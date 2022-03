Wie ein Faulbacher mit Spenden aus der Region an der polnisch-ukrainischen Grenze hilft

Bewegende Eindrücke in Dorohusk

Faulbach/Dorohusk 06.03.2022

Von seinem polnischen Freund Sebastian Szadkowski am Grenzübergang Dorohusk-Jahodin empfangen suchte Albert mit seiner Hilfe als Dolmetscher umgehend nach Möglichkeiten den Flüchtlingen zu helfen.

Albert ist seitdem immer noch vor Ort und hilft mit den ihm aus dem Kreis Miltenberger anvertrauten Sach- und Geldspenden wo er kann. In der Zwischenzeit sind im Sammelzentrum auf dem Gelände der Firma Konzept in Faulbach (Kreis Miltenberg) weitere zahlreiche Sachspenden eingegangen und ein weiterer Transport zum Grenzübergang wurde organisiert.

In einem SOS-Kinderdorf in der Nähe werden jetzt auch unbegleitete ukrainische Kinder aufgenommen und müssen zum Teil auch wegen unterschiedlichster Verletzungen medizinisch versorgt werden. Mit Hilfe seines Dolmetschers konnte Albert die Seriosität dieser Einrichtung prüfen, um sie dann mit einer Geldspende zu unterstützen. Sebastian Szadkowski hat ihm persönliche Kontakte zu Behörden und Bürgermeistern umliegender Gemeinden vermittelt, so kann Albert auch dort in den entsprechenden Einrichtungen mit Spendengeldern aus dem Kreis Miltenberg helfen.

Aufnahmen, die Klaus-Peter Albert aus Dorohusk unserer Redaktion zukommen ließ:

Eine Ukrainerin, Albert nennt sie nur Ludmilla, organisiert für polnische Organisationen die Flucht von ukrainischen Kindern in polnische Kinderheime. Die dafür genutzten Transportfahrzeuge laden an der Grenze Hilfsgüter wie Lebensmittel und Medikamente und verteilen diese bei ihrer Rückfahrt in die Ukraine. Das Abliefern der Sachspenden wird in der Ukraine mit Fotos dokumentiert und gibt den Helfern ein gewisses Maß an Sicherheit, dass die Spenden auch an der richtigen Stelle ankommen. Hier werden auch Spenden die am Wochenende direkt aus Wertheim, zum Beispiel vom Wertheim Village oder der Bäckerei Häfner, zu Albert an die Grenze geliefert wurden in die Ukraine transportiert.

>>>> Ein Video-Report mit Eindrücken aus Dorohusk folgt

Nach Alberts Einschätzung sind die polnischen Helfer an der Grenze hervorragend organisiert und gewährleisten eine reibungslose Weiterfahrt der Flüchtenden in die polnischen Sammellager, von wo sie dann in ganz Europa verteilt werden. Fast ausschließlich seien hier Frauen mit Kindern anzutreffen. Die Männer, die ihre Familien bis hierher begleitet haben, verabschieden sich an der Grenze und kehren zum Kriegseinsatz in die Ukraine zurück. "Wer hier zu Fuß ankommt, hat einen langen Weg und viele Entbehrungen hinter sich, aber trotzdem gehen die ukrainischen Frauen stolz und gefasst in das polnische Nachbarland", so Albert. Was ihm besonders am Herzen liegt, sind die Kinder. Mit einem freundlichen Blick, etwas Schokolade oder einem kleinen Zaubertrick versucht er ihnen ein Lächeln zu entlocken - und es gelingt ihm Gott sei Dank recht oft. Mancher Mutter steckt Albert einfach mal zehn Euro zu, damit sie ihr Handy-Guthaben für die nächsten Gespräche in die Heimat aufladen kann. Andere lädt er in sein Wohnmobil ein damit sie sich bei einem kleinen Imbiss eine Weile aufwärmen können.

Mittlerweile sind Sachspenden und Lebensmittel zumindest an diesem Grenzübergang ausreichend vorhanden. Albert organisiert daher seine Hilfe nach den aktuellen Anforderungen. Medizinische Produkte und Verbandsmaterial zum Beispiel haben nach wie vor Priorität 1.

Klaus-Peter Albert will noch einige Tage vor Ort bleiben, um die Verteilung der von ihm gesammelten Geld- und Sachspenden zu koordinieren. Er steht auch in Austausch mit dem Miltenberger Landrat Jens-Marco Scherf und Boris Großinsky, um die Hilfe aus dem Kreis Miltenberg abstimmen zu können.

Thilo Winkelmann

Wer die Aktion von Klaus-Peter Albert mit Geld unterstützen möchte:

"Ukraine", DE90 6739 0000 0055 0332 26,

GENODE61WTH bei der Volksbank Main-Tauber