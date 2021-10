Werner Hillerich (SPD) zieht sich aus Erlenbachs Stadtrat zurück

Kommunalpolitik

Erlenbach a.Main 01.10.2021 - 12:16 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Werner Hillerich (SPD) wurde nach 13 Jahren im Stadtrat von Bürgermeister Michael Berninger verabschiedet

Wöber übernahm auf der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag offiziell den Posten von Hillerich. Bürgermeister Michael Berninger (CSU) überreichte ihm ein Geschenk, sprach Dank und Anerkennung aus. Der Stadtrat spendete Hillerich stehenden Applaus. Über seine Gründe für den Rückzug nach 13 Jahren im Gremium wollte er in der Sitzung nicht viele Worte verlieren. Vorab fragte unser Medienhaus beim SPD-Mann nach.

"Es gibt immernoch eine tolle Zusammenarbeit in unserer Fraktion", sagt Hillerich. "Aber ich selbst bringe nicht mehr die Freude, das Engagement und den Spaß mit." Ohne das ergebe die Arbeit im Stadtrat für ihn keinen Sinn. "Man muss das mit vollem Herzen machen."

Unter den vielen Gründen, warum Hillerich den Spaß verloren habe, hebt er drei hervor: "In Erlenbach wird zu viel Wert darauf gelegt, was der Partei nutzt und wenig darauf, was für die Stadt gut ist", übt er Kritik an seinen ehemaligen Stadtratskollegen. "Ich nehme da auch keinen aus", übt er auch ein wenig Selbstkritik.

Als Beispiel nennt er, dass bei Anträgen sehr genau darauf geschaut werde, von welcher Partei sie kommen. Für die SPD habe er etwa 2019 einen Antrag gestellt, etwas gegen den Mangel an Plätzen in Kindergärten zu tun. Das sei von der Mehrheit abgelehnt worden. Inzwischen schreibe sich die CSU das Thema auf die Fahnen und stelle das nun so dar, als hätten sich die anderen Parteien dem CSU-Vorstoß angeschlossen. "Das ist eine Verdrehung von Tatsachen", moniert Hillerich.

Auch sein zweiter Grund, warum er sich aus dem Stadtrat zurückzieht, hat mit Parteipolitik im Stadtrat zu tun: "Die Wahl des Bürgermeister-Stellvertreters hat mich sehr geärgert", sagt der ehemalige Stellvertreter. Bis zur vergangenen Kommunalwahl sei es üblich gewesen, dass die zweitstärkste Fraktion auch den zweiten Bürgermeister und die drittstärkste Fraktion den dritten stelle. Das wären SPD und Grüne gewesen. Die Mehrheit aus CSU und FW wählten aber Vertreter ihrer Parteien. "Dadurch ist der Stadtrat mit dem allerschlechtesten Stimmergebnis aller Räte zum dritten Bürgermeister ernannt worden", kritisiert Hillerich.

Als dritten Grund für seinen Rücktritt führt Hillerich an, dass Projekte, die ihm am Herzen liegen, unter Bürgermeister Michael Berninger (CSU) nur zäh vorankämen: So sei seit etwa 2008 ein Verkehrskonzept im Gespräch, aber noch nicht in der Mache. Der Radweg nach Klingenberg würde seit über zehn Jahren diskutiert, geschehen sei nichts.

Michael Wöber (SPD) wurde als neues Stadtratsmitglied von Bürgermeister Michael Berninger vereidigt

Mit Hillerich verliert die SPD einen Stadtrat, der viele Stimmen auf sich ziehen konnte. Eine Schwächung der Fraktion sieht der 65-Jährige dadurch aber nicht. Sein Nachfolger Michael Wöber sei geborener Erlenbacher, habe viele Kontakte und engagiert bei der Sache. "Er kann da reinwachsen und sich im Stadtrat bis zur nächsten Wahl profilieren", sagt Hillerich. Die Fraktion werde sich mit Wöber "nochmal verjüngen".

Werner Hillerich arbeitet als Selbstständiger auch mit 65 noch in seinem Grafikbüro. Er war früher Fußballer und Trainer beim SV Erlenbach. Jetzt will er die gewonnene Freizeit für sein neues Hobby nutzen: Mit seinem E-Mountainbike habe er bereits die Alpen überquert. In den kommenden Monaten werde er wohl viel in Spessart und Odenwald unterwegs sein. Und auch wenn er kein Stadtrat mehr ist, sei er ja nicht ganz weg: "Ich kann mein Wissen weiter einbringen."

Kevin Zahn