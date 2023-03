Wie es zur Antikensammlung im Schloss Erbach gekommen ist

Start für neue Forschungen aus Anlass des 200. Todestags von Graf Franz I.

Erbach 09.03.2023

Die wissenschaftliche Leiterin der Gräflichen Sammlungen und Kuratorin Anja Kalinowski erläutert am Beispiel der Alexanderbüste, wie einzelne Exponate den Weg in das Erbacher Schloss gefunden haben. Foto: Manfred Giebenhain

»Ich freue mich sehr, dass wir gleich zu Beginn unserer Betriebsübernahme mit dem Jubiläumsjahr einen höchst passenden Anlass haben, Schloss Erbach als einzigartiges Kulturdenkmal zu präsentieren und weiter in den Fokus der überregionalen Öffentlichkeit zu rücken«, ließ die Direktorin der Staatlichen Schlösser und Gärten, Kirsten Worms, die geladenen Gästen wissen. Graf Franz I. bezeichnete sie als »eine europäisch vernetzte Leitfigur«, die »als vielseitig interessierte Persönlichkeit ihr Schloss in eine begehbare Wunderkammer verwandelt« habe. Bei der Antikensammlung handle es sich um die einzige auf deutschem Boden, die in ihrer ursprünglichen Einrichtung erhalten geblieben sei.

Bedeutsame Kataloge

Die neue Dauerausstellung trägt den Titel »Antikentraum in Erbach 2.0« und knüpft inhaltlich an die Erstauflage aus dem Jahr 2019 an, die im Kabinett gezeigt wird. Nebenan ist im angrenzenden Turmzimmer die Entstehungsgeschichte der Antikensammlung des Grafen eingezogen. Die wissenschaftliche Leiterin der Sammlungen und Kuratorin der Ausstellung, Anja Kalinowski, berichtete, wie der noch junge Graf während zweier Italienreisen in Austausch mit den Geistesgrößen seiner Zeit gelangte und dabei seine Leidenschaft für die Antike entdeckte. Graf Franz I. sammelte aber nicht nur, sondern widmete sich seinen Schätzen auch im wissenschaftlichen Sinne.

Von Bedeutung sind die handgeschriebenen Kataloge. Darin enthalten sind zahlreiche Zeichnungen und Illustrationen des Erbacher Baumeisters und Hofkünstlers Johann Wilhelm Wendt. Als Wegbegleiter gelten auch Christian Friedrich Freund von Sternfeld, der den jungen Grafen ab seinem elften Lebensjahr als Erzieher zur Seite gestanden hat, sowie die Malerin und Hofdame des Grafen, Marianne Kraus. Schließlich kündigte die Leiterin des Fachgebiets Museen, Katharina Bechler, eine interdisziplinäre Fachtagung an, die im Oktober unter dem Titel »Kosmos Schloss Erbach: Sammeln als fürstliche Passion« sich der »Singularität und Authentizität der in Erbach erhaltenen Einheit« widmen wird. Die Ergebnisse würden deutschlandweit und in den Nachbarländern publiziert.

Manfred Giebenhain