Wie Bibliotheken im Landkreis Miltenberg Kinder und Jugendliche fürs Lesen begeistern wollen

»Die Bibliothek als offenes Wohnzimmer«

Erlenbach a.Main 28.01.2023 - 00:01 Uhr 8 Min.

Vorlesestunden - wie hier in der Miltenberger Bücherei - wecken bei Kindern die Begeisterung fürs Lesen.

Rund 1700 Comics und Mangas zieren die Regale der Stadtbibliothek Erlenbach im Landkreis Miltenberg. Damit haben die Erlenbacher den umfangreichsten Comic-Bestand im Landkreis und können sich auch mit größeren bayerischen Bibliotheken messen. »Comics sind ein guter Einstieg in die Literatur«, findet Bibliothekarin Christine Fröhlich. »Gerade Schulanfänger oder Kinder mit Leseschwäche profitieren davon. Gute Kindercomics sind Kurzgeschichten mit Witz, die sich leicht und ohne Frustrationserlebnis lesen lassen«, sagt sie.

Auch Comics oder Kinderbücher, die Themen aus Videospielen aufgreifen, sind in Erlenbach beliebt: Etwa Minecraft-Comics, Minecraft-Bauanleitungen oder die Arazhul Comic Adventures, deren Autor - der Youtuber Roman Fink - durch Lets-plays, also Videos in denen er neue Videospiele spielt, berühmt wurde. Mittlerweile hat Fink, der sich online Arazhul nennt, 2,4 Millionen Abonnenten.

Mangas für junge Leser

Auch die Elsenfelder Gemeindebibliothek will von nun an mehr in Mangas investieren. Comics und Kinderbücher gebe es reichhaltig, sagt Bibliothekar Jan Emmerich. Doch mit Mangas - die gerne von Jugendlichen gelesen werden - konnte die Bibliothek bislang nicht aufwarten. Und gerade Jugendliche will Emmerich zurückerobern. In den drei großen Bibliotheken des Landkreises Miltenberg lassen sich Jugendliche ab 14 nur selten blicken. Während Kinder etwa die Hälfte der Besucher bilden, machen Jugendliche nur noch zwei bis vier Prozent aus. In Miltenberg und Erlenbach zeigt dies die Statistik eindeutig. Auch in Elsenfeld beobachtet Bibliothekar Jan Emmerich, dass kaum Jugendliche das Gebäude betreten.

Dies will er ändern und arbeitet mit den Elsenfelder Schulen zusammen. Aktuell steht ein Projekt mit dem Julius-Echter-Gymnasium an. Elftklässler sollen Fünftklässler fürs Lesen begeistern und sich ein Thema ausdenken. In einem Brainstorming kam die Idee zu einem »Escape Room« - also einem Spiel, bei dem die Teilnehmer mehrere Rätsel lösen müssen, um eine geschlossene Umgebung (in diesem Fall die Bibliothek) wieder verlassen zu können.

Kommentar: Plädoyer fürs Lesen Köpfchenbild Julia Preisser Sie kann acht Bücher in einer Woche lesen?« So beschreibt Netflix die neue Musical-Inszenierung des Kinderbuch-Klassikers «Matilda" von Autor Roald Dahl. Die Heldin - sieben Jahre jung - ist die berühmteste Leseratte der Welt. In einer Welt von Idioten - besonders die fiese Schuldirektorin Frau Knüppelkuh fällt in diese Kategorie - boxt Matilda sich durchs Leben. Mit Intellekt und Superkräften schützt sie sich selbst und ihre Freunde. Die Message des Buchs: Lesen bildet, macht schlau und empathisch. Heldenreisen wie die von Matilda, Harry Potter oder Momo erzählen mehr als nur eine Geschichte. Sie verkörpern ein Narrativ: Kinder sind zwar klein, aber man darf sie nicht unterschätzen. Als ich sieben Jahre alt war, las ich so viel wie Matilda. Bis heute ist das Lesen meine liebste Freizeitbeschäftigung. Warum? Weil ich Geschichten mag. Weil ich es mag, mich in fremde Gedanken einzufühlen, fremde Kulturen kennenzulernen. Und Stimmen zu hören, die ohne Literatur stumm blieben. Als Kind las ich Abenteuergeschichten wie die »Fünf Freunde« von Enid Blyton oder Unheimliches wie die »Fear Street«-Reihe. Sie waren mein Einstieg ins Lesen. Vor kurzem las ich folgendes Pauschalurteil einer Literaturkritikerin: Kinderbücher seien zu platt, zu klischeehaft und zu einfach gestrickt, um Kindern einen Mehrwert zu bieten. Durch Kinderbücher würden Kinder verblöden. Das machte mich wütend. Kinder müssen keine Hochliteratur lesen. Sie sollen sich in Geschichten verlieren und sich selbst in den Charakteren gespiegelt sehen. Was ist falsch daran, mit acht Jahren wie »Bibi und Tina« sein zu wollen? Von selbst habe ich irgendwann die Kinderbücher beiseite gelegt und zu komplexerer Literatur gegriffen. Wenn ich heute in mein Bücherregal blicke, kann ich darin meine eigene Entwicklung sehen. Als mich das Schicksal eines Familienangehörigen stark mitnahm, las ich Stefan Zweigs »Ungeduld des Herzens« und lernte dadurch, mit meinem Mitleid umzugehen. Bei der Entscheidung für oder gegen ein Kind half mir Mieko Kawakamis »Brüste und Eier«. Und Philipp Roth lehrte mich, dass die Mär vom amerikanischen Traum, nach der ich erzogen wurde, eben das war, was sie ist: ein Märchen. Wer liest, erschließt sich die Welt - wie Roald Dahls »Matilda«. Das ist das Beste am Lesen: Man kann nie genug Welt entdecken. Julia Preißer

