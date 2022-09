Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertschätzung für »frischgebackene« Macher

Freisprechungsfeier: Junggesellen aus dem Handwerk nehmen im Bürgerzentrum Elsenfeld Urkunden entgegen - Prüfungsbeste ausgezeichnet

Elsenfeld 20.09.2022 - 19:09 Uhr 2 Min.

Den goldenen Meisterbrief erhält der Miltenberger Friseurmeister Karl Knobloch von Kreishandwerksmeisterin Monique Haas, ihrem Stellvertreter Nick Braunwart (rechts) und Handwerkskammerpräsident Michael Bissert (links). Ausgezeichnet: Die Prüfungsbesten bei der Freisprechungsfeier im Elsenfelder Bürgerzentrum. Fotos: Ruth Weitz

Die Band »Schmitti and Friends« umrahmte den Abend mit fetzigem Sound musikalisch.

Kreishandwerksmeisterin Monique Haas (Kleinheubach) fasste in ihrer Ansprache das Motto der Freisprechungsfeier zusammen: »Was wäre das Leben ohne Handwerk? - Die Wirtschaftsmacht von nebenan!« Sie führte aus, was die nachfolgenden Redner allesamt betonten: »Wir brauchen nicht nur Denker, sondern auch Macher.«

Fachkräfte gefragter denn je

Die Freisprechungsfeier für diese Macher, die Junggesellen, bedeute Wertschätzung, Achtung und Respekt. Handwerker seien gefragter denn je. Haas bezog sich auf den Fachkräftemangel und die Bedeutung des Handwerks für Gesellschaft und Wirtschaft. Mit einem Konfettiregen wurde die Freisprechung dann in Szene gesetzt.

Als Prüfungsbeste wurden David Völlmecke (Maler und Lackierer), Emelie Rosenberger (Schreiner), Tim Bissert (Metallbau), Florian Thiele (Metallbau, Feinwerktechnik), Adrian Dölger (Bäcker), Leonie Albrecht (Bäckereifachverkäuferin) und Sina Gandara (Friseure) ausgezeichnet.

2200 Azubis in Unterfranken

Präsident der Handwerkskammer Unterfranken Michael Bissert (Iphofen) berichtete, dass im Bezirk derzeit rund 2200 Auszubildende in Handwerksberufe einsteigen. »Leider drei Prozent weniger als im vergangenen Jahr«, bedauerte er und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Zahlen auch wieder ansteigen werden. »Deutschland braucht gut ausgebildete Fachkräfte«, betonte er.

Stellvertretender Landrat Bernd Schötterl (Amorbach) wies darauf hin, dass die Junghandwerker nun für ihren weiteren Lebensweg gut gewappnet sind. Dem schlossen sich auch die Landtagsabgeordnete Martina Fehlner (Aschaffenburg) und Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel (Wörth) an. Für die Freigesprochenen bedankte sich Janina Tremmel bei allen Unterstützern und erinnerte in einer launigen Rede an die Hürden während der Pandemie, die gemeinsam überwunden wurden.

Goldener Meisterbrief

Eine Überraschung gab es für Karl Knobloch, Obermeister der Friseurinnung. Er erhielt von Handwerkspräsident Michael Bissert den goldenen Meisterbrief. Knobloch hatte 1978 die Meisterprüfung bestanden und sich 1979 mit eigenem Geschäft in Miltenberg selbstständig gemacht. Er bedankte sich für die Auszeichnung, mit der er nicht gerechnet habe, bedauerte aber auch, dass in diesem Jahr nur wenige Auszubildende im Friseurhandwerk freigesprochen wurden.

Nachdem alle Junghandwerker Urkunde, Prüfungszeugnis und Präsent erhalten hatten, sprach stellvertretender Kreishandwerksmeister Nick Braunwarth (Obernburg) das Schlusswort. Er empfahl den Absolventen, in die eigene Richtung zu gehen und das zu Ende zu bringen, was begonnen wurde. Dem offiziellen Teil schloss sich ein Umtrunk und Gelegenheit zum Plausch an.

