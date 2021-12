Wie eine Lehrerin auf den Rosshof kam

Geschichte: Vor 100 Jahren unterrichtete Johanna Gemeinhardt auf dem Großheubacher Gut die Kinder des Pächters Otto Hitzfeld

Otto Hitzfeld (1877-1953), Rosshof-Pächter von 1906 bis 1953. So, wie die kolorierte Zeichnung im Staatsarchiv Würzburg ihn darstellt, sah der "neue Rosshof" in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus: Im Hintergrund das neu gebaute Hofhaus mit dem kleinen Anbau, in dem sich die Stube und Küche des Schäfers befanden. Neu errichtet waren auch die Viehställe (auf der linken Seite) mit der Futterkammer; oben anschließend wurde eine Holz- und Wagenremise angebaut. Titelblatt von Johanna Gemeinhardts "Rosshof"-Geschichte.

Im 19. Jahrhundert war der Rosshof »ein armes, verwaistes Kind; kein Wunder, dass es fünfeinhalb Jahre ohne Pflegevater war«, formuliert Gemeinhardt es. In das Mauerwerk des Hofhauses war der Spruch eingemeißelt, der den Verschleiß der Pächter drastisch beschrieb, die nacheinander auf dem Rosshof scheiterten: »Rosshof, du wildes Tier, verschlungen hast du schon drei, vier. Den Fünften hast du schon im Rachen, dem Sechsten wirst`s nicht besser machen.«

Karl Constantin von Fechenbach, der seit der Güterteilung von 1860 für Laudenbach und den Rosshof zuständig war, schob die Schuld an den misslichen Verhältnissen den Pächtern und Verwaltern zu, die jetzt immer häufiger wechselten. 1903 wurde ein Inserat aufgegeben, um den Hof zu verkaufen oder noch einmal zu verpachten.

»Und trotzdem hat es ein starker, energischer Wille gewagt, den Hof zu beziehen«, schreibt Johanna Gemeinhardt weiter. »Otto Hitzfeld war es, der Dank seiner zielbewussten Tatkraft und Ausdauer den Hof allmählich wieder zu Ansehen, ja zur Musterwirtschaft brachte. Vielleicht trug auch sein schönes Familienmotto, Sei gerecht ohne Rücksicht, dazu bei.« Tatsächlich sollte Hitzfeld die Hofpacht von 1906 bis 1953 übernehmen.

34 Paragraphen

Hitzfeld war am 17. Juni 1877 in Weier bei Offenburg in Baden in einer Lehrersfamilie geboren worden. Aus seiner nahen Verwandtschaft stammt ein bekannter General (Otto Hitzfeld) und ein bekannter Fußballtrainer (Ottmar Hitzfeld). Nach dem Studium der Landwirtschaft war er auf dem Bayerhof bei Schweinfurt beschäftigt, bevor er im Oktober 1906 den heruntergekommenen Rosshof übernahm. Der im Oktober 1906 abgeschlossene Pachtvertrag beschrieb in 34 Paragraphen beiderseitige Bedingungen.

Der Wald, die Nutzung des Waldes und die Jagd »verblieben dem Eigentümer«, ebenso die Steinbrüche. Der Pächter übernahm ein Wohnhaus mit Keller, ein Back- und Waschhaus mit Schmiede, eine Scheuer mit Keller, Schaf- und Schweineställe, Viehstall mit Futter- und Fruchtspeicher, eine Wagenhalle mit Futterboden und ein Kelterhaus.