Einige Wochen haben die Elftklässler nun Zeit, sich Rätsel rund um Bücher und Büchereien auszudenken. Für Emmerich ist die Elsenfelder Bibliothek ein »offenes Wohnzimmer«. Seine Idee: Wer sich mit Büchern umgibt und die Bibliothek als einen positiven Ort wahrnimmt, leiht sich auch Bücher aus. Deshalb lädt der Bibliothekar Vereine und Gruppen ein, sich in der Bibliothek zu treffen. Bislang kommt eine Gruppe Migranten zum Deutschlernen, und auch ein Schülerteam trifft sich zum Lernen und Vorbereiten von Referaten und Buchvorstellungen. Emmerich stellt W-Lan bereit und hilft bei der Lektüreauswahl.

Auch die Miltenberger Bibliothekarin Andrea Rudolf versucht, Kinder im Jugendalter als Leser zu behalten. In einer Wunschbox können ältere Kinder ihre Lieblingsromane anfragen, die sie dann meist in den nächsten Tagen abholen können.

Die Vorlesestunde, die es seit kurzem in Erlenbach und in Elsenfeld gibt, ist in Miltenberg seit 15 Jahren eine Institution. Etwa zehn Kinder kommen jeden Donnerstag für eine neue Geschichte. Rudolf kennt jedes Kind beim Namen, fragt nach den Lieblingsbüchern und versucht, Bücherwünsche zu erfüllen.

Etwa 1700 Comics und Mangas können sich Kinder in der Erlenbacher Stadtbiliothek ausleihen. Damit haben die Erlenbacher die weitaus größte Comicsammlung der Region - "auch ein Einstieg ins Lesen" findet Bibliothekarin Christine Fröhlich.

Auch türkische Kinderbücher

Alle drei Bibliotheken arbeiten mit Schulen und Kitas zusammen. In Erlenbach - einer Stadt mit vielen Migranten - gibt es Kinderbücher auf türkisch, italienisch und spanisch. Obwohl fremdsprachige Bücher teurer sind, versucht Bibliothekarin Christine Fröhlich, das Kinderbuchregal durch eine Vielfalt an Sprachen, Kulturen und Genres zu erweitern. Wichtig ist allen Bibliothekaren, alte Rollenklischees abzubauen. »Für Kleinkinder gibt es wenig Klischee-Bücher«, sagt Christine Fröhlich. Im Grundschulalter, wo Identitätsbildung und Abgrenzung in der Entwicklung eine Rolle spielten, fokussierten sich Kinder wieder mehr auf die Trennung zwischen dem, was gesellschaftlich als »klassisch männlich« und »klassisch weiblich« gälte, so Fröhlich.

Drei Herausforderungen müssen die Bibliothekare im Landkreis meistern, um weiterhin gute Zahlen zu schreiben:

o Sie müssen die lesenden Kinder auch als Jugendliche halten. Jan Emmerich macht dies zum Beispiel durch Konsolenspiele oder Projekte wie den Escape-Room.

o Sie müssen der Vielfalt an Menschen gerecht werden - Christine Fröhlich versucht dies durch fremdsprachige Bücher oder Bücher mit Protagonisten, die eine dunkle Hautfarbe haben. Jan Emmerich verleiht Bücher über »Seeräuber-Mädchen« oder »Prinzessinnen-Jungs«.

o Sie müssen Kinder aus bildungsfernen Milieus gewinnen. Diese letzte Aufgabe sei eine besonders schwere, weil die Affinität zum Lesen maßgeblich durch das Elternhaus bestimmt wird, finden Christine Fröhlich und Andrea Rudolf. »Die Bibliothek kann zwar Einfluss auf die Chancengleichheit in Schule und Arbeitsleben nehmen«, sagt Christine Fröhlich, zuallererst ist aber die Familie gefragt.

