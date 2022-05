Wie der Wald zum Doktor wird: Waldbaden in Stadtprozelten erklärt

Christiane Holzmeister macht den Wald zu ihrem Behandlungszimmer

Stadtprozelten 27.05.2022 - 10:00 Uhr 4 Min.

Schlendern, staunen, atmen: Waldbaden bedeutet, achtsam zu sein – und sich dabei etwas Gutes zu tun. Computermüden Augen eine Auszeit zu gönnen, gehört ebenfalls dazu. Christiane Holzmeister (Mitte) zeigt, wie es geht. Waldbaden auf dem neuen "Pfad der Achtsamkeit" im Stadtprozeltener Wald

»Waldbaden bedeutet, mit allen Sinnen bei sich anzukommen«, sagt Christiane Holzmeister. Die 55-Jährige ist Waldbademeisterin, wenn man so will. Sie führt Menschen durch den Stadtprozeltener Wald. Schweigt, atmet, schlendert mit ihnen. Am Ende sind ihre Begleiter entspannter. »Ich schaffe sie alle«, sagt Holzmeister und lacht. Auch mich. Tatsächlich. Dabei war ich - gelinde gesagt - skeptisch.

Es braucht seine Zeit, bis der Wald wirkt. Bis Alltag und Sorgen vergessen sind - oder zumindest etwas leiser schimpfen. Über einen Schotterweg geht es hinein in den Forst. Zur ersten Station des Pfades der Achtsamkeit (siehe Hintergrund). In der Hand trage ich ein Gänseblümchen. Das werde ich später ablegen, nachdem ich hineingegeben habe, was mir gerade noch zu viel ist, wie Holzmeister sagt. »Um frei und offen zu sein für das, was kommt.«

Staunen wie ein Kind

Was kommt, ist die nächste Aufgabe: schlendern. Und staunen wie ein Kind. So trödeln wir in den Wald hinein, zupfen an Blättern, entdecken Käfer, beobachten Schmetterlinge. Bewundern die Sonne, die glitzernd durchs Blätterdach bricht. Ich bin viel in der Natur, im Wald. Er ist mir kein Unbekannter – und doch: So genau hinzusehen, sich bewusst Zeit fürs Kleine zu nehmen, ist ungewohnt. Langsam zu gehen, erst recht. Irgendwie will man ja immer irgendwohin. Heute bremst mich Holzmeister aus. »Wir wollen entschleunigen, in die Atmosphäre eintauchen«, gibt sie als Ziel vor.

Zu der 55-Jährigen kommen viele Menschen, die »ihre innere Mitte verloren haben«, wie sie sagt. Da ist die dauergestresste Mutter kleiner Kindern. Die Frau, die ihre Eltern pflegt. Der Mann, dem alles zu viel wird. Die Erwartungen, der Druck. Job, Alltag, Corona. Jetzt noch der Ukraine-Krieg. Sie alle suchen Linderung – unter anderem in Holzmeisters Praxis für Gesundheit in Dorfprozelten. Dort unterrichtet sie seit vielen Jahren Qigong, bietet zudem Jin Shin Jyutsu an. Eigene Krisen haben sie zu ihrem Job gebracht. »Immer wieder höre ich die Frage: Was kann ich noch tun?« Die Antwort sei einfach: »Geh in die Natur.«

Holzmeister verweist auf Studien, die die heilende Wirkung des Waldes belegen sollen. Laut diesen senkt er unter anderem den Blutdruck, stärkt das Immunsystem, entspannt die Augen, verbessert den Gemütszustand und aktiviert »Killerzellen« im Kampf gegen Krebszellen. In Japan - der Heimat des Waldbadens - ist das »Shinrin Yoku« gar offiziell als Therapie anerkannt, es wird per Rezept verordnet. »Die Bäume sondern Terpene ab, die auf den Menschen beruhigend wirken«, sagt die zertifizierte Waldbadebegleiterin. Atmen ist also gesund.

Wir stehen auf einer Lichtung, die Hände auf dem Bauch, die Augen geschlossen. Atmen ein und aus. Ein und aus. Die Bauchdecke hebt und senkt sich. Hebt und senkt sich. Die Luft ist frisch. Es riecht nach Sonne, Löwenzahn, Erde, Holz. Das Gedankenkarussell, es stockt. »Wir wollen raus aus dem Kopf«, sagt Holzmeister später. Einfach nur mal wieder fühlen. Riechen. Hören.

