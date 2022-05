Wie Bayerns größter Umweltverband zur Energiewende im Mainviereck steht

Herr Mergner, Sie kommen mit einem Sieg im Gepäck ins Mainviereck: Der Trinkwasserspeicher im Hafenlohrtal ist endgültig vom Tisch. Warum war das dem Bund Naturschutz wichtig?

Wer das Hafenlohrtal kennt, weiß was für ein Spessart-Kleinod dieses Tal ist. Es ist ein Magnet für Einheimische und Touristen, ein Hotspot der Artenvielfalt. Das war von dem Speicher bedroht. Die Idee dazu stammt aus einer Zeit vor über 30 Jahren: Da wollte man mit Großinfrastruktur die bis heute sehr dezentrale Wasserversorgung ersetzen. Wir sind dafür, die lokale und kommunale Trinkwasser-Versorgung zu erhalten: Das ist krisensicher und es sorgt dafür, dass sich die Regionen Gedanken darüber machen müssen, wo ihr Grundwasser eigentlich herkommt und wie sie es sauber halten können.

Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft hält dagegen, dass die Trockenheit durch den Klimawandel zunimmt und ein Wasserspeicher vielleicht nötig wird.

Es ist tatsächlich so, dass Unterfranken eine der trockensten Regionen Bayerns und stark von der Klimakrise betroffen ist. Hier in Miltenberg ist es beim Wasser - mit dem, was vom Odenwald herüberkommt - ein bisschen besser. Aber wir müssen schauen: Wie können wir dieser Klimakrise begegnen? Auch der Kreis Miltenberg hängt massiv an fossilen Energien. Damit sind wir nicht nur in einer brutalen Abhängigkeit bei den Rohstoffen, sondern tragen weiter dazu bei, dass die Klimakrise sich verschärft. Daher freuen wir uns, wenn sich in Unterfranken 261 Windräder drehen.

Oft heißt es doch von Naturschützern, dass sie ein zwiespältiges Verhältnis zur Windkraft haben, weil auch der Artenschutz eine Rolle spielt. Wie positionieren Sie sich da?

Wir als Bund Naturschutz haben beide Pole: Wir kümmern uns um Artenreichtum, um das Bewahren von Landschaften. Wir wissen aber auch genau, dass unsere bisherige Art, uns mit Energie zu versorgen - sowohl mit den Gefahren der Atomenergie als auch den Gefahren der fossilen Energie - auf keinen Fall zukunftsfähig sind. Wir haben als Bund Naturschutz deshalb die erste Bürger-Windenergieanlage in Bayern gebaut. Denn natürlich kann man Windkraftanlagen so bauen, dass sie verträglich mit der Umwelt sind.

Sie fordern den Bau von wesentlich mehr Windrädern...

? selbst wenn wir alle Energiesparpotenziale nutzen, brauchen wir nach unseren Berechnungen noch 5000 bis 7000 Windkraftanlagen mehr in Bayern. Dafür reichen zwei Prozent der Landesfläche aus. Wir können diese Flächen so suchen, dass sie sowohl für das Landschaftsbild als auch für wertvolle Naturräume, für Vogel- und Fledermausschutz verträglich sind. Bei zwei Prozent der Fläche im Landkreis kann mir niemand sagen, dass es die nicht im Kreis Miltenberg oder Main-Spessart gibt.

Und wo bleibt der Artenschutz?

Die technischen Möglichkeiten bei der Windkraft erlauben, die Rotoren zu bestimmten Vogelflugzeiten abzuschalten. Die Anlagen sind inzwischen auch so hoch, dass zum Beispiel Eulen unten durchfliegen. Aber natürlich kommt es zu einzelnen Mortalitäten. Von daher sagen wir: Solange die Population nicht gefährdet ist, müssen wir das hinnehmen.

Die Regierung in Bayern will jetzt 800 Windräder bauen und dafür die 10-H-Regel etwas lockerer angehen. Was sagen Sie dazu?

Bayern muss seinen Beitrag leisten. Denn bisher war es doch so: Wir haben unsere Energieversorgung und die Schäden in andere Regionen verlagert - ob es Kohlebergwerke in Afrika oder in der Lausitz waren. Wir sind enttäuscht, dass die CSU-Landtagsfraktion mit dem Ministerpräsidenten nicht mehr hingekriegt hat als diese kleine Öffnung. Jetzt ist statt der 10-H-Regel, also einem Abstand in der zehnfachen Höhe des Windrads, ein pauschaler Abstand von 1000 Metern zu Siedlungen nötig. Die sollen auch gelten entlang von Autobahnen und in Vorranggebieten. Dabei wären je nach Topographie auch weniger Abstand vertretbar. Da warten wir darauf, dass nochmal nachgebessert wird.

Erlauben Sie mir eine zugespitzte Frage: Wollen Sie Windräder aus der Natur heraus- und näher an Siedlungen heranrücken?

