoss Biergarten: 300Gesamtfassungsvermögen inklusive Bewegungsflächen: 6500 PersonenGesamtfläche mit Holzböden: über 4000 QuadratmeterTreppenanlagen: 14Hauptkonstruktion: Brettschichtholz Fichte, Böden LärcheAufbauzeit: vier Wochen (im ersten Jahr fünf bis sechs Wochen)Abbauzeit: bis zu drei WochenLogistik: rund 70 Lkw-Transporte