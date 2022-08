Wie Einsatzkräfte vor der Miltenberger Michaelismesse den Ernstfall üben

265 Kräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Polizei und THW am neuen Holzzelt

Örtlichen Einsatzleiter Hauke Muders (Mitte in der weißen Weste) bespricht sich mit den Leitern der verschiedenen Blaulicht-Gruppierungen. Die Sanitäter kümmern sich um die 55 Verletzten und bringen sie, wenn wie hier nötig, in die stabile Seitenlage. Der Transport der Patienten beginnt um 21.25 Uhr. Über 300 Einsatzkräfte üben in Miltenberg im neuen Zelt der Michaelismesse. Das Szenario: In der Küche des Holzzeltes ist es zu einer Verpuffung gekommen. Mit Theaterblut sind die 60 Statistinnen und Statisten täuschend echt geschminkt. Eine Verletzte hat bei der Verpuffung beide Beine verloren. Die Retter hätten sie schneller in eine Klinik bringen müssen. Absprachen zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst sind zentral. Bei Kreisbrandinspektor Hauke Muders laufen an diesem Abend alle Fäden zusammen. Er ist der Örtliche Einsatzleiter. Zwei der Schiedsrichter: Aschaffenburgs Kreisbrandinspektor Otto Hofmann (links) und Stadtbrandrat Mark Weigandt.

All das ist am Freitagabend nicht wirklich geschehen. Es ist das Szenario, das hunderte Einsatzkräfte vom Bayerischen Untermain vor Beginn der Messe geübt haben, um das neue Sicherheitskonzept zu testen. Es war die größte Blaulicht-Übung, die es in der Region bislang gab.

Die unwirkliche Situation wird bereits vor der Übung deutlich: Ein junger Mann mit blutroten Flecken am nackten Oberkörper spaziert putzmunter durch das Holzzelt. Das Theaterblut sieht täuschend echt aus. Er und die anderen 60 Statistinnen und Statisten bekommen letzte Anweisungen. Dann hallt es um 20 Uhr durch das Zelt: »Übung beginnt!«

Die ersten Minuten sind ungewöhnlich ruhig

Das Geplapper der blutverschmierten Menge kommt zum Erliegen und für wenige Momente herrscht absolute Stille. Auch als die ersten vier Einsatzkräfte der Miltenberger Feuerwehr und des Roten Kreuzes um 20.02 Uhr von ihren Messe-Wachen im Küchenbereich eintreffen, bleibt es ruhig. Die Retter wissen zwar, dass geübt wird - nicht aber, was genau sie am Einsatzort erwartet. Sie verschaffen sich einen Überblick, zählen die Verletzten, setzen einen Notruf ab.

Das Szenario: In der Küche des Holzzeltes ist es zu einer Verpuffung gekommen.

Es ist 20.03 Uhr als die Funkmelder piepsen. Die Leitstelle alarmiert mit dem Stichwort MANV 16-25 weitere Helfer: einen Massenanfall von Verletzten mit bis zu 25 Patienten. Später wird sich herausstellen: Es muss nachalarmiert werden, denn auch auf der Empore und im Außenbereich liegen Verletzte, die die ersten Retter vor Ort nicht gesehen hatten. Das neue Schlagwort: MANV 26-50.

»Jürgen, du musst schreien«, ruft Frank Wissel, Aschaffenburger Kreisbrandrat, einem verletzten Schauspieler vom Zuschauerbalkon aus zu. Der Beginn der Übung verläuft ihm zu zäh: »Wenn hier wirklich was los wäre, würden die niemals so zurückhaltend hier rumlaufen«, sagt er mit Blick auf die ersten Einsatzkräfte. Anders als die Schiedsrichter, die entlang der Balkonbrüstung neben ihm stehen und das Geschehen beurteilen, hat Wissel an diesem Tag keine aktive Rolle. Aber er kennt solche Einsätze natürlich. Seine Einschätzung wird sich im Verlauf des Abends erhärten.