Für mich ist ein Windkraftwerk keine Bedrohung für den Menschen. Es gehört genauso zur Infrastruktur dazu, wie die Wasserversorgung, die Stromversorgung oder die Bahnlinie. Von daher sollte man nicht meinen, sie verstecken zu müssen. Außerdem braucht es eine Stromzuleitung. Energie sollte möglichst nah dort gewonnen werden, wo sie gebraucht wird. Das Beste ist da natürlich die Sonnenstrom- oder Sonnenwärmeanlage auf dem Dach. Wenn ich mich im Kreis Miltenberg umschaue, habe ich auch noch viele freie Dachflächen gesehen.

Jetzt ist die Rede von beschleunigten Verfahren für Windräder. Kommt da nicht der Arten- und Naturschutz zu kurz?

Da muss man aufpassen, ja. Aber dass es sechs, sieben Jahre dauert, bis ein Windrad steht, das ist fatal. Klar: Es müssen Untersuchungen gemacht werden. Der Bund Naturschutz hat aber noch keine einzige Windkraftanlage in Bayern beklagt. Das sind andere Verbände. Die verfolgen unter dem Deckmantel des Natur- und Artenschutzes andere Ziele, leugnen die Klimakrise oder wollen zurück zur Atomkraft.

Gibt es für Sie Flächen, die Sie für Windkraft nicht antasten würden?

Tabu-Gebiete sind für uns Nationalparks, Kernzonen von Biosphärenreservaten, Natura-2000-Gebiete. Bei Landschaftsschutzgebieten und bei Waldgebieten wollen wir eine besondere Prüfung. Zum Beispiel oben in Eichenbühl-Heppdiel: Da stehen sechs Anlagen, da können wir uns durchaus noch einige mehr vorstellen. Auch zu den Plänen im Wörther Wald sagen wir: Okay, das ist für uns vertretbar. Aber in bestimmten Bereichen des inneren Spessarts, da müssten wir ganz genau hinschauen.

Neben Windrädern sind Solarparks ein wichtiger Baustein der Energiewende. Finden Sie die großflächigen Anlagen besser als die schmalen Rotoren?

Wir brauchen beides. Wir haben die Chance, mit erneuerbaren Energien auf Dauer unabhängig zu werden von diktatorischen Regime und wirksam gegen die Klimakrise vorzugehen. Das Problem ist, dass sich die Klimakrise so schnell zuspitzt. Deshalb vertreten wir die Position: So viel auf Dächern, Fassaden Parkplätzen und Lärmschutzwänden wie möglich und so viel in der Landschaft wie dann noch nötig. Das ist dann eine Landschaftsveränderung, es ist dann ein Zaun drum herum. Wir machen das nicht vollen Herzens. Aber es ist nötig.

Lässt sich das naturverträglich gestalten?

Unser Ziel ist, dass diese Photovoltaik-Freifeldanlagen für Naturschutz genutzt werden, indem man zum Beispiel Blühflächen schafft oder eine Wiese darunter extensiv beweidet. Oder dass es eine Doppelnutzung als Agrophotovoltaik gibt, wo man unten Hühner hält oder Gemüse anbaut und oben Strom gewinnt.

Das heißt, Sie beißen bei Wind- und Solarparks in den sauren Apfel, um damit mit Blick auf den Klimawandel Schlimmeres zu verhindern?

Das ist für uns kein saurer Apfel, das ist eine Notwendigkeit unserer Industriegesellschaft. Erneuerbare Energien schließen Natur- und Artenschutz in keinster Weise aus. Es muss gut miteinander verbunden werden.

Wo erkämpfen Sie dann aber Flächen für unberührte Natur?

Als ich jetzt durch den Kreis Miltenberg gefahren bin, habe ich immense Flächenpotenziale bei Parkplätzen gesehen. Die sind immer noch ebenerdig statt unterirdisch oder als Parkhaus angelegt. Ich habe immense Flächen gesehen, die planerisch für Einfamilienhäuser ausgewiesen werden. Auch bei Gewerbe, Industrie und Verkehrsanlagen habe ich Möglichkeiten gesehen, Flächen einzusparen, um sie wieder der Natur zu überlassen. Gewerbe und Verkehr sind die Haupttreiber beim Flächenverbrauch, nicht die erneuerbaren Energien.

Was kann unsere Region da machen?

Städte und Gemeinden haben eine zentrale Aufgabe, mit vorsorgender Bauleitplanung, den Flächenfraß zu stoppen und die Innenentwicklung voranzutreiben statt wertvolle Flächen zu bebauen, die wir dringend für Lebensmittelanbau und Erholung brauchen. Außerdem haben sie eine Vorbildfunktion für den Artenschutz. Wenn ich mir die Pflege von Rasen anschaue, dann wünschen wir uns von Städten und Gemeinden mehr Mut zur Vielfalt, zu Wildnis. Parkplätze können auch geschottert sein und mit Bäumen bepflanzt. Dann gibt es private Gärten, die geschottert sind, wo nichts blüht. Auch in der Landwirtschaft hätten wir viele Flächen, wo es gut wäre, wenn es mehr Hecken, Blühflächen und mehr Vielfalt beim Anbau gäbe. Bei der Kreisgruppe Miltenberg vom Bund Naturschutz gibt es dazu eine Menge guter Tipps.