Um Bäume und Vieh kümmern

Otto Hitzfeld, der einen jährlichen Pachtzins und eine Kaution zu stellen hatte, verpflichtete sich, die Obstbäume zu pflegen, 20 bis 30 Stück Vieh zu halten, die Wiesen und Äcker in gutem Bau zu halten, die Feldwege zu unterhalten und auf die Grenzsteine zu achten. Er hatte kleinere Reparaturen auf eigene Kosten zu erledigen, beispielsweise das »Weißen der von ihm bewohnten Stuben, Kammern, Vorplätze, Gänge, Küchen und dergleichen,« das Ausbessern der Fußböden und Dächer (wobei fehlende Ziegel gestellt werden), die Wartung der »Schlösser, Riegel, Bänder und Kloben« oder die Unterhaltung und regelmäßige Reinigen der Öfen. Er musste die Dachrinnen, Pflaster und Steintröge, die Dunggrube, den Jauchebehälter und den Backofen erhalten und gegebenenfalls instand setzen. Auf Feuerschutz war zu achten. Kein »freies,offenes Licht oder ein Spahn« darf im Hofbereich verwendet werden; 1917 wurde das Rauchen untersagt.

Das wirtschaftliche Risiko war einseitig auf Seiten des Pächters verlagert. So bestimmte Paragraph 29: »Alle Zufälle, auch Unglücksfälle, sie mögen durch Krankheit des Viehes, Kriegs-, Elementar- oder andere Ereignisse veranlaßt werden, hat der Pächter ohne irgendeinen Anspruch an die Verleihherrschaft selbst zu tragen.«

Hitzfeld stellte an sich hohe Ansprüche und erwartete dieselbe Einstellung auch von seinen Mitmenschen. Da konnte es schon mal vorkommen, dass ein Beamter von ihm zurecht gewiesen wurde, weil er unpünktlich war oder dass ein Enkelkind dem allzu strengen Großvater lieber aus dem Weg ging.

Die Gemeinde Großheubach urteilte damals laut Gemeinhardt über Hitzfeld: »Er besitzt einen ausgezeichneten Leumund, lebt nach dem Wahlspruch: Tue recht und scheue niemand. Er geht immer den geraden Weg nach, nimmt keine Rücksicht auf Personen, ob hoch oder niedrig.«

Aber mit dieser Haltung brachte der neue Pächter den Rosshof wieder auf die Beine.

Blinddarm-OP in der Küche

Er baute von 1907 bis 1910 eine Wasserleitung. Noch im Pachtvertrag von 1906 ist von der Verpflichtung des Pächters die Rede, den Brunnen, die Seile und Ketten in Stand zu halten. »Hierbei wird bestimmt, dass der Pächter im Falle das Wasser aus dem Brunnen nicht ausreicht auf seine Kosten beizuschaffen hat.« Doch wie kam Johanna Gemeinhardt auf den Hof? Ein Notfall war schuld. Wie sie in ihrer Erinnerung schreibt, hatte die Tochter des Gutspächters, Irmgard (geboren 1915), eines Tages im Jahr 1920 schlimme Schmerzen, so dass ein Arzt herbeigerufen wurde. Diagnose: Blinddarmdurchbruch. Da akute Lebensgefahr bestand, entschloss sich der Arzt, die nötige Operation vor Ort durchzuführen. Das Kind wurde kurzerhand auf dem Küchentisch operiert - und überlebte.

Hitzfeld bemühte sich danach um eine Aushilfslehrkraft, die nicht viel kosten sollte - und fand schließlich die Junglehrerin Johanna Gemeinhardt, die damals selbst kränklich und nicht dienstfähig war. Sie lebte deshalb für einige Monate auf dem Hof und erteilte dann der wieder genesenden Irmgard und deren Geschwistern Annemarie, Hermann und Otto Privatunterricht.

Die Kinder brauchten daher für einige Zeit nicht den langen Weg zur Schule nach Großheubach und den - nicht nur bei Schnee und Eis - beschwerlichen Rückweg auf sich zu nehmen. Während ihres Aufenthaltes schrieb die Lehrerin die kurze Geschichte des Rosshofes. Auch nach ihrem Abschied hielt sie noch lange freundschaftlichen Kontakt zur Familie Hitzfeld.

WERNER TROST