Mit Theaterblut sind die 60 Statistinnen und Statisten täuschend echt geschminkt.

Am wichtigsten sind Überblick und Koordination

Um 20.07 Uhr heulen über die Mainbrücke die ersten Martinshörner. Die Miltenberger Feuerwehr trifft ein. Drei Minuten später fahren der erste Rettungswagen und Notarzt vor. Indes versorgen die Sanitäter und Wehrleute im Zelt die Patienten, die lebensbedrohlich verletzt sind: eine Frau, die bei der Verpuffung die linke Hand verloren hat, und eine Frau, die beide Beine verloren hat. Die Retter binden die Wunden ab, damit die Frauen nicht verbluten. Dann sichten sie die übrigen Patienten und hängen ihnen Karten um: Wer schwerstverletzt ist, bekommt rot; weniger dramatische Verletzungen werden mit gelb gekennzeichnet; wer warten kann, erhält ein grünes Kärtchen. Sie priorisieren, wer zuerst in ein Krankenhaus gebracht werden muss.

Das alles unter dem stetigen Heulen weiterer Martinshörner. Etwa 500 Meter entfernt sammeln sich die Führungskräfte. Jede Organisation stellt einen Einsatzleiter, der seine jeweiligen Kräfte koordiniert. Sie alle sind an diesem Abend Hauke Muders unterstellt. Der Kreisbrandinspektor ist der Örtliche Einsatzleiter. Ein Miltenberger Feuerwehrmann gibt ihm eine Lagemeldung: Wie viele Verletzte es bislang gibt, welche Kräfte bisher vor Ort sind. Bei Muders sollen alle Informationen zusammenlaufen. So ganz rund läuft das zu Beginn noch nicht.

Örtlichen Einsatzleiter Hauke Muders (Mitte in der weißen Weste) bespricht sich mit den Leitern der verschiedenen Blaulicht-Gruppierungen.

Während die Feuerwehrleute beisammen stehen, beraten sich 20 Meter weiter die Rotkreuzler. Der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter bilden das Führungsduo für die Retter. Sie besprechen sich, gehen die Verletztenzahlen durch und wo die Patienten liegen. Als Muders zu ihnen kommt, sprechen sie immer weiter. Irgendwann hakt Muders ein: »Ihr wisst, dass ich als Örtlicher Einsatzleiter bestellt bin?« Die Retter bejahen. »Dann sagt mir, was ihr macht. Das muss über mich laufen.«

Bei Kreisbrandinspektor Hauke Muders laufen an diesem Abend alle Fäden zusammen. Er ist der Örtliche Einsatzleiter.

Später ordnet Muders diese Szene ein: Die Führungskräfte hätten gewusst, was sie erwartet. »Da waren sie vielleicht etwas übereifrig.« Im echten Einsatz würden sie sich bei ihm melden. Das habe in der Vergangenheit immer geklappt. Dass die Kommunikation an einigen Stellen besser laufen könnte, merkt man trotzdem. Immer wieder fallen entsprechende Kommentare von Beobachtern und Schiedsrichtern. Dies wird wohl eine der Lehren aus der Übung sein: noch mehr und besser miteinander zu sprechen.

20.58 Uhr: Die Einsatzleiter scharen sich um Muders. Er will von allen eine erneute Lagemeldung. Reihum teilen Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und THW mit, was geschehen ist, was sie als nächstes tun. Nächster Austausch: in einer halben Stunde.

Über 300 Einsatzkräfte üben in Miltenberg im neuen Zelt der Michaelismesse.

Über 50 Verletzte müssen transportiert werden

Während die Führungskräfte und ihre Unterstützer mit Funken, Daten sammeln und Organisieren beschäftigt sind, werden im Zelt weiter die Patienten versorgt. Was wie ein großes Durcheinander erscheint, entwickelt sich nach und nach zu etlichen kleinen Einsatzorten: Um jedes Opfer sammeln sich Rettungskräfte. Manche reden gut zu. Andere versorgen Wunden oder stabilisieren den Kreislauf ihrer Verletzten.

