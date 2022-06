Wie Eckhard Becker die Weinbautradition seines Großvaters fortsetzt

Winzer der Region: Von Kleinwallstadt nach Klingenberg

Christa und Eckhard Becker. Gesellige Runde nach dem Sport in der Häckerwirtschaft beim Weinbau Eckhard Becker in Kleinwallstadt.

Von 1936 bis 1954 hatte der Großvater von Eckhard Becker, August Becker, am Rosenberg in Kleinwallstadt seine Weinberge. Er war neben Karl Trageser der größte Weinbaubetrieb im Ort. Da in Kleinwallstadt die zumeist Nebenerwerbswinzer nach und nach ihre Weinbergflächen aufgaben, bis es keine mehr gab, begann sein Vater Otto Becker in den 70er-Jahren wieder mit dem Weinbau, allerdings in Klingenberg, und veranstaltete schon damals eine Häckerwirtschaft.

Bereits zu dieser Zeit hat Eckhard Becker seinen Vater bei allen Tätigkeiten unterstützt und vieles bei ihm gelernt. 1997 hat er dann die Weinberge und Häckerwirtschaft von seinem Vater übernommen und führte sie im Nebenerwerb weiter. Auch sein Bruder Horst hatte Weinberge, betrieb ebenfalls in Kleinwallstadt eine Häckerwirtschaft. Als der seine Weinberge verkauft hat, griff er nicht zu, denn er war zu der Zeit mit seinem Betrieb genügend ausgelastet. »Heute würde ich mich vielleicht anders entscheiden, denn der Käufer wohnt in Norddeutschland und kümmert sich in keiner Weise um seine Flächen.«

Klassischer Familienbetrieb

Derzeit wird Eckhard Becker bereits tatkräftig von seinem Sohn Andreas unterstützt, der wohl später mal die Weinberge übernehmen wird. In dem klassischen Familienbetrieb hilft die ganze Familie mit und bei der Ernte zusätzlich Verwandtschaft und Freunde. Auf etwa 0,3 Hektar Weinbergfläche wachsen die Rebsorten Regent, Portugieser, Spätburgunder, Silvaner und Riesling, etwa zur Hälfte Rot- und Weißweine. Müller-Thurgau war bisher noch nicht im Sortiment, wurde aber immer wieder nachgefragt. 2020 hat Becker einen Weinberg mit dieser Sorte neu angelegt.

Die Beckerschen Weinberge befinden sich in den besten Lagen in Klingenberg. In den Steillagen ist viel Handarbeit gefordert ohne Maschineneinsatz. Mit Tanks fährt er das Wasser in die Weinberge und bewässert mittels Pumpen die Pflanzen und das nicht nur in der Anpflanzphase. »Es gab Jahre, da habe ich bis zu 20.000 Liter Wasser dort eingesetzt.« Bereits seit einigen Jahre setzt er keine Pestizide mehr ein, sondern verwendet nur noch Bio-Spritzmittel. Den Wein baut Becker komplett in seinen Räumen in Kleinwallstadt aus. Dazu besitzt er die komplett benötigten Gerätschaften wie Entrappmaschine, Weinpresse und Pumpen.

Häuschen mit Weitblick

Besonders stolz ist Eckhard Becker auf sein Weinberghäuschen ziemlich weit oben im Weinberg mit einer schönen Terrasse, seinem Platz an der Sonne mit tollem Blick ins Maintal, ein idealer Platz zum Entspannen. Die heruntergekommene Hütte hat er in mühevoller Kleinarbeit im Eigenbau saniert und ausgebaut. Das gesamte benötigte Material brachte er über die etwa 100 Weinbergstufen dorthin.

Die komplette Ernte vermarktet Becker in seiner Häckerwirtschaft. Die gibt es zweimal im Jahr in seinen Räumen und dem großzügigen Garten, optimal gelegen am Radweg zwischen Kleinwallstadt und Elsenfeld. In der Häcke unterstützt ihn seine Frau Christa und Tochter Ivonne. Becker hat die Erfahrung gemacht, dass dann, wenn er seine Preise moderat belässt, er deutlich mehr Zuspruch in seiner Häcke hat.

Auf die Frage, was einen guten Wein ausmache: »Das sind drei Dinge: der Boden, die Reben und die Sonnenstunden. Da kann man einiges nicht beeinflussen. Aber gäbe es nicht zusätzlich noch die Arbeit der Winzer, dann bliebe so manches Glas leer.«

Christel Ney

Hintergrund: Weinbau in Kleinwallstadt Erstmals wurde der Weinbau in Kleinwallstadt am 20. Februar 1316 erwähnt. Damals belohnte Erzbischof Peter Aspelt den Bürger Konrad, genannt Schwab, mit dem Weinberg zu Kleinwallstadt. Später zur Blütezeit, gab es in Kleinwallstadt 40 Kilometer Weinbergterrassen auf einer Fläche von 14 Hektar und einem Steinvolumen von 12.000 Quadratmetern. Damit war Kleinwallstadt eine der größten Weinbaugemeinden im Mainviereck neben Aschaffenburg, Klingenberg, Großheubach, Miltenberg und Bürgstadt. Auf Sortenreinheit hatte man weniger Wert gelegt und es wurde viel ausprobiert. Damals und auch später wurden zumeist die Sorten Österreicher, Riesling, Ungarischer, Wildbacher, Elferwein, Gutedel, Elbling und Gewürztraminer angebaut. Ab 1922, dem Gründungsdatum des Weinbauverein Kleinwallstadt mit 26 Gründungsmitgliedern, kamen neuere Sorten wie Ruländer, Spätburgunder und Müller-Thurgau dazu. Ab etwa 1956 kam der Weinbau im Ort langsam zum Erliegen. Gründe waren Missernten, die Reblausplage und starke Fröste, aber auch der Generationswechsel bei den Winzern mit ihren vielen und zu kleinen Parzellen, sowie die aufkommende Industrialisierung mit besseren Verdienstmöglichkeiten.(Quelle: Willy Karl vom Heimat- und Geschichtsverein Kleinwallstadt)