Wie Anja Stritzinger in Klingenberg naturnah Weinbau betreibt

Winzer der Region

Senior Willi Stritzinger im Präsentationsraum des Weinguts. Anja Stritzinger an ihrer betriebseigenen Wetterstation

Es war vor 50 Jahren, als ihr Vater Willi Stritzinger sein weinbauliches Wirken als Kellermeister aus seiner pfälzischen Heimat nach Unterfranken verlegte, um seine Stelle als Betriebsleiter des früheren Weingutes der Stadt Klingenberg anzutreten und im Nebenerwerb einen kleinen Weinberg zu bewirtschaften. Zusammen mit Ehefrau Hedwig legte er den Grundstein des Betriebes mit der Anlage des ersten Gewürztraminerweinberges am Klingenberger Schlossberg, der ursprünglich der Eigenversorgung diente. Daraus entwickelte sich mit der Zeit durch weitere Flächenzugänge ein kleiner Nebenerwerbsbetrieb. Die seit mehreren Generationen im Besitz der Familie befindlichen Weinberge in der Südpfalz sind verpachtet.

Pionier

Schon sehr früh hatte Stritzinger erkannt, dass bei der Bewirtschaftung der Weinberge mehr ökologische Ansätze realisiert werden müssen. »Mein Vater begann als Wegbereiter des Bio-Weinbaus bereits 1985, die Weinberge nach ökologisch-organischen Prinzipien zu bewirtschaften. Nach einer mehrjährigen erfolgreichen Probephase wurde dann 1990 die Umstellung auf die ökologische Anbauweise vollzogen. Seit 1992 sind wir Bioland-Mitglied und arbeiten seither nach deren anerkannten Öko-Richtlinien«, sagt die 46-jährige Winzermeisterin, die seit 2001 nach abgeschlossener Winzerausbildung und Meisterprüfung in Veitshöchheim den Betrieb im Haupterwerb leitet.

Als Mitglied im Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau wird allen Interessierten Einblick in ihre Öko-Arbeitsweise gewährt. Die gute Qualität der Klingenberger Weine komme besonders durch das Kleinklima, das durch die Sandsteinmauern in den steilen Terrassenlagen geprägt wird. Die Buntsandsteinböden sowie die Weinbergmauern sind leicht erwärmbar, speichern tagsüber die Wärme und geben sie nachts wie ein Ofen an die Umgebung ab. Deshalb wachsen hier traditionell sehr gute Rotweine. Auch die weißen Reben profitieren von dem guten Klima.

Viel Handarbeit

Die Bewirtschaftung ist durch das hohe Maß an Handarbeit sehr aufwendig, man benötige ungefähr den vierfachen Aufwand wie in einer mechanisierbaren Anlage. Was kellertechnische Hilfsmittel angeht, wird beim Ausbau sehr minimalistisch gearbeitet. Der Ausbau der Rotweißen erfolgt in Holzfässern aus Klingenberger Spessarteiche. Damit der Wein sich nach der Abfüllung weiter entwickeln kann, werden nur hochwertige Korken verwendet.

Die Rebflächen sind mit Spätburgunder, Portugieser, Regent, Pinotin und als »Alter Satz« mit vielen verschiedenen roten, teilweise seltenen Rebsorten bestockt. Riesling, Gewürztraminer und Johanniter sind die weißen Sorten. Außerdem gibt es immer ein rotes und ein weißes Cuvée (Sommer-Inspiration) sowie Riesling-Sekt und einen roten Perlwein (Terrassino). Knapp zwei Hektar werden bewirtschaftet, ungefähr zur Hälfte Eigentum und Pacht.

Seit einem Jahr wird die Winzermeisterin von einer Teilzeitkraft vom Rebschnitt bis zur Lese unterstützt, wo dann viele weitere Bekannte und Freunde und zusätzliche Aushilfskräfte helfen. Ihr Mann unterstützt sie bei schweren Arbeiten und ist der »Haus-und-Hof-Reparateur«. Im Weinpräsentationsraum im Elternhaus in der Bergwerkstraße kann man ganzjährig Wein kaufen und alle önologischen Produkte im Angebot probieren. Ein Großteil des Umsatzes wird durch den Verkauf an Endverbraucher erwirtschaftet. In den letzten Jahren kamen auch Handel- und Gastronomiebetriebe dazu sowie Exporte nach Japan. Eine Häcke gibt es nicht, doch die Kelterhalle wird im Frühjahr für ein Hoffest umfunktioniert und Anfang Dezember findet dort die »Bio-Glüh-Wei(h)n-Nacht« statt.

Christel Ney

Hintergrund: Biodiversität im Weinberg Besonderheiten und Schwerpunkte im Weinbau Anja Stritzinger sind die Förderung der Biodiversität und das Betreiben der Wetterstation. Die Sandsteinmauern und die natürliche Dauerbegrünung seien wichtige Bausteine für die gute Biodiversität, die viele Vorteile für den Weinbau bringt, weil sich unter den vorgefundenen Insekten viele Nützlinge befinden. Darüber hinaus könne man immer noch mehr tun, etwa Obstbäume im Weinberg pflanzen, Nistkästen für besondere Vogelarten oder andere seltene Arten wie zum Beispiel den Gartenschläfer anbringen. Ein lebendiger Weinberg sei nicht nur schön anzusehen, viele der wild vorkommenden Pflanzen könne man dort auch ernten, etwa Weinberglauch, Löwenzahn, Feldsalat, Brennnessel, Vogelmiere. Mit der betriebseigenen Wetterstation werden die Wetterdaten ermittelt, statistisch verarbeitet und öffentlich zugängig gemacht. Während der Vegetationsperiode werden damit allen Winzern wichtige Daten zur Verfügung gestellt, die wichtig sind, um das Risiko einer Infektion mit dem falschen Mehltau zu minimieren. So ist es möglich, die Behandlungstermine der Rebstöcke optimal zu bestimmen und auf ein absolut notwendiges Maß zu reduzieren.