Ein Mime beschwert sich: »Das dauert alles ewig. Bei mir waren sie schon fünf Mal.« Ein Arzt habe ihm erst vor wenigen Minuten ein Schmerzmittel gegeben. Nur: Das ist realistisch. Die erste Zeit bei einem solchen Einsatz nennen die Einsatzkräfte Chaosphase. Zunächst gilt es, sich einen Überblick zu verschaffen, zu sortieren. Das dauert.

Absprachen zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst sind zentral.

Trotzdem: Um 21.17 Uhr wird Martin Kolbe vom Roten Kreuz langsam unwirsch. Er koordiniert im Zelt, spricht per Funk mit einem Kameraden, der die Rettungswagen in der sogenannten Ladezone im Blick hat. Noch wurde kein einziger Patient ins Krankenhaus gebracht. Das dauert Kolbe alles zu lange: »Es ist 21.17 Uhr. Alarm war um 20 Uhr!«

Kurz darauf ist es soweit: Um 21.25 Uhr ist der erste Patient in einem Rettungswagen. Inzwischen ist klar: Es gibt 55 Verletzte. Die Frau mit den amputierten Beinen liegt immer noch auf dem Zeltboden. »Holt mich hier raus«, ruft sie unentwegt. Die Retter haben dafür gesorgt, dass sie nicht mehr blutet. Trotzdem sollte sie längst unterwegs sein, ist zu hören. Kurz fällt sie aus ihrer Rolle: »Meine Beine spüre ich wirklich nicht mehr, die sind mittlerweile eingeschlafen.« Gegen 21.45 Uhr werden die schwerstverletzten Patienten - die Roten - nach und nach weggebracht.

Der Transport der Patienten beginnt um 21.25 Uhr.

Martin Brand, Leitender Notarzt an diesem Abend, räumt ein, dass Patienten bei einem »normalen« Unfall binnen einer Stunde im Krankenhaus sein sollten. Die sogenannte »Golden Hour of Shock«, also goldene Stunde der Traumatherapie, gelte jedoch nur für Einzelpatienten. Binnen dieses Zeitraums sind Studien zufolge die Überlebenschancen für Schwerverletzte am besten. »Das können wir bei einem MANV nicht halten«, so Brand. Der erste Transport habe nach knapp anderthalb Stunden begonnen, man habe den idealen Zeitraum also nicht allzu weit überschritten.

Ob die Schiedsrichter das genauso sehen und wie sie die Übung bewerten, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Dann besprechen die verschiedenen Organisationen intern und miteinander, wo sie für die Zukunft nachbessern müssen. Eben was sie aus der Übung gelernt haben.

Im Überblick: Die Kräfte der Blaulicht-Organisationen Etwa 265 Kräfte der unterschiedlichen Blaulicht-Organisationen am Bayerischen Untermain waren an der Übung auf dem Gelände der Michaelismesse in Miltenberg beteiligt: 140 Rotkreuzler, 84 Feuerwehrleute, 14 Polizisten und 27 THWler. Neben den zahlreichen Fahrzeugen, die an der Miltenberger Mainpromenade auffuhren, waren auch vier Boote von Feuerwehr und Wasserwacht im Main. Im Landratsamt trat die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) im Lagezentrum zusammen und übte ihre Abläufe. Dazu kamen 60 Statisten, die die Verletzen darstellten. Die Polizei - die bei einem echten Einsatz mit mehr Kräften vor Ort wäre - hat bei der Übung auch neues Einsatzgerät und ein neues Konzept getestet, wie Lena Markic mitteilte. Die Beamten machten mit ihren Diensthandys Fotos der Verletzten samt ihrer Sichtungskarten, auf denen persönliche Daten wie Namen stehen als auch ihre Patientennummer. Der Einsatzleiterin der Polizei zufolge erleichtert dies den Einsatzkräften, einen Überblick zu behalten, auch wenn die Patienten in Kliniken transportiert wurden. In den nächsten Tagen werde das Vorgehen intern ausgewertet. (ves)