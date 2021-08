Wie eine Main-Echo-Reporterin ihren Paddel-Selbstversuch auf dem Main erlebt

Ich kann Kanu!

Kurz vor dem Start: Voller Euphorie, Vorfreude und Spannung steige ich mit dem Kanu ins Wasser und trete die Reise gegen den Strom nach Elsenfeld an. Ob das klappt?

Dabei sind die Voraussetzungen gut: Wir, mein Mann und ich, besitzen ein eigenes Kanu, das wir vor Jahren gebraucht erstanden haben. Der blaue Zweisitzer wartet seitdem geduldig auf seinen Einsatz. Als ich von der Redaktion den Auftrag zum Selbstversuch bekomme, sage ich gleich zu.

Doch ganz unbedarft möchte ich nicht ins Wasser. Ich setze mich mit dem Kleinwallstädter Kanuverein in Verbindung und lasse mich von Karl Kempf in den Grundlagen schulen. Geduldig erklärt er mir die Schilder (»Österreichische Flagge« bedeutet Durchfahrt verboten), die Paddeltechnik (links, rechts, das Wasser weglöffeln) und den sicheren Ein- und Ausstieg (hierzu reicht keine Klammer). Den ersten Wasserkontakt möchte ich mit meinem blauen Kajak wagen. Großspurig verkündige ich, »von Niedernberg nach Elsenfeld gegen den Strom zu paddeln und mich zurücktreiben zu lassen«.

Schwimmweste und Sonnenschutz

Am Tag der Wahrheit klappt der Einstieg ins Boot überraschend gut. Ich stabilisiere das Kanu an einer geeigneten Stelle mit dem Paddel am Ufer und steige ein. Besonders galant sieht es nicht aus, aber ich falle nicht ins Wasser. Die Schwimmweste liegt stramm am Körper. Sonnenschutz ist aufgetragen. Getränke sind in wasserdichten Behältern im Boot verstaut. Mein Mann steigt als kanuerfahrener Steuermann zu und ich lasse das Paddel das erste Mal ganz alleine in Wasser gleiten. Links, rechts. Ich schaukele das Kanu ziemlich auf und schaue ans Ufer: nichts. Ich kann das Boot nicht einen Millimeter bewegen.

Gut, meine Technik ist absolutes Anfängerniveau, aber im Kopf habe ich die Stimme von Karl Kempf: »Der Main ist ein Anfängergewässer.« Aus dem hinteren Teil des Kanus ertönt Lachen. »Das Boot bewegt sich nicht.« Ja, das habe ich auch gemerkt. Beherzt paddelt mein Mann mit. Trotzdem kommen wir nur sehr langsam vorwärts. »In die andere Richtung geht es schneller« ruft es vom Ufer zu uns rüber. Ich streiche weiter sanft mit dem Paddel durchs Wasser. Ich kämpfe und scheitere. Wir steigen an genau derselben Stelle aus, an der wir gestartet sind. Enttäuscht formuliere ich schon im Kopf: »Hat leider nicht geklappt« in gut 100 Zeilen.

Plan B

Kurzerhand starten wir Plan B: Wir fahren mit Auto und Boot nach Kleinwallstadt und starten mit dem Strom. Der Abteilungsleiter Kanu erklärte mir an genau dieser Stelle, dass die Treppe ins Wasser eigentlich zu hoch endet. Das Wasser ist so tief, dass sie noch eine Stufe mehr hätten anbauen müssen. Als ich jetzt einsteigen will, ist die erste Stufe unter Wasser. Der Main steht gut einen Meter höher als in der Woche zuvor. Wir wagen den Einstieg trotzdem. Aus heutiger Sicht, mit der einige Wochen später aufgetretenen Hochwasserkatastrophe, hätte ich mich wahrscheinlich nicht hinein getraut. Es war an diesem Tag zum Glück einfach nur etwas höher als sonst.

An dieser Stelle beginnt der gute Teil. Wenn man mit der Strömung fährt, müssen die Oberarmmuskeln fast nichts tun. Wir stechen synchron die Paddel ins Wasser. Meine Schläge werden immer kräftiger und koordinierter. Ich habe das Gefühl, Wasser zu bewegen. Ich starte erste Manöver: Möchte ich nach links, muss ich stark auf der rechten Seite paddeln. Manöver muss ich fahren, denn handbetriebene Boote sind die letzten in der »Nahrungskette«: Sie haben keine Vorfahrt, müssen allen anderen ausweichen.

Bloß nicht kentern

Ich flaniere in einer guten Stunde zurück nach Niedernberg, winke Spaziergängern an der schönen Großwallstädter Mainpromenade zu. Ich genieße die Ruhe, die Natur und die Entschleunigung. Trotzdem habe ich immer Karl Kempfs Worte im Kopf: »Erstrettung, Fremdrettung, Material.« Wenn das Boot kentert, muss ich mich zuerst um mich kümmern. Ganz wie im Flugzeug. Doch zum Glück gibt es keine brenzlige Situation. Boote sind kaum unterwegs und wenn, grüßt man sich wie unter Motorradfahrern. Zwei Kanufahrer geben uns den Tipp, nicht zu weit zu fahren, die Strömung sei heute besonders stark. Ach.

Eine offene Frage gibt es noch: Wie bin ich nass geworden? Habe ich die Eskimorolle ausprobiert, mit der ich als Fahrer mich und das Boot wieder in die richtige Position bringen kann? Gab es eine Kollision mit einem Motorboot? Nein, nichts von alldem. Aus lauter Übermut sind wir ein bisschen zu euphorisch in die Wellen eines Sportbootes gefahren und das Wasser ist in unser Boot geschwappt. Diesmal kann ich laut lachen. Ich habe es geschafft.

Lisa Rüd

Hintergrund: Wasserwandern auf dem Main Der Main eignet sich sehr gut zum Wasserwandern. Auf 354 Kilometer zwischen Hochstadt am Main und Stockstadt am Main gibt es die sogenannte Gelbe Welle: Hinweisschilder an den gut angelegten Ein- und Ausstiegsstellen geben wichtige Informationen über den Ort (zum Beispiel Übernachtungsmöglichkeiten, Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten, Infrastruktur). Auf der Seite www.main-wasserwandern.de gibt es alle nötigen Hintergrundinformationen und Streckenplanungsmöglichkeiten für die Paddler.