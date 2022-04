Wie ein ukrainischer Regisseur das Erlenbacher Musical "Phantom der Oper" erlebt hat

Kultur: Vladimir Kakurin hat mit Frau und Tochter in Bessenbach eine Zuflucht auf Zeit gefunden

Bessenbach 27.04.2022 - 13:06 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ihren Optimismus haben sie nie verloren, seit sie vor gut fünf Wochen nach ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine eine Heimat auf Zeit gefunden haben. Die Rückkehr haben Vladimir Kakurin, seine Frau Larysa und seine älteste Tochter Aleksandra fest im Blick, das Handy ist wichtig, um den Kontakt mit der Ukraine zu halten, wo die jüngere Tochter Maria ihre Arbeit am Theater für die Verteidigung der Heimat in der Armee eingetauscht hat. Rund 50 Ukrainer, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und am Untermain aufgenommen wurden, waren zusammen mit deutschen Unterstützern von Mainmusical zu Gast bei der Aufführung des Musicals "Phantom der Oper" in der Frankenhalle. Ganz rechts Gerhard Merget, zweiter Vorsitzender von Mainmusical, daneben Andrè Döbber, der Vorsitzende des Vereins Gutherzig.

Traditionell steht an den Tagen des orthodoxen Osterfestes ein selbst gebackenes Osterbrot auf dem Wohnzimmertisch. Alle Drei lassen keinen Zweifel daran, dass sie sich in Bessenbach durchaus wohlfühlen und sehr dankbar für die Unterstützung durch den Verein Gutherzig sind, dessen Vorsitzender Andrè Döbber mit am Tisch sitzt.

Dass Vladimir Kakurin Regisseur und Theatermann mit Leib und Seele ist, wird auch im Bessenbacher Wohnzimmer deutlich, als er seinen Laptop aufklappt und Szenen aus dem Musical »Das XX. Jahrhundert. Das Beste« zeigt, das im Vorjahr Premiere feierte. Er führte Regie und schrieb das Drehbuch für die Produktion von 30 Szenen aus erfolgreichen Musicals, ein mitreißendes »Best-of«. Auch das »Phantom der Oper« ist Teil von »Das XX. Jahrhundert«. Ob es gelingen kann, mit dieser Produktion einmal eine Tournee durch Europa anzutreten, auch wenn das mit dem aufwendigen Bühnenbild, mit den rund 50 Akteuren auf der Bühne, darunter elf Sängerinnen und Sänger nicht einfach wäre, hat für Kakurin aktuell nicht Vorrang. Nicht nur für ihn ist es jetzt erst einmal wichtig, dass die Kriegsgräuel ein Ende finden und in der Ukraine wieder Friede einkehrt. Daran, dass die weit überwiegende Zahl der Ukrainer lieber heute als morgen wieder in ihre Heimat zurückehren würde, lässt auch Kakurin keinen Zweifel, auch wenn er sich sehr über die Gastfreundschaft und die gute Aufnahme in Deutschland freut.

Mit jungen Leuten gearbeitet

Vladimir Kakurin hat mit seiner Begeisterung längst auch seine Töchter angesteckt: Aleksandra, die mit viel Erfolg in Sachen Modedesign aktiv ist und natürlich Maria, die sicher darauf hofft, möglichst bald die Uniform gegen Zivilkleidung im Theaterbetrieb tauschen zu können. Als Regisseur, der noch vor Kurzem seine Aufführungen geprobt und dann mit großem Erfolg auf die Bühne gebracht hat, fehlt Kakurin heute die Arbeit mit den Schauspielern und jungen Menschen in Sachen Kultur, Schauspiel und Musical. Die war ihm ihm immer besonders wichtig, ob als Lehrer an der Staatlichen Universität in Charkiv, als Regisseur am republikanischen akademischen Jugendtheater in Donezk oder als Leiter des ersten Jugendkulturzentrums in seiner Geburtsstadt.

Voll des Lobes

Am Montag nun hat er gemeinsam mit rund 50 weiteren Ukrainern in der Erlenbacher Frankenhalle die Inszenierung von »Phantom der Oper« verfolgt. Mainmusical hatte die Ukrainer, denen »Gutherzig« die Flucht aus ihrem Land nach Deutschland ermöglicht hat, eingeladen. Was Vladimir Kakurin nach der Aufführung sagte, dürfte nicht nur für Mainmusical wie ein Ritterschlag klingen: Er bezeichnete das Erlebnis als »überwältigend«, war begeistert von Publikum und Ensemble, voll des Lobes über das Orchester. Für ihn besonders erfreulich, dass man so nah am Original geblieben war und so »liebevoll und detailgetreu« dem Thema des Musicals gerecht geworden ist.

Fast schon überschwänglich klang, was er über die Leistung von Christopher Abb als Regisseur und in der Rolle des Phantoms zu sagen hatte. Seine Hoffnung ist, dass auch in der Realität des grausamen Krieges gegen die Ukraine wie im »Phantom« am Ende Friede und Freiheit stehen und vielleicht sogar die Möglichkeit, dass zwischen den Menschen, die sich in Deutschland und in der Ukraine darum bemühen, Musicals authentisch und überzeugend auf die Bühne zu bringen, in Zukunft Austausch und Zusammenarbeit möglich werden.

Zur Person: Vladimir Igorevitsch Kakurin Vladimir Igorevitsch Kakurin wurde am 22. April 1954 in Charkiv geboren, studierte dort Regie. Er ist Gründer und Hauptregisseur des nichtstaatlichen Theaters "Madrigal" in Charkiv und ist heute nach mehreren Engagements als Lehrer und Regisseur in der Ukraine Vorsitzender der gemeinnützigen Stiftung "Artdatscha". Er brachte 36 Theateraufführungen auf die Bühne verschiedener Theater, produzierte mehrere Dutzend Fernsehfilme, auch 250 Folgen der ukrainischen TV-Serie "Steuerzahler", die sich unter anderem durch die auf der Bühne improvisierten Dialoge auszeichnete. Er war verantwortlich für Theatergründungen, den Wettbewerb "Medien gegen Aids", internationale Designwettbewerbe und große Ausstellungen. Als Regisseur und Drehbuchautor brachte er 2021 das Musical "Das XX. Jahrhundert. Das Beste" auf die Bühne. Höhepunkt seiner Karriere ist die Gründung und Umsetzung des Theater- und Designfestivals "Lebe!". Neue Festivals wurden bereits erfolgreich dem Publikum präsentiert. Anfang März hat er zusammen mit seiner Frau und seiner ältesten Tochter wegen der aktuellen militärischen Situation das Land verlassen.