Miltenberger Steinmetzbetrieb Winterhelt feiert 150 Jahre Firmengeschichte

Wie eine Dynastie Kriege, Inflation, Auf- und Abschwung schafft

Miltenberg 27.09.2022 - 18:15 Uhr 4 Min.

Geschäftsführer Mario Primorac, Andreas Freundt, IHK-Geschäftsführer und Michael Söller bei der Urkundenübergabe (von rechts nach links). Foto: Anja Keilbach Während der Feier auf dem Hof der Firma Winterhelt. Foto: Anja Keilbach

»150 Jahre Firma Winterhelt, so ein Jubiläum mit diesen Zahlen kommt in unserer Region dieses Jahr nur dreimal vor. Daher größten Respekt vor dieser tollen Leistung über Jahrzehnte.« Das waren die Worte von IHK-Geschäftsführer Andreas Freundt, der eine handgeschriebene, große Urkunde überreichte. Auch Michael Söller hatte viel zu erzählen. Er arbeitete in aufwendiger Arbeit die Chronik, Historie und Stationen der Firma auf. Trocken war es keinesfalls, eher interessant, was Söller, Primorac und der ehemalige Bewohner, Robert Johann von Capitain, alias Klaus Hench, der mit einer prachtvollen Kutsche vorfuhr, zu sagen hatten.

Seit 1606 belegt

Winterhelt Steinmetze habe es nachweislich seit 1606 gegeben. Für das Aschaffenburger Schloss lieferte 1606 bis 1609 Steinmetz Hanns Winterhelt Werksteine. Die Rechnung für die Steinlieferung hat ein Sohn des Firmengründers, der Sammler Oskar Winterhelt, Architekt und erfolgreicher Altertumsforscher aus dem Schlossarchiv in Aschaffenburg entnommen, dort ist sie auch - bis heute - als fehlend dokumentiert.

Weiter führte er aus: Die Nachfahren verlegten sich für 250 Jahre auf die Schifffahrt und transportierten für andere Wein, Stein und Rinder mainabwärts. In der Folge gehören Schiffer und Schiffsbesitzer zur Familie Winterhelt in Miltenberg und zur Familie Söller in Freudenberg und Reistenhausen. Ein Söller wird 1680 außerdem noch als Steinmetz erwähnt. Das Steinmetzgeschäft Winterhelt gründete der Großhändler, Schiffsbesitzer und spätere Commerzienrat Caspar Winterhelt (1842-1910).

Er pachtete am 1. August 1872 seinen ersten Steinbruch am Spitzen Turm von Fürst zu Leiningen, um damit den Bahnhof in Miltenberg zu bauen. Als dessen neue Gleise den Zugang zum Main versperren, will er wieder aus dem Vertrag aussteigen. Aber der Fürst sagte nur: Vertrag ist Vertrag. So baut Winterhelt eine Schienenbahn bis hinter den Güterbahnhof zur Rose, um dort die gewonnenen Werkstücke direkt in seine Schiffe zu verladen. Die anderen Pächter entlang der Mainstraße, heute Mainzer Straße, verladen weiterhin von Hand die Steine auf Fuhrwerke und dann in die Mainkähne.

Bis 1910 wird die Firma vom Gründer selbst geleitet. Auch dank ihm ist die Natursteinindustrie 1910 größter Industriezweig Unterfrankens. Winterhelt hatte zu diesem Zeitpunkt 250 Beschäftigte in Miltenberg, Berlin und Frankfurt, neun Werkplätze und neun Steinbrüche.

Ein Steinbrocken. Gruppenbild mit Arbeitern um die Jahrhundertwende.

Neue Führung

Caspar Winterhelt stirbt 1911 und vermacht eine Million Goldmark der Stadt Miltenberg, Institutionen und Vereinen. Stille Teilhaber werden seine drei Kinder: Oskar Winterhelt, Architekt, später Berlin, Jossi Winterhelt, verheiratet mit dem russischen Adeligen von Golenkin, später mit Baurat Brunner, Erich Victor Winterhelt und Alexander Cohn, sein ehemaliger Berater. Geschäftsführer und als Erben tätig sind Heinrich Söller, Josef Braunwarth, Josef Wingerter, alle drei Steinmetztechniker. 1900 entsteht am Burgweg das Winterhelthaus, ein Bürohaus mit Zeichensälen, heute auch gerne als das »Haus mit den Fingern« genannt.

Neue Muschelkalk-Steinbrüche

Mit dem Kriegsbeginn 1914 wird der Geschäftsbetrieb unter größten Schwierigkeiten aufrecht erhalten. Die technische Leitung und Gesamtleitung der Betriebe obliegt Heinrich Söller. Er erkrankt aber schwer und stirbt. Nach dem Gesellschaftsvertrag ist es Sohn Anton Söller (1891 - 1967), Steinmetzmeister und Baumeister möglich, bei Winterhelt einzutreten. Er wird 1915 Nachfolger seines Vaters als Geschäftsführer und Gesellschafter.