Das ist bisweilen leichter gesagt als getan. Es braucht ein Stück Vertrauen, um sich aufs Waldbaden einzulassen. Es geht auch ein wenig darum, sich zu trauen, Hemmungen abzubauen. Aus diesem Grund geht Holzmeister am liebsten zu zweit in den Wald. Wer will, kann seine Sorgen los werden. Oder einfach nur schweigen. »Alles kann, nichts muss«, sagt Holzmeister. Auch Kleingruppen hat sie schon durch den Wald geführt, deren Teilnehmer sich allerdings kannten - Familien, Paare, Mutter-Kind-Gespanne, alles war dabei.

Gehen: Bitte nicht beiläufig

Der Pfad führt uns tiefer in den Wald, vorbei an moosbedeckten Baumstümpfen und gelb staubenden Fichten. Wir halten für eine Übung, »die den stressgeplagten Augen ein Wohl schenkt«, wie Holzmeister sagt. Unser Blick geht nach recht und links, nach oben und unten, in die Ferne, nah heran. Dadurch entspanne sich der Ringmuskel, der durch das viele Schauen auf PC und Handy verengt sei. Das könne die Sehschärfe beeinträchtigen und Migräne auslösen, so Holzmeister.Anschließend lauschen wir mit geschlossenen Augen dem Wind. Vögel zwitschern. Ein Specht lärmt. Bäume rauschen. Eine Biene summt. »Langsamer als langsam« schreiten wir über einen weichen Waldboden. Der Fokus liegt dieses Mal auf den Füßen. Ein Steinchen knirscht. Moos federt. Laub zerbröselt. Ich muss mich auf mein Gleichgewicht konzentrieren. Gehen: Das macht man sonst so nebenbei.

Auf einer Lichtung nehmen wir Kontakt zu Bäumen auf, sagen innerlich hallo, streichen ihnen über die Rinde, lehnen uns an, umarmen sie. Mein Baum bleibt stumm. Kein Wunder: Ich traue ihm kein Wörtchen zu. Dafür bin ich zu verkopft. Aber irgendwie beneide ich Holzmeister, wie sie da - mit geschlossen Augen und versunken im »stillen Dialog« mit ihrem Baum - am Stamm lehnt. Ich ziehe die Hängematte, die Holzmeister geübt zwischen zwei Bäumen spannt, vor. Über mir glitzert die Sonne, der Wind wiegt das Blätterdach, Pollen schwirren durch die Luft. Spätestens jetzt - so merke ich - hat Holzmeister auch mich.

Immer geöffnet, kein Dresscode

Die Dorfprozeltenerin versteht den Pfad als eine »Einladung an alle, die aktiv etwas für ihre Gesundheit tun wollen«. Sie selbst sei viel in der Natur. Erlebe dabei Menschen, die joggen, mit dem Rad durch den Wald rauschen, wandernd Strecke machen. Das sei alles lieb und recht, Ruhe und Bewegung gehörten jedoch ins Gleichgewicht. Absichtslos in die Natur einzutauchen - ohne etwas zu müssen - diene der tiefen Regeneration, die man so nur in der Natur erlangen könne. Das Gute: Der Wald kostet nichts. Er ist immer geöffnet, es gibt keinen Dresscode. Und schlechtes Wetter? Ohnehin nicht. »Waldbaden kann man das ganze Jahr«, sagt Holzmeister. Der Wald, er heilt ohne Unterlass. Entschleunigt. Entspannt. Macht achtsam. Er wirkt: wie ein Scheibenwischer auf einer trüben Windschutzscheibe.

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER

Hintergrund: Pfad der Achtsamkeit Den »Pfad der Achtsamkeit« gibt es seit März. Ein Rundweg von 4,5 Kilometer Länge führt an acht Stationen durch den Stadtprozeltener Wald. Startpunkt ist der Wanderparkplatz zwischen »Dreikreuz« und »Sellgrund«. Die Idee für den Weg hatte Christiane Holzmeister. Die Dorfprozeltenerin ist zertifizierte Kursleiterin der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit und Qi Gong-Praktikerin mit eigener Praxis in Dorfprozelten. Sie hat den Weg gemeinsam mit Gina Gehrig-Spanlang von der Tourismusinformation Stadtprozelten konzeptioniert. Neben Holzmeister gibt es im Kreis Miltenberg einige weitere Anbieter für begleitetes Waldbaden. (kwo)