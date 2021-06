Wie Deutschlands EM-Gegner kochen

Pierre Sauvant, Michael Murza und das Ehepaar Giegerich geben Einblicke in französische, portugiesische und ungarische Küche

In einem 40-Liter-Topf wird das "Ungarisch Gulasch" gekocht. Spezialität aus Portugal: Pasteis de Nata. Für die EM gerüstet: Stefan (Daffy) und Moni Giegerich aus Großwallstadt. Meister der Moules frites: Pierre Sauvant aus Saint-Pierre-en-Auge als Chef der französischen Küche auf dem Herbstmarkt in Kleinwallstadt.

Am Dienstag spielt die deutsche Mannschaft gegen Frankreich. Ob zu Hause oder in Restaurants: Essen in Frankreich ist bekannt für seine langen Tischzeiten und die hohe Qualität der Speisen. Meist sind es drei oder mehr Gänge, bestehend aus Vorspeise (Salat, Pastete, Charcouterie), Hauptspeise (Fisch oder Fleisch, Gemüse oder Kartoffeln) sowie ein Dessert (Süßspeise, Käse oder beides).

Die Franzosen beginnen ihre Menüs in der Regel mit einem Apéritif. Und zwischendurch darf etwa in der Normandie nicht vergessen werden, das »Trou Normand«, das normannische Loch, zu stopfen. Das geschieht in der Regel mit einem Calvados, der zwischen den Gängen vor dem Hauptgang gereicht wird und der zur Förderung der Verdauung und als Appetitanreger dient.

Echter Gourmet

Das Medienhaus hat bei Pierre Sauvant aus der Kleinwallstädter Partnerstadt Saint-Pierre-en-Auge nachgefragt. Er ist jährlich beim Herbstmarkt dabei und am Franzosenstand verantwortlich für das Essen. Er war unter anderem drei Jahre lang Koch auf zwei U-Booten, wobei es seine Aufgabe war, 50 Matrosen »mit frischen Köstlichkeiten aus dem Meer zu füttern«. Er liebt gutes Essen und schöne Frauen (die schönste hat er geheiratet).

Für den Hobby-Angler, -Bauer und -Jäger ist Koch zu sein eine Aufgabe mit großer Verantwortung, bescheiden zu bleiben und neue Arbeitsweisen zu entdecken, was den Charme des Berufes eines Kochs ausmacht, auch wenn es Stunden der Aufopferung im Familien- und Berufsleben bedeutet. Seiner Meinung nach gibt es nur wirklich gutes Essen, wenn man die Zutaten selber anbaut oder weiß, wo sie herkommen. Er ist ein französischer Gourmet durch und durch, dabei immer sehr charmant, sympathisch und großzügig.

Ein Muss: Pastéis de Nata

Einen Einblick in die portugiesische Küche zu bekommen und dabei vielleicht einem Koch in seinem Restaurant über die Schulter zu schauen, ist im Landkreis Miltenberg gar nicht so einfach. Einer der sich mit Portugals Küche, deren Menschen und Kultur bestens auskennt, ist der Kleinwallstädter Reisejournalist und Fotograf Michael Murza. Er hat Portugal auf mehreren Produktionsreisen kennengelernt und sagt: »Die portugiesische Küche gibt es gar nicht, genauso wenig wie es die deutsche oder französische Küche gibt.« Die Regionen in Portugal sind sehr unterschiedlich und genauso unterschiedlich sind auch die regionalen Küchen und Spezialitäten des Landes.

Ein absolutes Muss in Portugal sind jedoch die Pastéis de Nata - die Puddingtörtchen sind aus knusprigen Blätterteil und feinem Pudding. Murza schwärmt: »Ofenfrisch duften sie herrlich und schmecken himmlisch.«

Das portugiesische Nationalgericht heißt Bacalhau. Das ist der Stockfisch, den man während der großen Entdeckungsfahrten als haltbares Protein für die Seefahrer brauchte. Bis heute hat Bacalhau nichts von seiner Beliebtheit verloren, ganz im Gegenteil. Die Portugiesen behaupten, sie hätten 365 verschiedene Varianten der Zubereitung. Der Fisch, ein Kabeljau oder Dorsch, ist bretthart, weil er ein halbes Jahr von Wind und Sonne getrocknet wird. Bevor er genießbar wird, muss er tagelang in Flüssigkeit gewässert werden. An den Küsten Portugals wird überall fangfrischer Fisch angeboten. Meist mit Mangold und Salzkartoffeln als Beilage. Gut und vor allem preisgünstig. Als besondere Delikatesse gelten die portugiesischen Sardinen.

