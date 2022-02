Wetterreporter beim Hühnermobil in Buchen

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 15.02.2022

Wetterreporter Michael Kögel vom Südwestrundfunk berichtet über das Hühnermobil von Landwirt Peter Beuchert in Buchen.

Medien: Der SWR-Wetterreporter Michael Kögel hat am Montag mit einem Kamerateam dem Landwirtsehepaar Felizitas und Peter Beuchert einen Besuch abgestattet. Drei Stunden lang informierten er sich über die Hühnerhaltung in einem Hühnermobil und die Auswirkungen unterschiedlicher Witterungsbedingungen auf die Landwirtschaft. Bereits am Abend erschien in der SWR-Landesschau ein Vier-Minuten-Beitrag im Rahmen des Wetterberichts.

Das Ehepaar Beuchert hatte sich Ende vergangenen Jahres das erste Hühnermobil im Raum Buchen angeschafft. Darin leben 450 Hühner, die etwa 430 Eier am Tag legen. Die Landwirte vermarkten die Eier direkt ab Hof in einer Verkaufshütte.

Umweltschutz: Die Stadt Walldürn hat einen Bienenfutterautomaten angeschafft. Das berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ). Für 50 Cent kann man dort eine in einer wiederverwertbaren Kapsel enthaltene Blühmischung kaufen, die für eine Fläche von rund zwei Quadratmeter ausreicht. Nach den Worten von Meikel Dörr, Leiter der Stabsstelle des Bürgermeisters, werden die Kapseln von Menschen mit Unterstützungsbedarf befüllt. Die Stadt wird diese zum Selbstkostenpreis verkaufen.

Wie Dörr dem RNZ-Artikel zufolge erläuterte, stamme der Automat von Sebastian Everding aus Dortmund. Dieser habe in Handarbeit einen früheren Kaugummiautomaten für die Ausgabe von Samenmischungen umgebaut. Die Stadt hat noch nicht beschlossen, wo der Automat aufgestellt werden soll. Vermutlich wird er in zentraler Innenstadtlage seinen Platz finden.

Bundeswehr: Der Militärdekan Artur Wagner hat den Hettinger Pastoralreferent Johannes Kirchgeßner als neuer Militärseelsorger für Walldürn eingeführt. Das berichtete die RNZ. Kirchgeßner ist für die Soldatinnen und Soldaten sowie für die zivilen Beschäftigten der Bundeswehr in Walldürn, Hardheim, Niederstetten, Neckarzimmern, Löffelstelzen und künftig wieder in Altheim zuständig.

Kirchgeßner ist Nachfolger von Pastoralreferentin Monika Hansmann, die eine Stelle in Bruchsal angetreten hat. Bei einer Einführungsmesse in der Basilika segneten Militärdekane aus München und Ulm den neuen Militärseelsorger per Handauflegen und überreichten ihm im Auftrag von Militärbischof Dr. Franz Josef Oberbeck das Ernennungsschreiben.

Martin Bernhard