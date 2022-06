Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu: Wichtiger Schritt für Cordenkas Zukunft

Es geht um 600 Jobs

Obernburg 29.06.2022 - 18:47 Uhr 2 Min.

Der Hersteller von Rayon, das unter anderem in Autoreifen gebraucht wird, ist in finanziellen Nöten und hatte daher ein Schutzschirmverfahren beantragt.

Vorgelegt hat den Sanierungsplan das Cordenka-Management um Geschäftsführer Karl Hammer und Sanierungsgeschäftsführer Detlef Specovius sowie der gerichtlich bestellte Sachwalter Marcus Winkler von der Kanzlei Winkler Gossak. Das Verfahren zur Neuausrichtung könnte laut Mitteilung der zuständigen Kanzlei noch im Sommer erfolgreich beendet werden.

In chinesischer Hand

Cordenka ist in der Hand des chinesischen Finanzinvestors BMC (»Beautiful Mind Capital«), der die Obernburger im November 2018 für rund 240 Millionen Euro gekauft hat.

Der Sanierungsplan sieht einen Forderungsverzicht der Gläubiger sowie die Fortführung des Unternehmens mit mehr als 600 Mitarbeitern vor. Wie hoch die Forderungen der Gläubiger sind, auf deren Rückzahlung nun verzichtet wird, ist nicht bekannt. Als Grund für die Misere wird bei Cordenka auf die Lage eines der wichtigsten Kunden verwiesen - auf die Autoindustrie beziehungsweise Reifenhersteller.

Durch die Pandemie kam es zu Lieferverzögerungen und Unterbrechungen in der Lieferkette In der Folge können VW und Co. längst nicht so viele Autos bauen wie zuvor. Dadurch werden auch weniger Reifen benötigt.

Hinzugekommen ist in den vergangenen Monaten die enorme Verteuerung von Gas infolge der Krieges in der Ukraine. Davon ist die Chemiebranche besonders hart getroffen.

Nach der Zustimmung der Gläubiger muss das Gericht den Plan noch bestätigen, anschließend kann Cordenka mit dessen Umsetzung beginnen. Geschäftsführer Karl Hammer gibt sich zuversichtlich: »Das Verfahren zur Neuausrichtung von Cordenka könnte noch im Sommer abgeschlossen werden, also gut neun Monate nach dem Start«, so Karl Hammer.

Der Geschäftsbetrieb und die Produktion des Unternehmens läuft nach Angaben von Cordenka ohne Einschränkungen weiter. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind laut Sanierungsgeschäftsführer Detlef Specovius ebenso gesichert.

Zweistelliger Millionenbetrag

Der Sanierer hebt besonders die Rolle des chinesischen Eigentümers BMC bei der Sanierung hervor: »BMC hat sich für die Neuaufstellung sehr engagiert und stellt weiteres Geld dafür zur Verfügung. Es ist auf diese Weise gelungen, das Unternehmen auch für den Gesellschafter zu erhalten und einen Wechsel an dieser Stelle zu vermeiden.« Die Rede ist von einem zweistelligen Millionenbetrag.

Sachwalter Winkler ergänzt: »Die heutige Zustimmung der Gläubiger zum Sanierungsplan zeigt ihr Vertrauen in das Unternehmen und seine Geschäftsführung. Gleichzeitig sieht man hier eine große Stärke der Sanierungsverfahren in eigener Regie: Werden sie frühzeitig eingeleitet und professionell vorbereitet sowie zielgerichtet umgesetzt, können sie ein sehr schneller Weg für die nachhaltige Neuaufstellung eines Unternehmens sein.«

Hintergrund:

Die Cordenka GmbH & Co KG ist nach eigenen Angaben der führende Hersteller von technischem Rayon, das weltweit unter dem Markennamen Cordenka vertrieben und als hochfeste Faser auf Cellulosebasis hauptsächlich als Verstärkungsmaterial in Hochleistungsreifen, mechanischen Gummiwaren, Verbundwerkstoffen und Agraranwendungen eingesetzt wird.

Rayon ist als biobasierte und biologisch abbaubare Faser »eine umweltfreundliche Alternative zu Fasern auf Basis von Plastik und ein etablierter Werkstoff – gerade auch mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft«, heißt es. Cordenka ist auf dem Industrie-Center Obernburg (ICO) angesiedelt und beschäftigt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auf dem ICO befinden sich zahlreiche Unternehmen, darunter weitere Chemieunternehmen wie PHP Fibers und Enka, die Polyamidgarne für Airbags beziehungsweise textile Viscosegarne herstellen. Außerdem die Hemmelrath Lackfabrik und das Kraftwerk Obernburg.

André Breitenbach