Wie der Engelberg zur Fürstengruft kam

Das Kloster in Großheubach dient den Löwensteinern seit 1724 als Begräbnisort

Großheubach 02.11.2022 - 13:23 Uhr 3 Min.

Der Grabstein aus schwarzem Marmor über dem Eingang der Kapelle erinnert an die Fürstin Christina Franziska Polyxena Maria zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort (1687-1728). Blick in die Gruftkapelle der Familie Löwenstein auf dem Engelberg.

Fürst Dominikus Marquart zu Löwenstein-Wertheim (1690-1735) hatte 1721 die Dorfherrschaft im evangelischen Kleinheubach übernommen und den Einwohnern des Ortes die weitere Ausübung ihrer Konfession zugestanden. Für den katholischen Bevölkerungsteil, der seit 1721 zunahm, ließ der Fürst in Kleinheubach einen eigenen Friedhof anlegen. Für die Mitglieder der katholischen Fürstenfamilie wurde der Engelberg als Begräbnisort gewählt.

Bevorzugte Grabstätten für Angehörige von Adelsfamilien und für die Geistlichkeit gab es auch schon früher. Die Steinsärge in Großwallstadt, die Grabmäler in Himmelthal oder das (ehemalige) Rüden-Chörlein bei der Miltenberger Pfarrkirche beweisen dies. Während die Bestattung von Priestern in den Kirchen bald aufhörte - 1820 und 1822 wurden in Bürgstadt noch zwei Pfarrer zwischen dem großen und dem kleinen Portal der Margarethenkirche beigesetzt -, wurde die Tradition der Adelsgrüfte fortgesetzt. Beispiele sind die Grablegen der von Mairhofen in Klingenberg, der von Fechenbach in Laudenbach oder Wald-Leiningen.

Platz unter der Dachrinne

Es dauerte 20 Jahre, bis die Idee der Löwensteinischen Gruftkapelle realisiert werden konnte. 1724 gab es in Kleinheubach einen ersten Todesfall in der Fürstenfamilie. Die Ehefrau des regierenden Fürsten brachte ein Mädchen tot zur Welt. Es sollte in der Kirche auf dem Engelberg begraben werden.

Aber da gab es ein Problem: Ungetaufte Kinder waren nach damaliger Vorstellung noch mit der Erbsünde behaftet und konnten deshalb auch nicht an der Auferstehung teilhaben; deshalb durften sie nicht im Friedhof und schon gar nicht in einem Gotteshaus beerdigt werden. Allenfalls am Rande des Friedhofs oder außerhalb der Kirche fand man einen Platz für sie.

So wurde am 15. April 1724 auf dem Engelberg »in dem unteren Gebüsch unter der Dachrinne unseres Begräbnisplatzes, nächst der hl. Antoniuskapelle mit Erlaubniß des Hochwürdigen P. Provincials eine noch ungetaufte Prinzessin von Löwenstein beerdigt«. Durch das vom Kirchendach rinnende Wasser glaubte man, dem toten Kind eine nachträgliche Taufe zu bewirken.

Grab in der Marienkapelle

Nachdem das tot geborene Mädchen noch außerhalb der Kirche bestattet worden ist, wurden die nächstverstorbenen Familienmitglieder in der Marienkapelle beigesetzt, die 1699 gebaut worden und in welcher 1740 das Gnadenbild der Muttergottes aufgestellt worden ist. Einige Adelspersonen wie der Kaiserliche General Wachtmeister Baron de Avila, hatten hier bereits ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Während die Grabplatten ab 1840 aus dieser Kapelle in die Fürstengruft transferiert wurden, erinnert heute noch ein Grabstein aus schwarzem Marmor über dem Eingang der Kapelle an die Fürstin Christina Franziska Polyxena Maria zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort (1687-1728). In poetisch formulierten Wendungen in lateinischer Schrift werden dort die wichtigsten Lebensdaten genannt, die etwas von dem freuden- und leidvollen Alltag hinter der prunkvollen Fassade im - gerade fertiggestellten - fürstlichen Schloss ahnen lassen.

