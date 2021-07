Wie die Gastronomie im Kreis Miltenberg in Corona-Zeiten um Personal kämpft

Köche und Aushilfen dringend gesucht

"Ausgebildetes Hotel- und Restaurantfachpersonal ist extrem schwer zu finden": Michael Liebe, Betreiber des Business Sport Hotels Großwallstadt, musste während des ersten Lockdowns einen Teil seines Personals ausstellen - trotz der staatlichen Hilfe.

Die Ge­werk­schaft Nah­rung-Ge­nuss-Gast­stät­ten (NGG) spricht von cir­ca 14 Pro­zent - je­dem Sieb­ten - oder rund 200 Fach­kräf­ten, weil sie sich auf So­zial­ver­si­che­rungspf­lich­ti­ge und aus­sch­ließ­lich ge­ring­fü­g­ig Be­schäf­tig­te kon­zen­triert, da es sich bei ih­nen um die Per­so­nen han­delt, die auf das Ein­kom­men an­ge­wie­sen sei­en.

Ob zehn oder 14 Prozent: In Hotels und Gaststätten fehlt das Personal. »Es geht allen Kollegen so, dass jeder händeringend Leute sucht, ganz besonders Köche«, sagt Michael Liebe, Dehoga-Kreisvorsitzender für Miltenberg, »ausgebildetes Hotel- und Restaurantfachpersonal ist extrem schwer zu finden«. Die Gewerkschaft NGG werfe der Branche vor, das sei hausgemacht. »Das große Problem aber ist die Preispolitik - man müsste die Preise um 10 bis 25 Prozent anheben, meint der Betreiber des Business Sport Hotels Großwallstadt. Wenn die Gäste für ihr Essen mehr zahlen würden, dann bliebe den Gastronomen auch genügend übrig, um ihre Angestellten besser zu bezahlen. »Wenn die Ware Essen mehr wertgeschätzt wurde, wäre das Problem gelöst«, sagt Liebe, der während des ersten Lockdowns ein Teil seines Personals ausstellen musste - trotz der staatlichen Hilfe, ohne die es überhaupt nicht gegangen wäre.

Die Kurzarbeit traf besonders die im Niedriglohnsektor arbeitenden. Nach ein bis zwei Monaten kamen die ersten zu ihm und sagten: »Chef, ich war gerne bei Ihnen, aber das Kurzarbeitergeld reicht nicht«. Die einen seien zu Lebensmittel Händlern gegangen, andere in der Industrie. »Ich habe nach wie vor ein gutes Verhältnis zu ihnen, aber jetzt fühlen sie sich dort wohl und kommen nicht mehr zurück«, erzählt er.

»An Drucktagen reicht es nicht«

Ganz ähnlich ergeht es der Dehoga-Vize, Pia Köhlich vom Hotel Paradeismühle in Röllfeld. »Das Problem sind vor allem die Aushilfen, von zehn Minijobbern sind nur noch zwei da«, berichtet sie, »mit unserem Stammpersonal können wir den Betrieb aufrechthalten, aber an Drucktagen reicht es nicht«. Ihr Stammpersonal ist geblieben, dank Kurzarbeit konnte die Existenz gesichert werden. Lediglich eine festangestellte Servierkraft hat gekündigt, allerdings nicht coronabedingt, sondern um aus privaten Gründen nach Köln zu ziehen. »Sie zu ersetzen, ist schon sehr schwierig«, sagt Köhlich, »es war schon immer schwierig, aber noch nie so extrem wie heute«. Bislang hat sie noch keine einzige Bewerbung erhalten.

Auch für Markus Kulbartsch von der Gaststätte »Die Braunwarthsmühle« sind die Aushilfen das größte Problem. »Wir können mit dem Stammpersonal etwa 80 Prozent des Geschäfts bewältigen«, meint er, 20 Prozent mehr Umsatz ließe sich durch Hochzeiten und andere Veranstaltungen erzielen, »wenn wir das Personal hätten«. Er sucht daher permanent Aushilfen auf 450 Euro-Basis. Als er eine Anzeige aufgeben wollte, rieten ihm Kollegen: »Geh lieber essen von dem Geld«. Er sieht zwei Hauptursachen für den Mangel an Fachkräften wie Aushilfen. Neben dem Wort dienen, das in Bedienen stecke - niemand wolle mehr dienen - sei die Ertragslage in der Branche katastrophal, die Preise müssten wie im europäischen Ausland rund 20 Prozent höher liegen, in Skandinavien werde sogar 30 bis 40 Prozent mehr gezahlt, in der Schweiz 100 Prozent, die Löhne lägen 120 Prozent höher. »Hier kommt das Geld beim Mitarbeiter an«, sagt Kulbartsch.

Zwei Ruhetage

Johannes Faust vom Miltenberger Riesen hat zwei Ruhetage eingeführt. Dienstags und mittwochs ist nun wegen Personalmangels geschlossen. »Das wollen wir so schnell wie möglich wieder loswerden«, sagt er, »wir führen Gespräche, wir sind dran, können das aber noch nicht auflösen.« Nicht jeder Mitarbeiter war zu halten während der Coronakrise, das Kurzarbeitergeld reichte nicht allen aus.

»Katastrophal«, antwortet Dieter Lebert von der Kinopassage in Erlenbach auf die Frage nach der Personalsituation. Aufgrund der Coronakrise haben ihm drei Leute gekündigt. »Ich bin auf Personalsuche, weiß nicht wie ich das stemmen soll, wenn Anfang August der neue Eberhofer in die Kinos kommt«, erzählt er. Es sei extrem schwer, Personal zu finden, zumal die ganze Gastrobranche suche. Zwei Bewerberinnen habe ihm das Jobcenter geschickt, sie könnten sich ihre Stelle aussuchen. Zum Glück seien seine langjährigen Mitarbeiter bereit, zeitweise auch fünf bis sechs Tage in der Woche zu arbeiten.

Andrea Hammerl

Zahlen und Fakten: Gastgewerbe im Kreis Miltenberg Zum Jahreswechsel waren laut Bundesagentur für Arbeit im Landkreis Miltenberg insgesamt 866 Personen sozialversicherungspflichtig im Gastgewerbe beschäftigt, davon 280 in der Beherbergung, 586 in der Gastronomie. Ein Jahr zuvor waren es noch 946 gewesen, 51 (minus 15,4 Prozent) sind aus der Beherbergung, 29 (minus 4,7 Prozent) aus der Gastronomie, insgesamt 8,5 Prozent ausgeschieden. Die Zahl der Aushilfen beziehungsweise Minijobber sank von 1405 auf 1112, ein Rückgang von 293 oder 20,9 Prozent. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) betrachtet die Sozialversicherungspflichtigen und ausschließlich geringfügig Beschäftigte. Bei ihnen ging die Zahl von 1696 auf 1463 zurück. Die NGG beobachtet eine große Verunsicherung bei den Betrieben, viele befürchteten weiter Lockdowns. Sie gingen derzeit aus der Kurzarbeit heraus und arbeiten mit ihrem Stammpersonal - soweit noch vorhanden - weiter. "In Miltenberg ist es auch deshalb schwierig, weil die Berufsschule inzwischen in Aschaffenburg ist", teilt Franz Viohl von der NGG mit, das führe dazu, dass immer weniger Jugendliche im Hotel- und Gaststättengewerbe lernen möchten. Weitere Gründe seien ungünstige Arbeitszeiten und die Bezahlung.