Im gleichen Jahr wird das Sägewerk in Winterhausen mit großen Muschelkalk-Steinbrüchen erworben. Der Besitzer hat damals bei einer Sprengung das Augenlicht verloren. Anton Söller wird gleich mit der Verwaltung der Steinbrüche betraut. Man kann noch heute in den entsprechenden Geschäftsbüchern die Eintragungen in akkurater Deutscher Schrift zu Einnahmen, Ausgaben und Maßnahmen zu jedem Einzelnen bewundern. Er wird nicht umsonst später im Bote vom Untermain »Pionier des Natursteins« genannt.

Kaiserliche Urkunde zur Ernennung als Hoflieferant. Repro: Anja Keilbach

Kaiserlicher Hoflieferant

Als seine Frau ihn fragt, ob er ihr nicht einmal einen Diamanten schenken wollte, sagte er nur lakonisch: »Die Steine sind unsere Diamanten.« 1916 wird Winterhelt kaiserlicher Hoflieferant. Aber kurz darauf ist die Monarchie am Ende und Bayern Freistaat. Die Hyperinflation 1923 überstand Winterhelt offenbar gut. Die Aufträge laufen weiter, auch wenn eine kleine Steinbrücke locker 25 Milliarden Mark kostet.

1929 kommt es zur Weltwirtschaftskrise, 1931 ist die Firma in existenzieller Schieflage. Am 30. Juni 1931 wird dem gesamten Büro gekündigt, im Januar 1932 übernimmt Anton Söller als Geschäftsführer und Gesellschafter allein die gesamte Leitung von Winterhelt. Das Büro zieht in den Anbau am Haus Söller in der Winterheltstraße.

Aufträge im Dritten Reich

Ostern 1932 kommt die Wende, als wieder größere Aufträge für die IG Farben und zwei Kaufhäuser abgeschlossen werden. Das Dritte Reich und seine Konjunkturprogramme bringen neue Aufträge für Brücken beim Autobahnbau, Kasernenbauten und Staatsbauten in Nürnberg und Berlin.

Aufbau des Reichstagsgebäudes in Nürnberg 1938. Repro: Anja Keilbach

Es folgen Muschelkalksteinarbeiten am Schwimmstadion für Olympia, für das Luftfahrtministerium und die Reichskanzlei in Berlin, danach die Reichsparteitagsbauten in Nürnberg. Damit er diese Staatsaufträge erhielt, sorgte ein Baurat in Berlin 1938 für seine dortige NSDAP-Mitgliedschaft. Ungarische Roma stellt er unabkömmlich und rettet sie so vor dem sicheren Tod (das entlastet ihn 1945). 1939 sind es bereits 1100 Beschäftigte, Anton Söller erwirbt das »Weiße Schlösschen« in Miltenberg. 1940 gehört die Firma Winterhelt mit dem Ausscheiden dieses letzten Nachkommens des Gründers der Familie Söller. 1944 fällt Anton Söllers jüngerer Sohn Thaddäus. 1958 liefert Winterhelt die Naturwerksteinarbeiten für die Weltausstellung in Brüssel.

Schreiben von Adolf Hitler. Repro: Anja Keilbach

1967 verstirbt Anton Söller. Hermann Söller wird alleiniger Geschäftsführer. 1975, ab dem »Jahr der Denkmalpflege«, führt Winterhelt eine große Anzahl anspruchsvoller Renovierungen aus. Durch die Ausstattung mit 40 Versetzern, 45 Steinmetzen am Stein und 15 Lehrlingen war die Firma bestens gerüstet. Es wurden unter anderem Dome in Xanten, Speyer, Worms, St. Stephan, Mainz, Katharinenkirche Oppenheim und viele andere aufgeführt.

Fokus auf Natursteinfassaden

Seit 1998 ist Winterhelt Komplettanbieter vor allem für Naturwerksteinfassaden, mit zuverlässigen Versetzern und entsprechend nach Kundenwunsch bestelltem Werkstein. Das neue Konzept wird von Diplomingenieur Michael Söller umgesetzt.

2013 übernimmt Bautechniker Mario Primorac die Firma und führt sie zu neuen Erfolgen. Seit 2022 sind auch seine Kinder, der angehende Diplombauingenieur Natalio Primorac und Diplomingenieurin für Architektur Michelle Primorac, in der Firma tätig. Heute gehört Winterhelt zu den wenigen leistungsfähigen Firmen für Naturwerksteinfassaden in Deutschland.

ANJA KEILBACH

Übrigens: »Erst mal was veschpern« Über den agilen und selbstbewussten Anton Söller gibt es noch eine Anekdote: Als es zu Verzögerungen beim Bau des Reichsparteitagsgebäudes in Nürnberg kam, wurde der Besuch von Adolf Hitler angekündigt. Da verschiedene Teile noch nicht fertig waren, sind zur Dekoration Pflanzenkübel davor gestellt worden. Es gab einen großen Auftritt des obersten Bauherrn mit notorischem Gebrüll. Nach Abrauschen Hitlers mit seiner Entourage herrschte unter den Bauleitern und Parteifunktionären betretenes Schweigen. In die Stille hinein sagte schließlich Anton Söller: »Jetzt geh'n mir erst mal was veschpern!«