Mit 25 Jahren wurde sie 1712 die Ehefrau von Fürst Dominikus Marquart zu Löwenstein. In 15 Ehejahren brachte sie 13 Kinder zur Welt, drei davon starben noch vor ihrer Taufe. Nach der Totgeburt im Jahre 1724 kamen am 16. Juli 1728 erneut zwei Buben tot auf die Welt. Die Mutter überlebte die qualvolle Entbindung nicht: »Im Bett fand sie den Tod, im Ehelager das Grab«. Sie hatte zu Lebzeiten bereits den Wunsch geäußert, dass ihr Herz und ihr sterblicher Leib zu Füßen der Gottesmutter bestattet werden sollten. Ihrem Wunsch entsprechend wurde sie vor dem Gnadenbild auf dem Engelberg zu letzten Ruhe gebettet. Ob ihre totgeborenen Kinder wieder außerhalb der Kirche beerdigt wurden, ist nicht bekannt.

Eigener Raum ab 1840

1840/41 wurde auf der Nordseite der Klosterkirche ein Raum als Begräbnisstätte der Fürstenfamilie geschaffen. Das Kloster Engelberg war im Zuge der Säkularisierung 1803 offiziell aufgelöst worden. Einige Patres lebten aber weiterhin dort; so hat (der spätere Arzt) Carl Gerster 1822 bei Pater Gabriel Latein gelernt. 1828 wurde der Engelberg auf Initiative König Ludwigs I. und des Fürstenhauses Löwenstein wieder als Franziskanerkloster neu begründet

»Nachdem Seine Majestät, Ludwig I., König von Bayern unter dem 9. September 1838 dem Fürstlichen Hause Löwenstein-Wertheim-Rosenberg das Recht zu bewilligen geruhte, die Klosterkirche des Franziscanerhospitiums auf dem Engelberg auch fernerhin als Familiengruft benutzen zu dürfen, so ließen Seine Hochfürstliche Durchlaucht (Karl zu Löwenstein und seine Gemahlin Sophia) in den Jahren 1840-41 neben der Antoniuscapelle eine neue, gesonderte und geräumige Familiengruft erbauen« (Madler). Die sterblichen Überreste der Familienmitglieder wurden aus der Marienkapelle in die neue Gruft umgebettet und die Grabplatten dorthin gebracht. Bis 1844 sollte es dauern, bis der erste Löwensteiner in der Gruft beigesetzt wurde. Es war Prinz Constantin Ludwig Karl (1786-1844), der in München lebte und als Generaladjutant Seiner Majestät des Königs Ludwig I. diente.

Zur Kapelle aufgewertet

In den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts ließ Fürst Karl Heinrich zu Löwenstein (1834-1921), Sohn Constantins und Adas Bruder, »die Familiengruft auf dem Engelsberg nicht nur kirchlich würdig, sondern auch künstlerisch geschmackvoll instand setzen?,die mit ihren reichen Mosaikbildern zu ernster Andacht und beschaulichem Gebet einlädt« (Siebertz). Aus der schmucklosen Gruft wurde ein kapellenartiger Begräbnisort der Familie Löwenstein. Unter einem achteckigen Baldachin ist ein Stein vom Ölberg aufbewahrt, den Karl am 9. Juli 1858 von einer Pilgerfahrt aus dem Garten Gethsemane mitgenommen hatte. Dieser wurde mit einer Figur des `Todesangst leidenden Heilandes` gekrönt. Die Statue ist das letzte Werk des Innsbrucker Bildhauers Trenkwalder.

Karl zu Löwenstein, Reichstagsabgeordneter und zu seiner Zeit der bedeutendste Repräsentant des nichtklerikalen Katholizismus in Deutschland, entschloss sich auf einer Lourdes- Wallfahrt dazu, als Mönch seinen Lebensabend zu beschließen und wurde 1909 zum Priester geweiht. 1921 ist er verstorben und wurde auf dem Engelberg beigesetzt.

Werner Trost