Spielzeug statt Lesestoff

Andrea Rudolf erzählt, dass sie Kindern oft ansieht, ob daheim gelesen werde. »Kinder, die häufig zur Vorlesestunde kommen oder die erzählen, dass Mama und Papa ihnen vorlesen, blättern Bücher ganz behutsam um«, erzählt die Bibliothekarin. Andere Kinder die Buch eher wie ein Spielzeug umhertragen, aber kaum darin blättern.

Mit Tonie-Boxen, Tip-Toi-Stiften und anderen elektronischen Medien versuchen die Bibliothekare, Kinder aus bildungsfernen Familien an Bücher heranzuführen. Die Tonie-Boxen - kleine Figuren, die ein Hörspielen abspielen - machen Kinder neugierig auf Geschichten. Tip-Toi-Stifte wollen Kinder durch Interaktivität locken. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. »So lernen schon die Kleinsten, wie interessant Bücher sind", sagt Christine Fröhlich.

Julia Preißer

Hintergrund: Emmas Vorlese-Liste Emma (6) aus Wörth beim gemeinsamen Lesen mit Mama Tanja Krolzig. Emma ist sechs Jahre alt. Im Herbst wird sie eingeschult. Mama Tanja Krolzig liest der Kleinen schon jetzt fleißig vor, um die Begeisterung fürs Lesen zu wecken. Zusammen zeigen die beiden ihre fünf Lieblingsbücher. Platz fünf: "Meins! Nein, meins!" von Norbert Lander und Tim Warnes, Loewe Verlag Inhalt: Eigentlich sind Bär und Hase die besten Freunde. Doch dann finden sie die Reste eines glitzernden Luftballons, in dem sich jeder der beiden spiegeln kann. Weil jeder nur sich selbst im Luftballon erkennt, glauben beide, dass ihnen das «Glitzerding" rechtmäßig gehört. Sie entzweien sich, merken aber bald, dass es ohne den anderen gar nicht schön ist. Die Geschichte soll Kindern zeigen, wie toll es ist, sich nach einem Streit wieder zu versöhnen und dass teilen oft die beste Option ist. Platz vier: "Armstrong. Die abenteuerliche Geschichte einer Maus zum Mond" von Torben Kuhlmann Inhalt: Die kleine Maus kann nicht glauben, dass der Mond wirklich aus Käse bestehen soll. Deshalb will sie selbst auf den Mond fliegen und eignet sich dafür das nötige Wissen an. Die Maus schafft die Mondfahrt sogar noch vor dem berühmten menschlichen Weltraum-Trio. Torben Kuhlmann vereint Wissenschaft mit einer kindgerechten Narrative, die besagt, dass selbst die Kleinsten Großes schaffen können. Die Zeichnungen sind im Stil der 1960er Jahre. Die Kinder lernen unter anderem, warum man auf dem Mond eine Sauerstoffflasche braucht und was Schwerelosigkeit bedeutet. Platz drei: "Henri, der mutige Angsthase", Oetinger Verlag Inhalt: Hase Henri lümmelt am liebsten auf dem Sofa im Hasenbau. Nach draußen will er nicht, denn er ist ein richtiger Angsthase. Selbst Freundin Luna, die oft vorbeischaut, kann ihn nicht aus seinem Bau locken. Da kommt Luna plötzlich nicht mehr zu Besuch und Henri muss seine Angst überwinden und Luna suchen. Von einer Maus erfährt er, dass die unerschrockene Luna lange und abenteuerliche Wege zurückgelegt hat. Die Maus ist sich sicher: Wenn Henri jedes von Lunas Abenteuern meistert, wird er sie finden.Eine Heldenreise über den Mut, sich zu trauen und auch mal ungewohnte Wege zu gehen. Platz zwei:Titel: "Der Sternenmann" von Max von Thun, Verlag Aars Edition Inhalt: Jeden Abend kümmert sich der Sternenmann um die vielen Sterne am Nachthimmel. Doch diesmal fehlt der kleinste Stern. Vom Mondschaf bis zum größten Stern: Jeder bestätigt dem Sternenmann, den kleinen Stern zu kennen und gestern noch gesehen zu haben. Doch keiner weiß, wohin er verschwunden ist. Traurig geht der Sternenmann zu Bett. Da bemerkt er unter dem Bett ein Leuchten. Der kleinste Stern hat sich versteckt, weil er sich schämt, nur der Kleinste zu sein. Erst als ihm der Sternenmann erklärt, wie sehr ihn alle vermisst haben, bekommt der Stern neuen Mut.Eine Metapher dafür, dass selbst die Kleinsten (und Schwächsten) in einer Gesellschaft ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen. Platz eins: Titel: "Bibi und Tina. Freundinnen für immer", Klett Verlag In diesem interaktiven Buch erleben Kinder in insgesamt vier Geschichten die Reiter-Abenteuer von Hexe Bibi Blocksberg und Freundin Tina Martin hautnah mit. Gegen Ende einer jeden Geschichte gibt es passende Rätselfragen. Die Komplexität von Geschichte und Rätsel nimmt mit jeder Geschichte zu. Während es beispielsweise anfangs noch darum geht, die Namen der beiden Reiterhof-Ponys zu nennen, müssen die Kinder bei der letzten Geschichte nicht nur sagen, welche Person unglücklicherweise in einen Brunnen gestürzt ist, sondern auch erklären, was ein Brunnen überhaupt ist und welchen Zweck er erfüllt.

