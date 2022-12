Werner Trost feiert 80. Geburtstag

Geschichte und Kultur des Landkreises Miltenberg erforscht und bewahrt

Wörth a.Main 31.12.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Werner Trost musste und durfte nach der Buchvorstellung in der Martinskapelle viele Exemplare seines neuen Buchs signieren.

Die Verbindung in den Landkreis Miltenberg hat Werner Trost nie abreißen lassen, obwohl er 2014 nach Oberbayern in die Nähe von München umgezogen ist. Doch damit endeten weder seine akribischen Forschungen noch seine gut lesbaren Publikationen über den Landkreis Miltenberg. Auch für das Main-Echo und die Monatszeitschrift Spessart war er weiter als Autor tätig.

Werner Trost wurde am 31. Dezember 1942 in München geboren und zog 1956 mit seiner Familie nach Wörth. Sein Abitur legte er 1963 am Kronberg-Gymnasium in Aschaffenburg ab und begann anschließend in Würzburg ein Lehramtsstudium in den Fächern Deutsch, Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde. Er promovierte mit einer Doktorarbeit zur fränkischen Geschichte an der Universität Würzburg.

Seine Laufbahn als Lehrer begann er 1971 am Johannes-Butzbach-Gymnasium in Miltenberg, ab 1986 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2006 leitete das Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach.

Von 2000 bis 2014 war er ehrenamtlicher Kreisheimatpfleger und hat vier Bücher zu Kultur und Geschichte des Landkreises veröffentlicht sowie die Geschichte Wörths in vier Bänden der Stadtchronik dokumentiert.

Geschichtsinteressierte können sich schon heute auf die nächsten Artikel des Jubilars freuen. In der Reihe »Zum Vergessen zu schade« erinnert Werner Trost zu Jahresbeginn an denkwürdige Jahrestage und Jubiläen des Jahres 2023 und in einem weiteren Beitrag an das Krisenjahr 1923 vor hundert Jahren..

Georg Kümmel