Werner Trost präsentiert seinen siebten Landkreisband »Kirchhof - Friedhof - Friedwald« in Bürgstadt

»Das Buch hat uns gerade noch gefehlt«

Bürgstadt 17.10.2022 - 12:13 Uhr 2 Min.

Werner Trost musste und durfte nach der Buchvorstellung in der Martinskapelle viele Exemplare seines neuen Buchs signieren. Das Grabdenkmal des Girisonius und der Bibulia ist im Römermuseum Obernburg zu finden. Laut Inschrift wurde es im 2. Jahrhundert "aus Pflichtgefühl" errichtet.

Der Autor von »Kirchhof - Friedhof - Friedwald«, so der Titel des bisher letzten Buchs dieser Reihe, aber auch z.B. der vier Bände seiner hochinformativen Chronik der Stadt Wörth, wird in seiner neuen Heimat Oberbayern in Kürze 80 und hat angekündigt, dass mit diesem schmalen, hochinteressanten Band die Reihe seiner Landkreisbücher enden soll. Die Martinskapelle war mit ihrer Geschichte und ihren historischen Bildern der ideale Ort für die Vorstellung dieses Buches.

»Das Buch hat uns gerade noch gefehlt«, wählte Trost in den unterschiedlichsten Betonungen als roten Faden in seiner gut halbstündigen Reise durch die Landschaft seines Buches, die mindestens über 1200 Jahre führte - von der Christianisierung unter Karl dem Großen um 800, der den Friedhof, also auch den Tod mitten in die Orte platzierte, über die Aufklärung, in der die Toten an den Rand der Siedlungen gerückt wurden, bis zur Gegenwart, deren Umgang mit Sterben und Tod er so skizzierte: »Während heute der Tod weitgehend verdrängt wird und die Verstorbenen in immer größer werdender Zahl in Urnen mit Namensschild oder anonym in biologisch abbaubaren Behältern deponiert werden, gab es Lauf der Geschichte, ganz unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie man mit dem Tod umgeht.« Die Stichworte des Titels zeichnen diese Entwicklung knapp und präzise nach und lösen das Versprechen auf dem Umschlag ein: Trost weist auf den knapp 100 Seiten dieses wieder sehr sorgfältig und attraktiv gestalteten Bandes tatsächlich nach, dass der Umgang mit den Tod und Bestattung »ein Indiz für den Zustand der jeweiligen Gesellschaft« in den vergangenen Jahrhunderten bis in unsere Tage ist.

Fragen wie »Welche Rolle spielte und spielt der Glaube? Welche Rollen hatten und haben die Kirchen? Werden im Tod, werden auch in der Art der Bestattung wirklich alle gleich?« kommen im Buch immer wieder zur Sprache - glücklicherweise nicht mit missionarischem Eifer oder mit dem Anspruch, moralisch zu urteilen, sondern sachlich von einem intimen Kenner der historischen Entwicklungen und der unterschiedlichen Ausprägungen des Umgangs mit dem Tod bis hin zur Globalisierung und Individualisierung. Die sind Kennzeichen unserer Zeit und Gesellschaft und machen auch vor dem Tod und dem Umgang mit ihm nicht halt.

Leserinnen und Leser von »Kirchhof - Friedhof - Friedwald« können sich ihr eigenes Urteil bilden, wenn sie die zahlreichen konkreten Beispiele aus mehr als 1200 Jahren zwischen Schneeberg im Süden und Sulzbach im Norden in Text und Bild präsentiert bekommen, und sie können sich an zahlreichen literarischen Zeugnissen durch die Jahrhunderte geleiten lassen, vom »Und die Seele entfliegt wie ein Traum zu den Schatten der Erde« aus Homers »Odyssee« über Karl Heinrich Waggerls Zeilen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts »Das Sterben ist eine schwere Arbeit, Herr, mein Gott, das letzte Tagwerk ist das schwerste« bis zu »modernen« Grabinschriften wie »Mein letzter Marathon« oder Todesanzeigen aus unseren Tagen wie das »Ich bin umgezogen« eines Roland Jacob, der als »neue Adresse« einen Friedhof in Zürich nennt und mit dem Satz schließt: »Über Besuche freue ich mich.« In der Martinskapelle gab es nach einer guten Stunde nur eine Meinung: Der Autor mag es ja (selbst-)ironisch gemeint haben, als er mantraähnlich den Satz »Das Buch hat uns gerade noch gefehlt« wiederholte. Wahr ist aber: Er hat damit ganz einfach recht!

Ausführliche Buchbesprechung im Novemberheft des »Spessart«.