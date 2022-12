Michael Kester bewirtschaftet mit Unterstützung von Tochter Alexandra im Rücker Johannisberg einen kleinen Weinberg

Winzer aus Leidenschaft

Die gelernte Winzerin Alexandra gibt ihrem Vater Michael Kester Tipps bei der Weinbergsarbeit.

Start mit 0,1 Hektar Rebfläche

Seit vier Jahren nennt der 60-Jährige einen 0,1 Hektar großen Weinberg in der Rücker Johannisberg-Lage sein Eigen. Seine Tochter Alexandra (22) hat nach einem Praktikum bei der Miltenberger Brauerei Faust ihre Leidenschaft für den Winzerberuf entdeckt und beim Weingut Giegerich in Großwallstadt Winzerin gelernt. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Vater noch keine Ahnung, dass er schon kurz darauf ebenfalls Winzer werden sollte.

Seine Anfänge waren eher unspektakulär. Als sich die Gelegenheit bot, das Grundstück mit dem Weinberg von einem Bekannten zu kaufen, habe er sofort zugeschlagen. »Ohne mir im Vorfeld überhaupt je darüber Gedanken gemacht zu haben, hatte ich nach der ersten Begehung einen Weinberg«, erinnerte er sich.

Gerodet und neu bepflanzt

Der war allerdings verwildert und zugewuchert, weil jahrelang nichts mehr gemacht wurde. Da weiße und rote Reben durcheinander wuchsen, hat Kester die uralten Rebstöcke entfernt, die Fläche komplett gerodet und auch Sandsteinmauern zum Teil neu gesetzt. Anschließend pflanzte er die Rebsorten Sauvignon blanc und Weißburgunder neu an. Seit Kester 2021 ein mit alten Silvaner-Reben bestocktes Nachbargrundstück pachtete, bewirtschaftet er nun 2200 Quadratmeter.

Die Tätigkeit im Weinberg habe ihn von Anfang an begeistert und hat sich trotz der vielen Arbeit zu einer Passion entwickelt, die aber alles andere als einfach sei. Nach den Rebflächen brachte er eine zugehörige marode Weinbergshütte in Schuss. Mittlerweile ist dort eine kleine Oase der Erholung entstanden.

Das meiste Wissen hat der er sich selbst angeeignet, bekommt aber viele Tipps von Tochter Alexandra, die mittlerweile in einem Weingut in Würzburg arbeitet. »Und, natürlich kann ich mich bei Fragen auch an die Kollegen aus dem Weinbauverein wenden.« Dort sei er herzlich willkommen. »Jungwinzer« Michael Kester ist mit viel Herzblut dabei und konnte in diesem Herbst die Früchte seiner Arbeit einfahren. Nach drei Jahren trugen die Neuanpflanzungen erstmals Trauben. Hinzu kamen die von der dazu gepachteten Silvanerfläche.

Beim Anblick der Trauben war er sich schon sicher, dass sich der gesamte Aufwand bisher gelohnt hat, obwohl er seinen Wein noch nicht verkosten kann. Der wird derzeit noch von einem Nachbarwinzer ausgebaut. Er rechnet mit einem Ertrag von rund 700 Litern.

Weinbau in dieser Größenordnung ist kein Hobby mehr, welches so einfach nebenbei geht. »Und der besondere Charme ist auch nicht ohne, denn alles, was auf den Terrassen an Arbeit anfällt, muss per Hand erledigt werden. Weingärten brauchen das ganze Jahr Aufmerksamkeit. Aber wer schon einmal bei einer Lese mitgeholfen hat, kann meine Begeisterung mit Sicherheit verstehen«, betont Kester.

Steillage mit zehn

Hang-Hinkeln

Beruflich als Handelsvertreter unterwegs, nutzt er seinen Weinberg als Ort zum Herunterkommen - trotz der vielen Arbeit. Denn er bewirtschaftet den Hang meist alleine im Nebenerwerb. Ab und zu hilft seine Tochter Alexandra.

Wenn er von seinen Sandstein-Terrassen, in denen sich auch seine zehn »Hang-Hinkel« wohlfühlen, mit einer wunderschönen Aussicht auf Rück genießt, ist das für ihn wie Urlaub in einer anderen Welt, in der er komplett abschalten kann. Für die Zukunft ist schon auch einmal das eine oder andere Event im Weinberg, geplant. »Unsere Freunde hoffen jedenfalls schon alle darauf«. Denn so lautet Kesters Motiv: »Guter Wein wird nur mit Freunden noch besser!« Da zum Weinberg auch eine Ferienwohnung gehört, ist der Name Programm: »Weinberg 16«.

Von den letzten Trauben, die noch an den alten Reben hingen, bevor die Fläche gerodet wurde, hat Michael Kester noch einen Wein gemacht. »Den nannten wir »VerRÜCKt«, weil es eigentlich eine verrückte Sache war, wie mein Mann zu diesem Weinberg in Rück gekommen ist«, resümierte seine Frau Sylvia Kester.

bNächste Folge am Dienstag, 13. Dezember: Weinbau Kroth. Alle Folgen im Dossier »Winzer der Region« auf https://www.main-echo.de, abrufbar über den QR-Code.

Christel Ney

Hintergrund: Weinregionen und der Tourismus Wo Reben wachsen, locken meist spektakuläre und idyllische Landschaften. Unterkünfte oder Ferienwohnungen sind in diesen Gebieten oft besonders schwer zu finden, denn sie sind häufig ausgebucht. Touristisch haben Weinregionen einiges zu bieten. Liegt die Ferienwohnung, wie die der Kesters, direkt an den Weinbergen, können sich Gäste dort gemütlich machen und sich abseits von Lärm und Hektik auf perfekte Weise erholen. Der Blick von Wohnzimmer oder Terrasse auf die Landschaft ist faszinierend, ein idealer Ort, um dem Stress des Alltags zu entfliehen und sich zu entspannen. Rück ist durch seine Lage in einem Seitental des Mains auch ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen in die Weinberge und Ausflüge mit dem Rad. Das ganze Jahr findet man im Ort Häckerwirtschaften und sollte mal tatsächlich dort keine geöffnet haben, fährt man ein paar Kilometer weiter und dann haben mit Sicherheit welche in den Nachbargemeinden oder im Maintal geöffnet. ney