Drei Fragen an Barbara Lesch Lehrerin Barbara Lesch (65) aus Erlenbach Barbara Lesch (65) war 35 Jahre lang Lehrerin an der Barbarossa-Mittelschule in Erlenbach. In einem Interview mit Julia Preißer blickt sie auf diese Zeit zurück. Sie ist überzeugt: «Die Lesefähigkeit der Schüler ist zurückgegangen". Wie hat sich das Leseverhalten Ihrer Schüler in den letzten zehn bis 15 Jahren verändert?Ich habe beobachtet, dass viele Schüler immer weniger Bücher lesen. Im Deutschunterricht der 6. Klasse steht eine Buchvorstellung auf dem Lehrplan. Noch vor etwa zehn Jahren hatten Schüler keine Probleme, ein Lieblingsbuch vorzustellen oder sich in der Bibliothek nach einem geeigneten Buch umzusehen. Aber in den letzten Jahren gab es immer mehr Kinder, die gar kein eigenes Buch hatten und sich auch noch nie welche ausgeliehen hatten. Videospiele und Smartphone haben das Buch als Unterhaltungsmedium ersetzt. Welche Auswirkungen hat dies Ihrer Meinung nach?Dass Schüler weniger lesen, merkt man deutlich beim Sprechen und Schreiben. Der Wortschatz ist geringer. Textaufgaben - zum Beispiel in Mathematik - werden nicht mehr verstanden. Das gleiche gilt für Sachtexte. Die Schulbücher sind ja altersgerecht gestaltet. Deswegen geht man als Lehrer davon aus, dass den Schülern der Wortschatz bekannt ist. Leider war dies häufig nicht der Fall. Deshalb mussten wir Lehrer Buchtexte oft umschreiben und vereinfachen. Außerdem fällt es den Schülern schwerer, eine Erlebniserzählung oder eine Erörterung zu schreiben. Die Erörterung - also das Argumentieren - haben wir durch einfachere Arbeiten am Text ersetzt. Für die Erlebniserzählung fehlt vielen Kindern die Fantasie. Eine Erlebniserzählung ist ja ähnlich spannend aufgebaut wie ein Kinderbuch. Und wer viel liest, kann sich auch gut eine Erzählung ausdenken. Schade fand ich auch, dass die Rechtschreibung immer schlechter wurde. Wie kann man gegensteuern?Ich sehe die Schule da nur teilweise in der Verantwortung. Natürlich muss sie die Lesekompetenz fördern. Aber dafür ist sie auf die Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen. Eltern sollten Kinder schon früh an Bücher heranführen, sonst kann die Schule Defizite nicht mehr ausreichend beheben. Anfangs können sich Eltern mit Kindern Bilderbücher ansehen, später Bücher vorlesen und darüber sprechen. Sie können die Kinder bitten, ihnen eine Geschichte zu erzählen und so die Fantasie fördern. Außerdem können sie zu Vorlesestunden in die Bibliothek gehen und mit den Kindern gemeinsam Bücher ausleihen. Sicher können sich Kinder auch durch Filme oder Spiele Wissen aneignen. Bücher zu lesen erfordert aber meist eine größere geistige Leistung.