RUTH WEITZ

Hintergrund: Die Junggesellinnen und Junggesellen mit ihren Ausbildungsbetrieben Bäcker: Sascha Baumgärtl, Adrian Dölger, Safi Said (alle Hench, Mainaschaff), Lea Bielski (Weigand, Elsenfeld), Jack Drelicek (Mayers Bäck, Miltenberg), Abduali Hussaini (Dölger, Niedernberg), Jessica Morgner (Café Schlossmühle, Amorbach) und Ronja Schröder (Botmacher, Klingenberg) Bäckereifachverkäuferinnen: Leonie Albrecht (Brückner, Goldbach), Reyhern Durmus (Burger, Nilkheim), Giulia Gravina (Brotmacher, Klingenberg), Vanessa Hein (Hench, Mainaschaff), Jeanette Krenz (Bickert, Großostheim) und Laura Lehmann (Trapp, Alzenau) Maler- und Lackierer: Kademcan Demirici (Malerforum, Elsenfeld), Steven Henninger (Thomas Kraich, Elsenfeld), Marco Kätsch (Thorsten Schmitt, Miltenberg), Marian Rüth (Chamäleon - Der Malermeister, Röllbach), Enes Ünal (Becker, Miltenberg) und David Völlmeke (A & R Wachtel, Bürgstadt). Friseure: Sina Gandara (Isoldes Haarstudio, Weilbach), Sena Erten (Friseur Wenzel, Elsenfeld) und Moustafa Mohammed-Khir (PS-Hair Sibel Demir, Eschau). Metallbau Konstruktionstechnik: Kamel Awei-Abdi, Tim Bissert, Michael Lombardo und Ismet Özal (alle Ziemann Holvrieka, Bürgstadt), Thomas Gorbul (Bozem Stahlbau, Großostheim), Marius Helfert (Felix Bauer, Miltenberg), Mohamed Kassif (Metallgestaltung Kempf, Stockstadt) und Joel Russo (GbF Aschaffenburg) Schreiner: David Arnold, Nina Imhof, Nico Prockner, Emilie Rosenberger, Margarete Schneider, Sandro Schäfer, Benjamin Spachmann (alle Reinhold Keller, Kleinheubach), Ruben Becker (Hennig Haus, Großheubach), Leon Enkelmann, Laura Leis (beide Montage Schreinerei Völker, Elsenfeld), Johannes Fertig (Kern Innenausbau, Freudenberg), Julius Knecht (Schreinerei Bachmann, Leidersbach), Christoph Knödler, Simon Stein (beide Schreinerei ML, Erlenbach), Robin Lang (Schneider Innenraum Design, Miltenberg), Yannick Malkmus (Zöller Möbelwerkstätte, Faulbach), Jannis Pfeifer (Möbel- Gehrlich, Bürgstadt, Maximilian Prill (Schreinerei Aulbach, Leidersbach), Samuel Rauch (Fußböden und Innenausbau Udo Herrmann, Kleinheubach), Janina Tremmel (Hofmann, Kreuzwertheim) und Louis Tschierschke (Möbelmanufaktur Kasper, Klingenberg). Feinwerktechnik: Denise Eichelsbacher (Johann Moder, Aschaffenburg), Robin Fick (Adam Höflich, Aschaffenburg), Markus Heimann (Stadtmüller und Sauer, Hösbach), Jonas Henn (Hartig Fertigungstechnik, Kleinheubach), Marie Astrid Höfler (Reuter Technologie, Alzenau), Lukas Jakob (Mahr MWF, Großostheim), Paul Mayer (Reuter Technologie, Alzenau), Christoph Ott (Schnatz, Hösbach), Isaac Shim (Peter Blank, Aschaffenburg), Florian Thiele (Johann Modler, Aschaffenburg) und Jakob Versch (Peter Wahl, Kreuzwertheim). ()