Weiter im Landesinneren wird das Essen deftiger. Eintöpfe und Köstlichkeiten aus der Cataplana, einem Kupfer- oder Eisentopf, in dem sie zubereitet und serviert werden, stehen auf der Speisenkarte. Eines der traditionellsten, aber auch deftigsten Gerichte der portugiesischen Küche ist das Cozido à Portuguesa. Man könnte das als eine Art Schlachtplatte beschreiben, die als Eintopf mit Bohnen, Kartoffeln, Karotten, Rüben, Kohl und Reis zubereitet wird. Portugals Küche verändert sich gerade, wird stylischer und kreativer. Der bekannteste Wein ist wohl der Portwein aus dem Dourotal. An heißen Tagen empfiehlt sich ein Vinho verde, ein junger, spritziger Weißwein aus dem Anbaugebiet zwischen Douro und Minho im Norden des Landes. Na dann: »Bom apetite!«

Pikante Gerichte

In Ungarn stehen nicht wie in Frankreich die Menüs im Vordergrund, sondern die einzelnen Gerichte. Denn da trifft man sich, kocht mit Freunden und trinkt dazu Rotwein. »Das wird zelebriert«, betont Stefan Giegerich. Er weiß, was für die ungarische Küche so typisch ist, denn er hat mit seiner Frau Moni von 2005 bis 2019 in Großwallstadt die Ungarische Häcke betrieben. Die ungarischen Weine kamen von ihrem Bruder, der in Villány, der Hochburg des Weins, ein zwei Hektar großes Weingebiet bewirtschaftet. Moni hat in Ungarn Köchin gelernt und ist mit 18 Jahren aus ihrer Heimatstadt nach Deutschland gekommen, hat zunächst mit ihrer Schwester und ihrem Schwager im Restaurant gearbeitet. Deutsch brauchte sie nicht zu lernen, sie ist zweisprachig aufgewachsen, lebt seit 26 Jahren in Deutschland. Das Ehepaar wird ab Frühjahr 2022 in der Traditionsgaststätte »Zum Adler« in Großwallstadt mit fränkischer und ungarischer Küche anbieten.

Das wohl bekannteste ungarische Gericht ist »Pörkelt« oder Ungarisch Gulasch mit Schweine- und Rindfleisch, Zwiebeln, Paprika, Tomaten, Knoblauch und gemahlenem Kümmel (damit der Knoblauch bekömmlicher ist). Das Gericht wird pikant oder scharf (csipös) mit Nockerln (Nudeln), mal mit Kartoffeln oder nur mit Weißbrot gegessen. Eine leckere Speise ist das Lecsó (Letscho). Hier werden Zwiebel, Paprika, Tomaten in Streifen geschnitten und Knoblauch, Salz und Paprikapulver dazugegeben. Ein Tipp von Moni: Mit Paprika erst am Schluss würzen, weil es sonst bitter schmeckt. Keinen Pfeffer. Letscho ist auf einem Steak eine Köstlichkeit oder auch als Hauptgericht mit Reis oder nur mit Weißbrot. Das isst man auch gerne, wenn man sich mit Freunden tritt, dazu gibt es natürlich Rotwein!

Eine weitere Delikatesse ist Lángos (aus Mehl, Eiern und Hefe) in Fett ausgebacken. Je nach Bedarf kann es als Hauptgericht mit Saurer Sahne, Käse und Knoblauch oder mit Marmelade als Nachtisch gegessen werden. Bekannt ist auch der ähnliche Palatschinken (Eierpfannkuchen), der nur als Nachtisch mit der typischen Aprikosenmarmelade oder Quark serviert wird. Da kann man nur sagen: Jó étvágyat - guten Appetit!

Übrigens: Werden die beiden Kinder Ronja (15) und Ricky (13) im Hinblick auf die EM gefragt wird: »Wer gewinnt?«, kommt es gleichzeitig wie aus der Pistole geschossen von ihr »Ungarn«, von ihm: »Deutschland« Warten wir's ab.

Christel Ney

Französischer Klassiker: Moules frites Zutaten für zwei Personen: zwei Kilo gute, frische Miesmuscheln, 100 Gramm Butter (mehr davon geht auch, je nach Außenmaß und Lust des Kochs), eine große Zwiebel (die normannischen sind besonders groß, entsprechen zwei deutschen Zwiebeln) fein würfeln, zwei Hände voll gehackte Petersilie, 250 ml Süße Sahne (mehr ist immer gut), 150 ml Cidre (natürlich geht auch deutscher Apfelwein), Salz, Pfeffer und ein wenig Curry. Zubereitung: Die Butter in einem Topf mit den Zwiebeln schmelzen lassen. Dann die Muscheln hinzufügen, danach den Apfelwein und mit Salz, Pfeffer und Curry würzen. Am Ende des Kochens die Sahne aus der Normandie hineingießen. "Genießen Sie die Muscheln mit Pommes frites und einem Bier oder einem guten trockenen Weißwein. Beenden Sie das Mahl mit einem Schnaps! "Bon appétit!" (Rezept: Pierre Sauvant; Übersetzung: Anne Lang)