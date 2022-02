Wie Familie Roth aus Rück mit ihrer Faschingsleidenschaft begeistert und trotz Corona fröhlich bleibt

Vom närrischen Glück, aus Rück zu sein

Die Roths sind in Rück-Schippach als Faschings-Fans berühmt: Sie leben ihr Hobby in vollen Zügen - und auch von Corona lassen sie sich das Feiern nicht verbieten. »Das läuft dann dieses Jahr eben in kleinerem Rahmen«, sagt Katja Roth. Feiern, Gaudi und Gemeinschaft - so fassen sie zusammen, was Fasching für sie bedeutet.

Normalerweise fahren die Roths richtig auf: Immer am letzten Januar-Wochenende veranstalten sie den »«Bunten Abend« in der Rücker Turnhalle und bauen ihren eigenen Motivwagen, mit dem sie beim Faschingszug in Seckmauern mitfahren.

Eiszeit und Würstchen-Imbiss

Die Familie erinnert sich zu gern an die verrücktesten Motive. Eiszeit in Rück, ein Streichelzoo oder - das persönliche Highlight der Roths - ein selbst gebastelter Würstchen-Imbiss. »Da haben wir zwei Stromaggregate für die Wasserkessel gebraucht, weil es einer nicht gepackt hätte«, erinnert sich Lothar Roth. Auch die bunten Abende kommen immer gut an und alle Akteure können hier ihrer Kreativität freien Lauf lassen. »2011 haben wir König der Löwen aufgeführt, das war eine meiner Lieblingsnummern«, sagt Anita Roth. Tochter Katja trainiert allein schon mit fünf Gruppen für die Veranstaltung, um die 15 Shownummern gibt es. Die 250 Plätze in der Halle sind laut Aussage der Familie immer voll belegt.

Wann genau das mit der Faschingsbegeisterung angefangen hat, kann sie gar nicht mehr sagen. Mit einer Gruppe Freundinnen hat sie immer gemeinsam Kostüme genäht und die Faschinsgfreude hat sich auf ihre Kinder übertragen. Irgendwann gab es dann den ersten Kappenabend, der schließlich zum bunten Abend wuchs. 2002 hatte Katja Roth dort ihren ersten Auftritt mit vier Jahren - als Baby Spice von den Spice Girls. »Damals durfte man noch Feuer spucken. Ich weiß noch, wie ich immer auf dieser Flüssigkeit ausgerutscht bin. Aber ich habe immer weitergemacht.« Und sie ergänzt: »Das Faschingsfieber ist definitiv vererbbar.«

Bei so viel närrischer Familienenergie ist das Faschingstreiben um die Roths immer größer geworden. Denn das Besondere ist: Alle Karnevalsbegeisterten aus dem Ort tragen etwas dazu bei, dass die fünfte Jahreszeit im Ort groß gefeiert wird. »In Rück-Schippach gibt es keinen Karnevalsverein. Das wird alles privat organisiert und finanziert«, sagt Lothar Roth. Von Sponsoren kommt der Diesel für den Umzugswagen oder die Lichtanlage für den bunten Abend. »Und das Schöne ist: Es funktioniert.« Die Familie hat mit ihrer Faschingsleidenschaft viele andere angesteckt. Gemeinsam werden Kostüme getauscht und Ideen entwickelt. 2005 entstand beispielsweise der erste Motivwagen - aus einer Kneipenlaune heraus, der erste Entwurf als Zeichnung auf einem Bierdeckel. »Der Wagen wurde in einer Nacht gebaut, am nächsten Tag waren wir schon unterwegs«, sagt Lothar Roth. Dass die Familie bei den Umzügen Schaumküsse verteilt - »nur an Leute, die auch Helau rufen«, wie Sascha Roth betont - und Lothar Roth den Narren gern mal die Nasen mit Wandfarbe bemalt, sei inzwischen Kult.

Was kommt nach Corona?

Ein bisschen Bedenken haben die Roths schon, was für Auswirkungen Corona auf den Fasching hat. In November habe es ein paar Treffen gegeben zum Üben, unter anderem mit den Gardetänzerinnen. »Aber als dann die Einschränkungen strenger wurden, haben wir sämtliche Pläne auf Eis gelegt«, sagt Katja Roth. »Man muss schon aufpassen, dass niemand auf der Strecke bleibt und vor allem auch die Kinder mitnehmen«, so die Erzieherin. Bruder Sascha hat Bedenken, dass in Zukunft einige Veranstaltungen auch nach Corona nicht mehr stattfinden, weil man gemerkt hat, dass man sie nicht braucht. »Und man muss auch bedenken, dass Vereine mit vielen Auflagen zu kämpfen haben, viele haben dafür vielleicht weder Zeit noch Geld«, sagt Schwester Katja.

Trotz allem lassen sich die Roths nicht unterkriegen. Lothar Roth hat sich auf die Maske einfach eine Clownsnase geklebt. »Wir lassen uns das Lachen nicht verbieten.« Und man setzt auf das große Engagement im Ort - schließlich lautet das Faschingsmotto: »Wir ham Glück, wir sind aus Rück.« > Seite 18

